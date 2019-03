Il Napoli Basket conquista il quinto posto

di Mario Triggiani

Non si ferma la cavalcata della Generazione Vincente Napoli Basket, giunta ieri alla sua undicesima vittoria di fila, la nona di un girone di ritorno ancora immacolato.L'avversario poteva sembrare abbordabile, visto che la Virtus Valmontone, accreditata da molti come sicura partecipante ai playoff, si posiziona invece nei bassifondi della classifica, ma la formazione laziale nelle ultime settimane si costruita la fama di ammazza-grandi sconfiggendo numerose formazioni di alta classifica.Napoli, per, non si fa sorprendere dalla verve degli avversari dimostrando di essere riuscita a sfruttare al meglio la sosta di campionato dello scorso weekend per ricaricare le batterie.Gli azzurri piazzano infatti gi nei primi minuti di gioco la zampata decisiva che indirizzer il match.Guarino gioca il miglior match della stagione, Milani punisce ripetutamente gli avversari dalla lunga distanza e cos la Generazione Vincente trova presto la doppia cifra di vantaggio.Valmontone prova a rifarsi sotto ad inizio terzo quarto rientrando fino al -8 grazie alle penetrazioni di Grilli ed alle triple di Bisconti, ma prontamente ricacciata indietro dalle triple di Di Viccaro.Nel finale c' spazio anche per i giovani del Napoli Basket, con Giovanardi che trova anche il canestro negli ultimi minuti di gara.La Generazione Vincente conquista dunque un altro successo che la proietta momentaneamente al quinto posto in classifica, scavalcando la LUISS che sar impegnata quest'oggi contro la Virtus Arechi Salerno.La vittoria di ieri particolarmente importante perch consente all'ambiente partenopeo di mantenere alto il morale in vista del big match di domenica prossima.Tra sette giorni, infatti, si disputer al PalaMaggi di Caserta l'attesissimo derby tra la Generazione Vincente e la capolista Dec JuveCaserta.I napoletani sono reduci da undici successi di fila, Caserta ha vinto diciotto delle ultime diciannove gare disputate.Si tratter dunque di una sfida che avr poco da dire dal punto di vista della classifica, visto che Caserta conquister facilmente il primato a fine stagione e che Napoli oramai certa dell'accesso ai playoff in posizione mediana, ma che potrebbe essere fondamentale dal punto di vista psicologico.Vista la recente forma strepitosa di entrambe le squadre, non sembra infatti un'eresia affermare che si tratta di un anticipo di playoff tra le due maggiori forze del girone che potrebbero peraltro incontrarsi nuovamente gi al secondo turno della post-season.Si tratter quindi del test definitivo per i sogni di promozione della Generazione Vincente. Una vittoria sull'ancora inviolato parquet di Caserta sarebbe l'incoronazione definitiva della formazione partenopea come la squadra da battere nella corsa alle a Final Four di Montecatini.: Tommaso Milani 17 (5/9, 2/4), Simone Bagnoli 16 (8/10, 0/0), Francesco Guarino 15 (2/2, 2/4), Vincenzo Di viccaro 15 (1/2, 4/7), Nemanja Dincic 10 (3/7, 0/2), Adrian Chiera 7 (2/3, 1/4), Dario Molinari 5 (1/2, 0/3), Jakov Milosevic 4 (2/3, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Malagoli 0 (0/1, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0): 14 / 17: 33 7 + 26 (Tommaso Milani, Nemanja Dincic 6): 19 (Simone Bagnoli, Francesco Guarino 5): Luca Bisconti 23 (1/4, 5/6), Daniele Grilli 22 (6/14, 2/6), Edoardo Ugolini 5 (2/3, 0/1), Tommaso Pichi 4 (2/3, 0/1), Eric Ruiu 4 (2/3, 0/3), Dario Scodavolpe 2 (1/3, 0/2), Matteo Pierangeli 2 (1/3, 0/3), Nunzio Sabbatino 0 (0/4, 0/1), Giuseppe Di poce 0 (0/0, 0/0), Bozo Misolic 0 (0/0, 0/0), Umberto Livelli 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Incitti 0 (0/0, 0/0): 11 / 15: 28 8 + 20 (Matteo Pierangeli 8): 13 (Daniele Grilli 6)