Il Napoli a Sassuolo

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 19.03.2019)

Mentre a Torino va in scena lo psicodramma del marted, giorno in cui la Juventus si giocher in un colpo solo 241 milioni di euro (il costo di Ronaldo) contro lAtletico Madrid, e finge di divertirsi in campionato allungando continuamente sul Napoli, a sua volta il Napoli non finge pi di inseguire la Juve preferendo le prelibatezze dellEuropa League e, tuttavia, dovr continuare ad onorare il calendario. Lo fa con piacere perch il campionato poco allenante dovr chiarire le idee ad Ancelotti per il futuro.Tuttattorno, c il caos della Roma, ci sono le incertezze interiste di spogliatoio, c la forte tensione di Gattuso di soffiare a tutti un posto Champions e domenica prossima ha il derby, c il ritardo della Lazio (sei punti dal quarto posto), c langoscia dei miei amici bolognesi per la classifica della squadra rossobl.Lunica isola felice Napoli e per tenere sveglio lambiente si discute della prima stagione di Ancelotti ( un fallimento se Mister Europa non vince lEuropa League?) e si leggono le rivelazioni di un investigatore privato sui giorni napoletani di Maradona che rivelano quello che tutti sapevamo e che un brillante giornalista del golfo ha scritto venticinque anni fa in un libro ampiamente circostanziato sulle notti bianche del pibe, niente di nuovo.Il Napoli sale nelle terre di Ancelotti per affrontare il Sassuolo da sei anni in serie A, brillantemente lanciato allinizio da Eusebio Di Francesco e oggi squadra raffinata del bel calcio di Robertino De Zerbi, il fuoriclasse mancato nelle sue due stagioni napoletane, tredici anni fa.Si annuncia una partita allegra fra due squadre che sanno trattare il pallone, il Sassuolo comodamente sistemato a met classifica, il Napoli padrone del secondo posto, il trono possibile in questi anni di predominio juventino. Ancelotti, ovviamente, pretende un risultato positivo dove naufrag Sarri alla sua prima partita azzurra e vorr vedere giocatori intensi e determinati alla vigilia del retour-match col Salisburgo.Poich in Austria non ci saranno Koulibaly e Maksimovic, squalificati, Ancelotti terr docchio la difesa col rientro di Chiriches e il possibile impiego di Luperto, la coppia demergenza per la Red Bull Arena. Meret ha gi sventato un paio di tiri salisburghesi al San Paolo e Allan si piazzer davanti alla difesa in un possibile 4-1-4-1 che potrebbe essere rodato contro il Sassuolo, Berardi e Babacar certamente non inferiori a Daka e Dabbur. Non prendere gol sar limperativo categorico in Emilia, quasi una prova generale per la trasferta austriaca.Il Sassuolo d il meglio di s sul suo campo, il Mapei Stadium, dove segna il doppio dei gol che realizza in trasferta, per ne prende molti (25 in casa, 16 fuori). Stefano Sensi, il ventiquattrenne marchigiano di Urbino, se dovesse giocare, il ragazzo che il Napoli dovr guardare con molto interesse. Dopo le partenze di Jorginho e Hamsik, un play di centrocampo ci che occorre al Napoli futuro e il gioiello del Sassuolo dovrebbe essere nel mirino azzurro. Sensi sa distribuire il gioco come pochi e le qualit tecniche ne fanno un leader nonostante la giovane et.Andiamo a goderci questo Sassuolo-Napoli che annuncia spettacolo mentre, su altri campi, fuoco che arde, tensione, angoscia, crisi e Wande che vengono e Monchi che vanno.