Una aggiunta al catalogo di Agostino Beltramo

di Achille della Ragione

Ho una simpatia particolare per Beltrano, del quale posseggo uno dei suoi capolavori ed a cui ho dedicato una monografia: Agostino Beltrano uno stanzionesco falconiano, per cui ho subito riconosciuto il suo pennello da alcuni dettagli patognomici, quando un collezionista napoletano mi ha mostrato un suo dipinto (fig.1) per il quale i pi celebri napoletanisti avevano avanzato varie attribuzioni.Prima di esaminare il quadro in questione voglio fornire al lettore alcune notizie sul pittore, rinviando chi volesse approfondire largomento a consultare alcuni miei scritti digitando i linkAgostino Beltrano nacque a Napoli il 25 febbraio 1607, da Francesco, di professione indoratore, e da Vittoria De Grauso, zia di Andrea Vaccaro.La sua prima formazione artistica avvenne presso la bottega di Gaspare De Populo, un pittore quasi sconosciuto, del quale si ricorda solo il suo stretto legame d'amicizia con Massimo Stanzione, del quale fu allievo, in seguito, lo stesso Beltrano insieme a Falcone e Pacecco De Rosa, dei quali soprattutto con il primo che presenta evidenti affinit.Per Beltrano fu per molto importante, per la sua maturazione stilistica, la vicinanza, in occasione dei lavori nella cattedrale di Pozzuoli, con altri celebri pittori dell'epoca, quali Giovanni Lanfranco, Artemisia Gentileschi e lo stesso Massimo Stanzione.Sposer la pittrice Annella di Massimo, sorella di Pacecco De Rosa.Gli studiosi hanno distinto, analizzando le opere del maestro, una fase naturalista, contigua ai modi falconiani e un secondo periodo pi propriamente stanzionesco, contrassegnato da un impreziosimento cromatico e da un ingentilimento delle fisionomie e dei sentimenti, culminante nella spettacolare tela raffigurante "" della collezione Molinari Pradelli.L'attivit di Agostino Beltrano documentata a Napoli nelle chiese di S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone (1644 1645), di S. Agostino degli Scalzi (1649), di S. Maria della Sanit (1654 - 1656) e di S. Maria Donnaregina Nuova (1655).Questi suoi interessi lo guideranno, in maniera pi o meno costante fino a qualche anno prima della met del secolo, in efficaci composizioni sia di destinazione religiosa (tele per il duomo di Pozzuoli, affreschi in S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone) che profana (Ritratto di Carlo Tocco, Pio Monte della Misericordia).Dal 1649 circa, anno in cui sono documentate le due tele per la Cappella Schipani in S. Agostino degli Scalzi (S. Girolamo e S. Nicola da Tolentino) il suo stile sembra avviarsi verso soluzioni di accademia stanzionesca e tale si manterr ancora nell'ultima produzione documentata.Ritorniamo ora al quadro che vogliamo proporre allattenzione di studiosi ed appassionati, partendo dalla difficolt di assegnargli un titolo, che dovrebbe essere, dallesame della scena centrale (fig. 2) Ges davanti a Pilato. Intorno a questo episodio si volgono gli sguardi di spettatori incuriositi (fig. 3 4), che sembrano indicare linsolito avvenimento, mentre sullo sfondo giganteggiano originali architetture (fig. 5), che aveva indotto qualche critico darte a proporre il nome di Francois de Nom come autore della tela.Altri esperti avevano pensato a Domenico Gargiulo in collaborazione con Viviano Codazzi, ma le classiche figurine di Micco sono diverse da quelle che appaiono in questa opera. La soluzione definitiva dellenigma si avuta dallattento esame del fantolino che compare in basso nella scena (fig. 6), una sorta di firma criptata del Beltrano che compare in molti suoi dipinti autografi (fig. 7), in primis nel Miracolo di S. Alessandro conservato nella Cattedrale di Pozzuoli, firmato e datato.