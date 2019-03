Domani è un altro giorno, di Simone Spada

di Giovanna D'Arbitrio

, di, remake del film spagnolo Truman -(2015), sta riscuotendo notevole successo di pubblico e critica.La storia è centrata sul rapporto tra Tommaso () e Giuliano (), amici per la pelle benché di carattere molto diverso: Tommaso, introverso e taciturno, vive da tempo in Canada con la sua famiglia e lavora nel campo della robotica, mentre Giuliano, esuberante e creativo attore teatrale, vive da solo a Roma con Pato, dolce cane dagli occhi espressivi. Condannato a morte certa da un cancro, dopo aver lottato senza risultati, Giuliano decide di sospendere le cure.Superando la paura di volare, Tommaso torna a Roma sollecitato da Paola (), sorella del suo amico, per cercare di convincerlo a continuare le cure: trascorre con lui quattro intensi giorni in cui emergono tanti ricordi del passato.Deciso ad affrontare una morte dignitosa, con l’aiuto dell’amico Giuliano coraggiosamente cerca di trovare una famiglia disposta ad adottare Pato, vola in Spagna per un ultimo saluto al figlio, tenta perfino di scegliersi la bara, continua a recitare nelle ultime repliche teatrali di “”, mentre intorno a lui le persone evidenziano sentimenti contrastanti di fronte a malattia e morte.Oltre a trattare il tema dell’amicizia, in effetti il film induce a profonde riflessioni su rifiuto di accanimento terapeutico e scelta di una fine dignitosa, nonché sul modo in cui tante persone esorcizzano la paura della morte, evitando di parlarne o addirittura allontanando chi è gravemente malato.Anche se il film è un remake e il tema non è originale (già trattato in altri film, comedi Valeria Golino), ben s’inserisce nel filone della commedia all’italiana per il mix di tragico e comico, senza falsa retorica: pur tra scene toccanti, infatti, si ride spesso per le battute ironiche di Tommaso e Giuliano (sceneggiatura di).Consolidata coppia di amici anche nella vita, Valerio Mastandrea e Marco Giallini sono in perfetta sintonia nell’interpretare i due personaggi, passando con naturalezza dal riso al pianto, supportati dalla fotografia di, che con i primi piani ne esalta le espressioni, nonché dalla colonna sonora di, includente la canzoneEcco un’intervista a cast e regista: