Un Atletico Napoli per vincere la partitissima

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 03.03.2019)

Questo Napoli-Juventus, ridimensionato da una classifica che d i bianconeri in fuga-scudetto incontrastata, impone agli azzurri un partitone perch al San Paolo si annuncia un pienone daltri tempi col sovraccarico di una ineludibile attesa di vittoria.Ancelotti ha promesso che gli azzurri giocheranno con gioia ed entusiasmo. Il Napoli di De Laurentiis ha smacchiato ripetutamente la Zebra torinese al San Paolo, sei volte in undici confronti dal 2007, tre pareggi e due sconfitte. Si va allo stadio con animo lieto.La mestizia tutta juventina nella morsa della Champions e nel malumore del mondo bianconero che cala con rabbia e ingiurie dalle vette alle quali era giunto con orgogliosa sicurezza. D pensiero una caviglia di Ronaldo, ancora di pi danno pensiero le mani esagitate di Diego Simeone.Al San Paolo, dopo la partitaccia di Bologna con gol regalato dai bolognesi al malinconico Dybala, la Juve cerca la sicurezza perduta, il segnale di una ripresa di testa e di muscoli per rafforzare la fiducia in vista del retour-match di Champions con lAtletico Madrid.Pur mancando ancora nove giorni alla resa dei conti con i madrileni, attesi a Torino con malcelata angoscia, la partita di questa sera sar un test probante per la formazione juventina. La gara dir se la Juve va riprendendo colore e calore e non tutto perduto in Europa.Il Napoli potr solo divertirsi. Sette giorni fa, con un pressing alto e asfissiante, il Bologna ha messo alle corde il colosso di Torino. Far tuttaltro gioco il Napoli, un gioco non di forza e di pressione agonistica, ma allegro e veloce, tuttoper fare. Pi fioretto che sciabola, pi movimento che scontro, pi scatti che girotondi. Nella maestosit bianconera spicca, in campionato, lassenza di sconfitte, bastonata invece la Signora in Champions (Atletico Madrid) e in Coppa Italia (Atalanta), dunque non proprio imbattibile.Ancelotti, che ha avuto un passaggio disagiato a Torino sulla panchina della Juve, per niente amato e, a sua volta, per niente innamorato di Madama, accarezza lidea di farle uno sgarbo.Il Napoli, condannato a un eterno secondo posto dal predominio torinese, potrebbe prendersi lo sfizio di battere la capolista come non riuscito sinora alle altre diciotto squadre di serie A. Un piccolo fiore allocchiello ricordando lo schianto juventino di aprile col gol-fionda di Koulibaly allAllianz Stadium nellingiuria dellultimo minuto di gioco.Ha detto Insigne:. Vecchia storia. Prendiamoci questo sapore per una serata da zucchero e miele. Conter molto la condizione fisica. Un Napoli atletico, per non dire un Atletico Napoli, potr suonarle alla Juve.