Film Green Book, di Peter Farrelly

di Giovanna D'Arbitrio

Decisamente una Notte degli Oscar particolare che questanno ha dato spazio a temi sociali di grande rilievo, evidenziando limpegno del cinema in tal campo, con discorsi tutti all'insegna dell'amicizia e della fratellanza, inclusione razziale e diversit.Vincitore a sorpresa, dunque, con ben 3 premi Oscar come Miglior film, nonch per Migliore attore non protagonista a, Migliore sceneggiatura originale, il filmdiracconta l'amicizia tra un buttafuori italoamericano () e un pianista nero () nell'America negli anni sessanta.La pellicola ispirata alla storia vera di(padre di uno degli sceneggiatori del film,) soprannominato, per la sua parlantina. La storia nel film inizia nel 1962, quando Tony perde il posto in seguito alla chiusura per restauro del Copacabana, noto club di New York .Per mantenere moglie e due figli, accetta quindi di lavorare per Don Shirley, seguendolo in un tour nel Sud degli USA dove il pianista, per evitare le violenze dei razzisti, si affida a una guida stradale, il Green Book, dove sono indicati alberghi e ristoranti nei quali si accettano i neri.Colpisce subito la diversit tra il bianco un po razzista, rozzo e volgare e il nero istruito, elegante e raffinato, destinati a scontrarsi nei primi approcci, ma poi superati gli iniziali contrasti, tra Tony e Don Shirley sinstaura una forte amicizia. Tony, inoltre, dotato di buon cuore e senso pratico, si riveler l'accompagnatore giusto per il musicista di colore nel trovare soluzioni ai numerosi problemi che sorgeranno durante il loro viaggio nel Sud.In unatmosfera anni 60 creata da musica, abiti e ambienti, tra battute divertenti e particolari situazioni, Tony e Don Shirley interagiscono in un proficuo scambio che favorir la loro crescita umana. Il bianco buttafuori apprender che imbrogli, cazzotti e volgarit non lo aiutano a migliorare se stesso e il pianista, affetto da crisi di identit, imparer ad accettare diNel film si afferma che "", ma poi cambiare qualcosa non sempre facile. In un intervista Viggo Mortensen ha dichiarato che sono le scelte del singolo che creano i cambiamenti, anche mediante piccoli gesti come".Ecco lintervista a V. Mortensen: