Il tram di Natale

di Luigi Alviggi

Luigi Alviggi

Unodissea umana si ripete ogni sera sul tram numero 14, buio allinterno per assecondare il riposo di passeggeri distrutti dalla fatica. Sferraglia verso lestrema periferia della grande citt.In una vigilia di Natale partito deserto dal capolinea e qualcuno ne ha approfittato per ancorare una coperta allultimo sedile della fila con dentro un neonato, anchegli scuro come la notte.Unepifania accorata e inattesa riporta allinfanzia, densa di sogni onnipotenti, una fauna variegata accolta in un presepe affatto lucente, illuminato a tratti solo dal chiarore delle lampade stradali incrociate lungo la corsa, fuggenti anchesse allindietro in un cammino illusorio verso un passato che non pu ritornare.Si alternano passeggeri accomunati da uno stesso fattore: trovarsi ai margini estremi della societ. Salgono storditi e in fuga anche da se stessi persone snaturate dalla miseria e dai pesanti insulti della vita.Tribolano per venire a capo di ogni giornata e, cosa peggiore, non intravedono barlumi di luce, pur lontani, che possano illuderli di un riscatto dai troppi giorni invivibili accumulati, uno identico allaltro, nelle macerie del soffocante passato.Una prosa felice, pittorica direi, capace di descrivere a parole dettagli che solo uno sguardo attento riesce a cogliere nelle mille cose che passano ogni giorno sotto gli occhi.la lente dingrandimento di unattenzione speciale che si applica ai singoli e, penetrandoli, fa comprendere quanto superficiale sia il nostro muovere quotidiano in un mondo che sfioriamo appena nellaspetto pi esterno e insignificante.Indaga lAutore sul poco che ancora tiene i personaggi ancorati alla vita. Quadri di povera gente che si trascina appresso, nel sacco legato al bastone poggiato sulla spalla come una volta i pellegrini, lindispensabile per vivere.Ecco lambulante che porta appesi alle braccia gli ombrelli invenduti per la magra bella giornata. Ecco limmacolata giacca bianca dai bottoni dorati, ossessione della datrice di lavoro, del cameriere filippino, contaminata da una macchia di caff per lincauta immersione in una tazza mentre lo versava nel servizio buono da portare in sala da pranzo.Giacca che la moglie riassester - a rischio il posto di lavoro - e che, almeno ora, potr mostrare con orgoglio al figlio, bravo a scuola, mentre lui ancora sillaba la lingua del paese ospitante.C William, ragazzo nero, solo e abbandonato anche lui, che vive al limite estremo della citt dove non arrivano mezzi pubblici, e perci costretto a camminare a lungo per arrivare al rudere fatiscente che assicura un misero tetto a lui e suoi simili, tutti prostrati da indifferenza, offese, soprusi, dallaPer lui il tarlo il coniglio, col quale divideva una carota la sera e dormiva abbracciato, che i compagni di tugurio hanno arrostito per fame durante la sua assenza.C il misero anziano che, come tanti, ha accanto un amore mercenario, giovane di colore ancora pi povera, che gli si conceder per fame allinfimo prezzo di un pasto preparato da lui.Anche un mago, una volta di successo, si affaccia nel tram. Ha vissuto giorni migliori ma ora ha dovuto ripiegare su se stesso, svampito dallAlzheimer, finendo senza scampo fuori carreggiata.il declino cerebrale ad aver accompagnato il tramonto progressivo dalle scene mentre lui, offuscato,Una volta dentro anchegli si avvicina al gruppetto di persone in fondo alla vettura e la piccola creatura, quasi indistinta, gli schiarisce la mente per unultima volta.Una figlia, incinta di un ragazzo senza arte n parte, andata a vivere con lui contro la volont della madre per ritrovarsi, con la bambina, in un oscuro sottoscala capace di uccidere il pi grande degli amori nella spietata disperazione:il compagno a finire sul tram: successo lincredibile. Ha perso i cinque euro che la suocera, in un singolare sussulto di pena nel mare grande del disprezzo che la possiede verso quellunione, aveva regalato alla figlia, e sui quali avevano fondato, alla men peggio, i sogni della cena di Natale.Li trover proprio l, sotto il sedile del bambino, dopo averli cercati tutto il pomeriggio, e sar lultima illusione di vittoria in una realt che, oppressa dalle meschinit, agogna soltanto a uscire da dimensioni repellenti.Per linfermiera, deus ex machina, accudente unanziana amante di Dickens prossima allaldil - per lei-, la spinta a tornare ogni mattina dallinvalidaSa raccontare della madre del neonato al gruppetto di persone che circonda il seggio della nativit al quale il bimbo avvinto dalla coperta: una giovane nera pi disgraziata del figlio, solita stazionare sotto la pensilina del capolinea del tram insieme con una vecchia puzzolente e cenciosa che pare averla adottata.La soccorre nelle fitte di dolore e a volte la veste di suoi vecchi abiti, capace anche di prendere forbici e ago per adattarli e farla sfilare poi sotto quel riparo di fortuna quasi fosse una passerella di moda.Si comporta da mamma fittizia che, a figlia partorita, deve essersi liberata del piccolo approfittando dello sfinimento della puerpera.Giosu Calaciura, palermitano, ha scritto molti libri e racconti. Nel suo primo romanzo, del 1998, c la mafia, un assassino, un giudice, e una citt che fa da sfondo partecipe.La citazione del superbo(1843) di Charles Dickens (1812-1870), in esergo, la corretta premessa alla narrazione. In questopera protagonista il ricchissimo e avarissimo: in inglese(Disney) appuntoEgli diviene preda di tre fantasmi dei suoi Natali, uno passato, uno presente e uno futuro. Attraverso la visione di essi - di quello che stato, di quello che prossimo a essere, e di quello che sar - riesce finalmente a comprendere la falsit della vita che sta conducendo e arriva a redimersi.Nel libro Calaciura si limita a un presente devastante, esibendo una rassegna diche vengono travolti dalla corrente furiosa senza possibilit di reagire, alle prese soltanto con la fatica di stare al mondo.Il racconto scorre limpido, traboccante di tristezza, replicando echi di passati individuali, immagini che si affacciano ripetute nella mente di ciascuno dei poveracci.La piet delle persone minori si aggrappa alla memoria di piccole cose, a misura delle menti che occupa, e noi - come di ogni eco lo sentiamo risuonare nel profondo anche se viene da un mondo remoto, per fortuna della maggior parte di noi, e appartenente solo alla coscienza di sventurati che riteniamo non potr mai entrare a far parte della nostra.una sfida lanciata ai ricchi per stimolarli a non dimenticarsi dei poveri. Obiettivo sovrumano! Meglio scappare nellirreale...Sellerio, 2018 pp. 120 - 10,00