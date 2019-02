Il Napoli Basket vince anche a Roma

di Mario Triggiani

Nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie B arrivata la decima vittoria consecutiva per la Generazione Vincente Napoli Basket, che ha sconfitto la HSC Roma al termine di una gara caratterizzata da numerose fughe e contro-fughe.Dopo le vittorie contro Matera lo scorso sabato e la LUISS mercoled, Napoli era al terzo scontro diretto di alta classifica in otto giorni, quindi un po' di stanchezza nelle gambe sarebbe stata da mettere in conto.Roma infatti prende subito il largo grazie all'atletismo dei suoi giocatori pi giovani e gi nel secondo quarto sembra mettere una seria ipoteca sull'esito della gara.Il cuore di Napoli per troppo grande per arrendersi e la formazione azzurra reagisce da grande squadra piazzando un break di 22-2 ad inizio secondo tempo portandosi a sua volta in doppia cifra di vantaggio.Il tour de force che ha costretto la Generazione Vincente a disputare sette gare negli ultimi ventotto giorni si fa per sentire ed i giocatori in canotta azzurra sembrano non averne pi.Bagnoli accusa un dolore alla coscia sul finire del terzo quarto, Molinari non lucido come al solito in difesa e cos troppi rimbalzi vengono concessi agli avversari molto pi reattivi ed atletici.I momenti chiave della vittoria sono per due falli subiti in meno di un minuto da Napoli proprio nel momento di massimo sforzo di Roma.Prima Bagnoli segna e subisce il fallo di un lungo capitolino, poi Di Viccaro sfiora il gioco da quattro punti venendo colpito nell'atto di tirare una tripla che danza sul ferro ma alla fine esce.Roma esce ridimensionata da questo uno-due e nonostante i tanti sforzi non riesce pi a reagire.Con il successo di ieri la Generazione Vincente aggancia il quinto posto in classifica per il momento in solitaria, in attesa di conoscere il risultato di Scauri-LUISS con la formazione capitolina che potrebbe raggiungere gli azzurri.La graduatoria comincia dunque finalmente a sorridere alla formazione partenopea, che pu guardare con pi serenit al calendario che la vedr opposta, dopo la sosta del prossimo weekend in occasione della Coppa Italia, alle prime due della classe Caserta e Palestrina, ma anche a numerose squadre che attualmente navigano nei bassifondi della classifica.Il prossimo impegno della Generazione Vincente sar infatti sabato 9 marzo alle ore 20:30 al Palazzetto dello Sport di Casalnuovo contro la Virtus Valmontone, formazione che avrebbe potuto aspirare ad essere nella prima parte della graduatoria ma che invece dovr invece probabilmente lottare per conquistare la salvezza ai prossimi playout.Una vittoria degli azzurri, se abbinata a risultati favorevoli dagli altri campi, potrebbe garantire a Napoli la certezza di disputare la post-season, raggiungendo un primo piccolo obiettivo in una stagione che dopo qualche intoppo iniziale sta finalmente cominciando a regalare grandi soddisfazioni a pubblico, societ e giocatori.: Aristide Mouaha 24 (6/9, 1/6), Cosimo Costi 23 (4/4, 4/9), Giovanni Bruni 13 (1/2, 2/3), Joel Fokou 10 (5/6, 0/3), Gabriel Dron 6 (2/3, 0/1), Kevin Ndzie 3 (0/2, 1/2), Alessio Di simone 3 (1/1, 0/3), Bertrand Ndzie 0 (0/1, 0/0), Stefano Rubinetti 0 (0/0, 0/0), Claudio Di paolo 0 (0/0, 0/0), Daniele Greggi 0 (0/0, 0/0), Daniele De robertis 0 (0/0, 0/0): 20 / 26: 26 7 + 19 (Joel Fokou 9): 15 (Giovanni Bruni 10): Simone Bagnoli 21 (8/11, 0/0), Vincenzo Di Viccaro 17 (0/3, 4/9), Adrian Chiera 14 (0/1, 3/7), Nemanja Dincic 11 (3/7, 0/1), Francesco Guarino 9 (1/4, 1/1), Tommaso Milani 6 (3/3, 0/3), Jakov Milosevic 3 (1/1, 0/0), Riccardo Malagoli 2 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 1 (0/2, 0/0), Dario Molinari 0 (0/0, 0/1), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 28 / 35: 26 6 + 20 (Simone Bagnoli 10): 10 (Simone Bagnoli, Tommaso Milani 3)