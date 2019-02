Il malaffare che dilaga dove regna l’inefficienza

di Vittorio Del Tufo (da: il Mattino del 22.02.2019)

Degno coronamento di una storia orribile, nata male, e continuata peggio, alla fine sono arrivate le ordinanze di custodia cautelare.Via Marina è davvero l’apoteosi, l’icona feroce di una città che fa fatica a stare al mondo, e forse per questo si nutre di eccessi.La storia di via Marina è piena di eccessi: è iperbolico il numero di imprese coinvolte: una dozzina, escluse le ditte in subappalto.Sono eccessivi i costi già sostenuti per lavori mai realizzati. È eccessiva, imbarazzante, la quantità di giorni, mesi, anni impiegati per (non) completare il restyling: dopo tre anni e tre mesi di sacrifici e ingorghi, i napoletani dovranno pazientare ancora, almeno fino alla fine dell’anno.È eccessiva, infine, la catena di errori, di false partenze, di brusche frenate, di rinvii e di fatturazioni gonfiate sulle quali la magistratura ha deciso alla fine di puntare i riflettori, al punto da firmare, è notizia di ieri, sette arresti domiciliari a carico di altrettanti manager e imprenditori impegnati nella realizzazione del cosiddetto asse costiero.Lo scandalo delle false fatturazioni è figlio di questo disastro.L’intervento della magistratura - al di là degli esiti di un’inchiesta che dovrà accertare, e separare, le diverse responsabilità, e questa è una storia ancora da scrivere - è già una sconfitta.Lo è per il sistema-città, dove tutti i grandi progetti restano al palo, oppure si perdono nelle sabbie mobili della malaburocrazia.Lo testimonia la lunga agonia di Bagnoli, luogo di riconversioni fallite e promesse rimaste a marcire nei cassetti.In via Marina lo scandalo dei lavori eterni è ancora più evidente, perché è sotto gli occhi di tutti: irrompe ed impatta quotidianamente con la qualità della vita dei cittadini, abituati a convivere con un’opera tormentata, costata anni di attese e non ancora ultimata.I costi per gli interventi di riqualificazione della strada (tra cui la tanto attesa pista ciclabile e la strada delle palme stile californiano) sarebbero via via lievitati attraverso un sistema di fatturazione montato e costruito ad arte.Quali che siano le conclusioni dell’inchiesta, va detto che corruzione e malaffare sono sempre più spesso il frutto avvelenato dell’inefficienza.Crescono, e dilagano, non appena trovano spazi lasciati liberi da chi avrebbe dovuto amministrare, governare i processi e controllare, e non lo ha fatto.La magistratura interviene quando il fallimento è già conclamato, quando le crepe si sono già aperte, quando la trasparenza è già diventata opacità e la gestione dell’opera pubblica è fallita. Il malaffare è l’altra faccia dell’inefficienza, e se ne nutre.In via Marina da anni si naviga a vista. Ancora oggi nessuno è in grado di dire una parola precisa sulla fine dei lavori: di date certe il Comune non intende più fornirne, mentre resta altissimo il rischio di dire addio ai fondi europei.È difficile rintracciare, nella storia recente della città, interventi di restyling altrettanto incerti.A dispetto degli annunci, via Marina continua a mostrare il volto sfigurato di una strada in frantumi: una cicatrice nel cuore della città.Intendiamoci: si tratta di lavori complessi, e necessari per la riqualificazione della zona est della città.Quando tutto sarà finito, via Marina potrebbe recuperare la funzione cui è destinata, ovvero uno spazio urbano di prim’ordine, fruibile anche dai pedoni e dai ciclisti, e non più quella sorta di malandata autostrada urbana ridotta da troppi anni a campo di battaglia.Ma proprio per questi motivi i lavori di restyling di un’arteria così. importante per la mobilità cittadina dovrebbero correre su tre binari: certezza dei tempi, autorevolezza del committente, credibilità delle imprese.È proprio dove questi tre binari mostrano crepe che si annida il malaffare. L’incertezza dei tempi di realizzazione dell’opera, sui quali il committente dovrebbe vigilare, è diventata invece ormai una voce non scritta nei capitolati d’appalto, quasi un elemento costitutivo delle gare: il vulnus che fa esplodere il malaffare, trasformandolo in un ingombrante compagno di viaggio.Fino all’intervento della magistratura, sigillo finale su un fallimento che parte da lontano.