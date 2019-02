Il Napoli Basket vince ancora al supplementare

di Mario Triggiani

Nel recupero della gara contro la LUISS Roma che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 13 gennaio non stato facile per la Generazione Vincente avere ragione dei capitolini, apparsi pi riposati, ma alla fine la maggior freddezza nei momenti chiave della partita ha garantito la nona vittoria consecutiva alla squadra azzurra, ancora imbattuta nel 2019.La formazione partenopea partita subito benissimo, trascinata da un ottimo Milani che ha trovato ripetutamente la via del canestro nei primi minuti.Il vantaggio tocca presto la doppia cifra, ma inesorabilmente nel terzo quarto la LUISS riesce a rientrare prima ed a sorpassare la formazione partenopea ad inizio ultima frazione. Con Napoli in svantaggio di due lunghezze Guarino si trova tra le mani il possesso decisivo del quarto.Lo schema lo stesso che ha regalato la vittoria sabato scorso contro Matera, ma stavolta Bagnoli viene fermato con un fallo che lo manda in lunetta.La mano del centro di Napoli non trema e regala il pareggio agli azzurri, che dopo la tripla sbagliata sulla sirena da Bonaccorsio si trovano per la seconda volta in cinque giorni a dover affrontare un tempo supplementare.Come contro Matera nella scorsa giornata i giocatori di Napoli appaiono stanchi ma determinati a portare a casa i due punti in palio. Milani e Guarino segnano canestri importanti, Molinari trova addirittura un gioco da tre punti.Qualche imprecisione di troppo da parte di Chiera alla lunetta regala la possibilit a Faragalli di tentare la tripla del sorpasso sulla sirena. Il tiro dellesterno della Luiss si spegne per sul ferro e per i tanti tifosi partenopei accorsi a Casalnuovo pu iniziare la festa.Tra i giocatori della Generazione Vincente i pi positivi sono stati certamente Chiera e Milani in attacco e Molinari per la solita encomiabile prestazione difensiva.Bagnoli, trascinatore nelle ultime gare, apparso un po opaco nella prima parte per poi risvegliarsi negli ultimi 15 quando ha messo a referto 11 punti e 5 rimbalzi (registrando una doppia doppia con 19 punti ed 11 rimbalzi totali).Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar sabato prossimo al PalaHoney di Roma contro lHSC attualmente posizionata al quinto posto in coabitazione proprio con le due squadre che si sono affrontate oggi al Palazzetto di Casalnuovo.Una vittoria sarebbe dunque fondamentale per scalare ulteriormente la classifica e continuare quellattacco alle zone alte della graduatoria che potrebbero rivelarsi molto utili per affrontare un avversario pi comodo al primo turno di playoff.: Simone Bagnoli 19 (8/12, 0/0), Adrian Chiera 16 (3/6, 2/3), Nemanja Dincic 15 (3/4, 3/6), Tommaso Milani 13 (5/8, 1/3), Dario Molinari 9 (1/1, 0/0), Vincenzo Di Viccaro 9 (2/4, 1/2), Francesco Guarino 7 (3/5, 0/1), Jakov Milosevic 4 (2/2, 0/0), Hugo Erkmaa 2 (1/3, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Malagoli 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 17 / 2037 7 + 30 (Simone Bagnoli 11): 25 (Francesco Guarino 7): Francesco Infante 28 (11/20, 1/1), Leonardo Marcon 25 (8/12, 1/5), Andrea Martino 14 (2/4, 3/4), Antongiulio Bonaccorso 11 (3/11, 1/6), Francesco Faragalli serroni 7 (2/4, 1/6), Alberto Navarini 4 (1/2, 0/2), Lorenzo Rota 3 (0/1, 1/1), Francesco Gellera 0 (0/1, 0/0), Alessio Di carmine 0 (0/0, 0/1), Jacopo Bristot 0 (0/0, 0/0), Gabriele Martucci 0 (0/0, 0/0), Leonardo Di francesco 0 (0/0, 0/0): 14 / 19: 31 15 + 16 (Leonardo Marcon 8): 17 (Francesco Infante 5)