Rugby, prove per le Universiadi

di Adriano Cisternino

Prove di rugby per le Universiadi 2019. L'evento si avvicina, il 13 luglio la cerimonia d'apertura, data non vicinissima ma neppure lontanissima. Dopo infinite polemiche e cambi di guardia al vertice, la macchina organizzativa si messa in moto e pare proceda anche a buona velocit. Ce la faremo? Assicurano di s.Cominciano anche le prove tecniche, nel senso pi vicino ai vari sport. Il rugby a 7, per esempio, sar una delle discipline pi spettacolari ed eccitanti, anteprima di Tokio 2020.Palcoscenico a Bagnoli, nell'ex-area Nato. stato collaudato in questi giorni con ilIn campo, con gli azzurri di Andy Vilk, le formazioni di Irlanda, Francia, Germania, Inghilterra, nomi che dettano legge in campo mondiale. Sfide avvincenti che hanno tenuto col fiato sospeso i numerosi appassionati accorsi a godersi lo spettacolo fra i quali oltre seicento studenti delle scuole del circondario.Rugby a sette, un'assoluta novit per il pubblico napoletano:ammette Diego D'Orazio, presidente dell'Amatori Rugby NapoliSoddisfatto anche Lorenzo Fusco, tecnico dell'Amatori Napoli nonch discendente di una famiglia che ha fatto la storia del rugby in questa citt:Appuntamento alle Universiadi con la consapevolezza che il rugby napoletano magari non lotta per lo scudetto come nei gloriosi anni '60, ma ancora vivo e ricco di fermenti con interessanti prospettive.: Irlanda-Italia 36-12, Irlanda-Francia 22-14, Irlanda-Germania 24-7, Italia-Francia 29-28, Francia-Germania 22-14 Germania-Italia 14-10, Italia-Germania 19-12, Gemania-Inghilterra 21-5, Inghilterra-Italia 22-19