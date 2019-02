Disco Verdi e partita piacevole

di Mimmo Carratelli

Senza problemi, comera previsto, il retour-match con lo Zurigo (2-0) al San Paolo dopo il 3-1 in Svizzera. In carrozza il Napoli di Ancelotti negli ottavi dellEuropa League.Oggi il sorteggio a Nyon per gli accoppiamenti. Si profilano avversari di spessore. La competizione prende un altro sapore, pi avvincente.Stavolta, per gli azzurri non stata una partita di allenamento come allandata. Perch lo Zurigo, non avendo niente da perdere, si presenta con un 4-4-2 offensivo.Una squadra sfacciata che per venti minuti sorprende il Napoli, tiene bene il campo, gioca in velocit. La squadra elvetica cambia formazione e atteggiamento rispetto alla gara di una settimana fa.sorprendente come lo Zurigo schieri due esterni di difesa che non sono terzini, ma uno, Winter, a destra, un mediano offensivo e, a sinistra, Kololli un attaccante.Poi due punte ben sostenute dai centrocampisti. In avanti, il colosso del Gambia Ceesay fa coppia col nigeriano Odey. I laterali della mediana, Khelifi a destra e Schonbackler a sinistra, spingono con disinvoltura.anche vero che la squadra squisitamente offensiva lascia ampio campo al Napoli per contrattaccare. La difesa elvetica, bench sostenuta da Bangura, un colosso della Sierra Leone, spesso mal piazzata e non ha velocit nei recuperi.Il Napoli, dopo venti minuti, prende in pugno il match anche se lo Zurigo non accenna a rinunciare al colpaccio della gloria, resta in partita, contrattacca.Ancelotti rivoluziona la squadra. Largo ai giovani. Ecco Ounas a destra e Verdi a sinistra. Con Ounas esclusivamente offensivo, c Hysaj alle sue spalle e non Malcuit.In mediana Diawara affianca Zelinski. Attacco di piccoletti, Insigne con Mertens. In difesa, debutto di Chiriches. Fuori Malcuit, Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Milik.Vediamo se il Napoli da 7 giusto il voto che Ancelotti ha dato alla squadra, critico soltanto su alcune individualit lontane dal rendimento migliore e sulla scarsa concretezza sotto rete.E il Napoli che affronta lo Zurigo, in un San Paolo semideserto, da 7 ma sotto porta va subito in scena lo show dei gol sfiorati. Mira imprecisa.Fuori bersaglio il pallonetto di Insigne (5) e fuori le altre due conclusioni dello scugnizzo (23 e 55). Allo show si unisce Mertens (38) facendosi intercettare la conclusione dal portiere Brechler, un ragazzone di 1,91.Proprio perch la partita non si sblocca e lo Zurigo continua a giocare da sfacciato, la gara piacevole. Ounas e Verdi sono molti attivi e pimpanti. Manca spesso limbucata giusta perch Diawara attento in contenimento ma non lancia mai la palla, n Zielinski, gran lavoro positivo da mediano, la fa correre in profondit.I due giocano nello stretto, rare le aperture sulle fasce. Insigne e Mertens girano a vuoto. Non c sfondamento per vie centrali. Ghoulam si propone continuamente sulla sinistra. Dietro, basta Koulibaly ad annichilire le ambizioni elvetiche.Non c suspense, non c emozione perch il Napoli gioca con grande padronanza, il 3-1 dellandata rassicurante. Ma, insomma, una goleada per scacciare la malinconia di questi tempi sarebbe gradita. I pochi intimi sugli spalti vogliono lo spettacolo del gol.Sfonda finalmente Verdi in chiusura del primo tempo (43) e raddoppier Ounas nel finale di gara (76). I due ragazzi si sono accentrati spesso. Il gol di Verdi venuto da un assist di Ounas, quello di Ounas da una imbeccata di Mertens.Lo Zurigo non mai scomparso di scena. Nella ripresa ha pensato meno al colpaccio improbabile inserendo molti giovani. Per Meret qualche parata di ordinaria amministrazione e una coraggiosa uscita su Ceesay a pochi minuti dal termine.Ancelotti ha fatto cambi senza forzare la gara. Luperto, il giovane corazziere di Lecce, entrava per Chiriches (56) alla sua prima esibizione dopo una lunga assenza. Allan dava il cambio a Zielinski (66) per non fare affaticare il polacco.Brechler gli annullava una gran conclusione sotto la traversa (80), poi il centravanti arrivava in ritardo di un soffio sulla linea della porta zurighese (91 cross basso di Insigne).Ci siamo comunque divertiti. Allandata era stata una partita noiosa con lo Zurigo in soggezione, prudente, guardingo temendo una goleada. Al San Paolo ha cambiato faccia, ha giocato a viso aperto e se l cavata dignitosamente subendo solo due gol. Altri cinque il Napoli li ha falliti.Domenica 17 lo Zurigo aveva perso 0-2 a Berna dallo Young Boys capolista del campionato svizzero. Settima sconfitta in 21 partite della squadra zurighese, sesta fuori casa, terza nelle ultime cinque partite. Lo Zurigo resta quarto a 28 punti dallo Young Boys e a 9 dal Basilea secondo.In Europa League, sotto la presidenza De Laurentiis, il Napoli ha raggiunto una volta gli ottavi di finale e una volta le semifinali. Eliminato lo Zurigo, il Napoli per la seconda volta negli ottavi.2013-14, il Napoli di Benitez contro il Porto negli ottavi di finale dellEuropa League. Battuti gli azzurri ad Oporto 1-0 con gol di Martinez. Al San Paolo fu 2-2 con questa formazione (4-2-3-1): Reina; Henrique, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Behrami, Inler; Mertens (84 Callejon), Pandev (68 Hamsik), Insigne; Higuain (79 Zapata). I gol: 21 Pandev, 69 Ghilas, 76 Quaresma, 92 Zapata.Il Napoli di Benitez arriv sino alle semifinali dellEuropa League 2014-15, eliminato dagli ucraini del Dnipro, complice larbitraggio del serbo Mazic, lo stesso che ha diretto la partita di Zurigo della settimana scorsa. Al San Paolo 1-1 (gol di David Lopez e pareggio di Seleznyov), poi 0-1 a Kiev gol decisivo di Seleznyov in fuorigioco al 58. Il Napoli schier (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; David Lopez (79 Henrique), Inler; Callejon, Gabbiadini (55 Hamsik), Insigne (61 Mertens); Higuain.Il Napoli ha incontrato nella sua storia otto formazioni elvetiche: Bienne (tre volte), Basilea (due), Young Boys (tre), Grasshoppers (due), Wettingen (due), Servette (una), Zurigo (due) e una mista Losanna/Zurigo. In 16 confronti: 11 vittorie azzurre, 2 pareggi, 3 sconfitte. A Napoli, prima dello Zurigo, hanno giocato il Grasshoppers (Coppa delle Fiere 1968-69), il Wettingen (Coppa Uefa 1989-90), lo Young Boys (Europa League 2014-15).Nel primo turno della Coppa delle Fiere 1968-69, allenatore Chiappella, il Napoli batt al San Paolo il Grasshoppers 3-1 con un gol di Altafini e la doppietta di Slavi. Il Napoli gioc con Zoff; Nardin, Florio; Zurlini, Guarneri, Bianchi; Salvi, Montefusco, Nielsen, Altafini, Sala.Battuti al San Paolo 2-1 gli svizzeri del Wettingen nei sedicesimi di finale della Coppa Uefa 1989-90. Maradona fu escluso dalla formazione. Bigon schier: Giuliani; Ferrara, Corradini; Crippa (46 Careca, 81 Bigliardi), Alemao, Baroni; Fusi, De Napoli, Zola, Mauro, Carnevale. Dopo il vantaggio degli svizzeri nel primo tempo, la rimonta azzurra con Baroni e Mauro su rigore.Fase a gironi dellEuropa League 2014-15. Al San Paolo gli svizzeri dello Young Boys battuti 3-0. Era il Napoli di Benitez che gioc con Rafael; Mesto, Henrique, Koulibaly, Britos (38 Ghoulam); Gargano, Inler; Insigne (73 Callejon), de Guzman, Mertens; Zapata (79 Higuain). Il canadese naturalizzato olandese Jonathan de Guzman segn una tripletta.: Meret; Hysaj, Chiriches (56 Luperto), Koulibaly, Ghoulam; Ounas 877 Milik), Diawara, Zielinski (66 Allan), Verdi; Insigne, Mertens.: Brecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli (82 Kharabadze); Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schonbachler (64 Krasniqi); Odey (60 Zumberi), Ceesay.: Sidiropoulos (Grecia).: 43 Verdi, 76 Ounas.Napoli-Zurigo 2-0 (3-1 allandata)Siviglia-Lazio 2-0 (1-0)Inter-Rapid Vienna 4-0 (1-0)Benfica-Galatasaray 0-0 (2-1)Arsenal-Bate Borisov 3-0 (0-1)Dinamo Kiev-Olympiakos 1-0 (2-2)Betis-Rennes 1-3 (3-3)Bayer Leverkusen-Krasnodar 1-1 (0-0)Genk-Slavia Praga 1-4 (0-0)Valencia-Celtic 1-0 (2-0)Chelsea-Malmoe 3-0 (2-1)Villarreal-Sporting Lisbona 1-1 (1-0)Eintracht Francoforte-Shakhtar 4-1 (2-2)Salisburgo-Bruges 4-0 (1-2)Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen 3-0 (1-2)Zenit-Fenerbahce 3-1 (0-1)NapoliInterSivigliaArsenalZenit San PietroburgoEintracht FrancoforteVillarrealValenciaSalisburgoDinamo ZagabriaBenficaDinamo KievRennesKrasnodarSlavia PragaChelsea