La Paranza dei Bambini, di Caudio Giovannesi

di Giovanna D'Arbitrio

al Festival di Berlino 2019, Il film, ditratto dallomonimo libro di(Ed. Feltrinelli) che narra la storia di un gruppo di ragazzi napoletani nati nei quartieri a rischio dove la criminalit organizzata spadroneggia.Ottima davvero la sceneggiatura di, bravi gli interpreti in particolarenel ruolo di Nicola. Da notare il cammeo diInteressante il libro Di Saviano e la seguente descrizione sul risvolto di copertina, valida anche per il film:Crudo, violento e senza scampo anche il film che lascia un sapore di amaro in bocca e una tristezza senza fine nellanima: agli spettatori mancano perfino le parole e alla fine escono in silenzio.Ci sembra giusto citare la dedica scritta di Roberto Saviano sul libro che ben si addice anche al film: "", ovviamente riferita a tutti quei bambini e adolescenti la cui innocenza viene contaminata nei quartieri a rischio da degrado, mancanza di istruzione, formazione e lavoro.E non solo a Napoli, tuttavia, ma in tutto il Sud dItalia e in tutte le periferie nazionali e internazionali, per non parlare dei paesi del terzo mondo dove i bambini subiscono inaudite violenze.Ecco uninteressante intervista in cui presente anche Saviano: