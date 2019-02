Per l’Inter ci vorrebbe un intervento divino

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 17.02.2019)

E venne il giorno in cui il Signore con la calma dei giorni nervosi chiamò Ambrogio e Ambrogio venne. E il Signore lo guardò a lungo e Ambrogio molto temette l’ira del Signore.E allora il Signore disse: “”. E Ambrogio disse: “”. E il Signore disse: “”.E Ambrogio rispose: “”. E il Signore trattenne la collera perché Ambrogio così era fatto, dolce come il miele, e il Signore disse: “”. E Ambrogio chinò il capo e disse: “”. “Da centoundici anni” precisò il Signore.E in quel momento passò Gennaro che sempre si lamentava, e Gennaro ne aveva motivo perché tre volte all’anno gli si squagliava il sangue nelle vene () e gli avevano tagliato la testa su una pietra di Pozzuoli.E il Signore disse: “”. E Gennaro rispose: “”. E il Signore disse con la pazienza del Signore: “”. E Gennaro si allontanò lamentandosi.E Ambrogio rimase al cospetto del Signore e il Signore disse: “”. E fu allora che Gennaro tornò sui suoi passi per vendicarsi dell’uomo di Certaldo che aveva fatto male alla squadra d’’o popolo d’’o golfo azzurro e accusò: “”. E il Signore disse: “”.E s’avanzò con fare pensoso l’uomo di Certaldo che a nessun uomo di Certaldo somigliava, ma aveva sembianze orientali di monaco buddista, e aveva il cranio puro e sgombro, e aveva il viso color marrone delle tuniche dei bonzi tibetani. E il Signore disse: “”. E il bonzo di Certaldo disse: “”.E il Signore lo invitò a parlare, e il bonzo parlò con linguaggio aulico e anestetico, perché questo era il suo linguaggio, ed espose arabeschi di parole e pentole a pressione di concetti, e fu caustico e dolce stil novo, evoluto e chiaroscuro, rotondo e ottagonale, e smussò gli angoli e girò e rigirò il ragionamento come usano fare i napoletani col ragù.E dopo che l’uomo di Certaldo parlò della fascia del capitano e squittì sul nome del capitano, e rimase nella confusione del momento, e tra il dire e il fare qualcuno deve fare, il Signore chiamò la pubblicità e licenziò l’uomo di Certaldo. E l’uomo, allontanandosi, disse definitivamente: “”.E il Signore chiese ad Ambrogio: “”. E Ambrogio disse: “”. E il Signore domandò: “”. E Ambrogio disse con un fil di voce: “”.E s’avanzò il lombardo Piero, ed egli era oltre la metà del cammin di nostra vita, e aveva testa tonda e baffetti longobardi, grandi occhi manageriali e un parlare su vari toni, dal soffuso al metallico, e parlando scuoteva la magra persona.E il Signore gli chiese: “”. E l’uomo rispose: “”.E il Signore disse: “”. E l’uomo disse: “”. E l’uomo si allontanò sotto il peso del vaso traboccato e dell’intera volta nerazzurra, e a Piero fu dato il nome di Atlante.E venne l’uomo varesino della borgata di Avigno, e la sua persona era placida e robusta, e il Signore disse: “”. L’uomo prestò al Signore un sorriso educato con l’obbligo del riscatto e disse al Signore: “”. E il Signore disse: “”.E l’uomo di Avigno promise: “”. E il Signore gli ricordò la regola benedettina: “”.E il Signore chiese: “”. E l’uomo di Avigno fu schietto e rispose in cinese. E il Signore apprezzò la schiettezza e la nuova cultura dell’uomo di Avigno. E l’uomo disse: “”. Ambrogio, che era rimasto sempre in silenzio, si commosse e chiese umilmente: “”.E arrivò l’angelo-stampa del Signore e disse: “”. E l’uomo di Avigno spiegò in comproprietà con l’angelo-stampa: “”.E l’angelo-stampa aggiunse: “”. Ma il Signore misericordioso disse: “”.E l’uomo di Avigno disse: “”. E il Signore chiese: “”. E l’uomo di Avigno rispose: “”.E ritornò Gennaro che aveva sempre un sassolino milanese da togliersi dai sandali napoletani e disse: “”.E l’uomo di Avigno aggiunse: “”. E il Signore, curioso, chiese: “”.E l’angelo-stampa del Signore rispose: “”. E il Signore disse: “”. E Ambrogio disse: “”.E non ci fu nient’altro da dire, ma l’angelo-stampa del Signore disse: “”. E il Signore tacque.E, giù, a Milano, Steven Zhang di Nanchino consultò Confucio, ma non ebbe risposte adeguate. E Massimo Moratti veleggiò col ciuffo candido verso gli scribi, scosse la testa e il ciuffo e si dichiarò contrario alla fascia di capitano tolta al giovane argentino, e ancora in lui vinse l’amore sulla disciplina come ai bei tempi dei suoi innamoramenti nerazzurri perpetui.E un uomo, nel frattempo, passeggiò per il centro della città e fu visto con sospetto e desiderio, e l’uomo fu riconosciuto per essere tale Antonio Conte, e molti si sorpresero, e taluni mangiarono una foglia.E allora il saggio disse: i Conte si faranno alla fine.