Valentino, 40 anni e 23 giri del mondo

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 13.02.2019)

Elogio, carme, epinicio, peana e suono di campane per questo pesce volante, segno zodiacale acquario, Valentino Rossi, oh Valentino che vinci di nuovo con limpennata dellallegria.Elogio fervido, caldo e festoso per il fumetto vivente sui circuiti del mondo, gas, manetta, piegate, sobbalzi e schizzi di velocit, rettilinei di vertigine, curve darcobaleno, il ginocchio che sfiora lasfalto sul filo dellequilibrio di audacia, lestrema sfida alla gravit, tutto coricato a destra, tutto coricato a sinistra, orli di pista, terra fuggente, manetta, gas, fuga per la tangente.Valentino primula, girasole, asfodelo. Fiore che si apre alluscita della curva, sboccia e si drizza, gas, manetta, visiera, Valentino che insegue, sorpassa, stringe, sallarga. La carena imperiale, i forcelloni idraulici, il sellino slanciato, la cupoletta di guida, il mostro di 150 chili affilato nella galleria del vento e, sopra, il cavaliere allegro, il principino coi riccioli.Cuore di ragazzo che pulsa e cilindri che vibrano, leggero cavaliere e destriero di lega leggera, forcelle e pensieri, gambe e chiglia di carbonio, benzina e coraggio.Ricordo di un giorno fra le tigri della Malesia, il mondo di Emilio Salgari, nel caldo umido di settembre su quella lingua di terra asiatica che la penisola di Malacca di fronte a Sumatra, tra lOceano Indiano e il Mar cinese, e le leggende dei pirati del Borneo. Valentino bel tigrotto di Mompracem col numero 46, un marchio depositato, e con la moto azzurro-verde, corazza di un guerriero sbarazzino.Era la Malesia, tra riso e manioca, paese del caucci, oltre Kuala Lampur e le sue due torri gigantesche, la pista di Sepang, unautostrada di cinque chilometri e mezzo, da divorarla ventuno volte, cinque curve a sinistra, dieci curve a destra, e lesotica tribuna ad ombrello, fantasia di un architetto tedesco e suggestione orientale. Vertigine dasfalto, caleidoscopio di carene, gemiti di ammortizzatori, battaglia di pistoni, mambo di cilindri, follie di contagiri.Il catalogo questo del mondo di Valentino. Il sole di Spagna e la pioggia inglese di Donington, il cielo portoghese dellEstoril e la novit assoluta dellautodromo fantascientifico alla periferia di Shanghai, il vecchio asfalto francese di Le Mans, le colline toscane del Mugello, Assen dove si correva prima che Valentino nascesse.E poi i rischi di Laguna Seca, nellovest americano. Linospitale circuito tedesco sotto i Monti Metalliferi, a Chemnitz. E il posto della Repubblica ceca che sembra un brivido, Brno. Il circuito di Phillip Island tra le colline verdi dAustralia, Istanbul, Valencia, paella e ricordi dArabia.Ventitre volte ha fatto il giro del mondo il ragazzo allegro e vincente, Valentino Rossi, un nome musicale e un cognome di velocit, un fuscello biondo, un giovane giunco, alto e sottile, che doma la furia di duecentotrenta cavalli sulla luccicante puledra dei 150 chili.Elogio dellacrobazia e del rigoroso senso geometrico di Valentino, la misura esatta del suo coraggio, il margine preciso della sua audacia, il filo sottile tra la piegata e la caduta disastrosa, tra il sorpasso e la giravolta dissennata della resa sulla sabbia, quel margine minimo di sicurezza e abilit in cui il ragazzo sinfila e va, padrone assoluto di forze centripete e centrifughe, padrone dei rettilinei vertiginosi e delle curve dellequilibrio estremo.Elogio del trapezista a motore, del ragazzo che si lancia senza rete e torna vittorioso. Elogio del rischio calcolato, del pericolo domato e dellequilibrio assoluto di Valentino Rossi, il ragazzo compagno del vento, magro come un bagnino romagnolo, spudorato come un clown, Harry Potter con le ali di Mercurio e il volto di Apollo.Elogio del figlio di pap Graziano, marchigiano eccentrico con le bretelle che viveva sulle moto e il giorno che fall di poco la vittoria mondiale torn al paese e port a spasso una gallina e la chiam Cristina. Un burlone con una treccia di capelli, pap Graziano, un uomo col cuore pi grande della paura e la fantasia di un naif, il suo mitico casco aveva il disegno di un castello fiabesco, il mare e larcobaleno.Elogio del figlio di mamma Stefania che a Valentino ha regalato il bel viso sorridente, i riccioli e, da geometra comunale, le ha trasmesso il senso geometrico delle linee e delle curve delle piste del mondo.Elogio della culla e del rifugio di Valentino Rossi, il suo ombelico del mondo, Tavullia, tra Pesaro e Urbino, confini marchigiani ma allegria romagnola, con la pasticceria Yuri e il bar Sport, il monumento ai Caduti, la caserma dei carabinieri e la chiesa di don Cesare, una collina e quattromila abitanti, il luccichio del mare Adriatico a oriente e, a nord, lo sfolgorio di Gabicce, Cattolica, Riccione, lebbrezza della riviera, discoteche e ragazze, cabine di mare, alberghi, passeggio, confusione, donne e motori.Tavullia dove il bambino Valentino Rossi ebbe una moto a rotelle a due anni e mezzo, e al tempo delle elementari sgusciava su una motocicletta immaginaria fra i tavolini e le sedie dei bar, emettendo i suoni delle derapate e delle staccate, e strimpellava una chitarra e, con le orecchie a sventola, scriveva sui quaderni di scuola a pi riprese sono bellissimo, linizio di una determinazione assoluta e di uno spirito vincente.Il motociclismo era leggenda di uomini neri e duri, sparvieri e pirati di fatica, pionieri del rischio, del coraggio e dellincoscienza su asfalti rugosi e strade della morte. I centauri del tempo passato sembravano minatori, votati a un sacrificio massacrante e a vittorie drammatiche.Nei tempi moderni apparsa una farfalla e The Express ha scritto: Valentino Rossi sembra una ragazza, guida come un veterano ed diventato il principe dei clown.Tifoso sampdoriano allorigine, poi passato a tifare Inter incantato dal genio delluruguayano Recoba. Vale, da ragazzino, giocava centrocampista, ma gli piacevano lo sci e lo snowboard. Lettore dei fumetti di Dylan Dog, amante del rock duro italiano, Vasco Rossi in testa, e delle canzoni di Jovanotti. Attrice preferita Angelina Jolie per quelle sue labbrone.Parla a mitraglietta, irresistibile in ogni occasione, accento romagnolo, e si definisce molto tranquillo, abbastanza inaffidabile, per sincero, simpatico, ecco, proprio un ragazzo normale.Ha cinque soprannomi accertati: The Doctor, Robin Hood, il Folletto, Peter Pan che glielo ha appioppato Aldo Costa, il chirurgo della clinica mobile che rimette in sesto i corpi disastrati dei piloti dauto e di moto, e Rossifumo perch il suo primo idolo stato il giapponese Abe Norifumi, cavaliere delle 500.Sul casco, disegnato da Aldo Drudi, ho visto una volta il sole e la luna, per incazzati perch i caschi delle moto devono essere grintosi, nel sottocasco la scritta WFL che vuol dire proprio viva la f. e il profilo di un profilattico perch noi ragazzi pensiamo sempre a quella cosa l.Ora ha un casco pi colorato. Un ragazzo cos che cosa fa alle ragazze? Lui dice: Le donne sono come i giornalisti, se vinci arrivano.Lamicizia il suo massimo valore. Gli amici sono quelli di Tavullia, quelli coi quali da ragazzo tirava a fare tardi nelle discoteche di Cattolica, il barista, il falegname, i compagni di scuola.Gli amici sono Rossano Brazzi, il meccanico che lha cresciuto, quello che dice: Vale ha il cervello del vincente, ti travolge; Carlo Pernat, genovese, direttore sportivo dellAprilia che lo fece esordire nel motomondiale; Cesarino Salucci, presidente del Fan Club ufficiale, e soprattutto suo figlio Alessio, il popolarissimo Uccio, lamico pi fedele che guida il camper giallo di dodici metri, letto a due piazze, salotto con due divani, bagno, cucina e parabola, la casa viaggiante di Valentino sui circuiti europei; Flavio del Fan Club con cui condivide le esilaranti trovate dei dopo-corsa; Gibo Badioli, eternamente in jeans, piazzista di mobili, enologo, esperto darte, che gestisce la sua immagine e i contratti; e naturalmente don Cesare, il parroco di Tavullia, che suona le campane quando Valentino vince, e le ha suonate tanto che il campanile si lesionato.Un seguito di sedici persone, un cuoco, quattro meccanici, due ingegneri, gli addetti allinformazione, il monzese Davide Brivio ex programmatore di computer che il suo team manager e lha portato alla Yamaha, Carlo Fiorani cresciuto in Ferrari che bada alla organizzazione, Carlo Florenzano che recluta le ragazze del paddock con gli ombrelli, e Jeremy Burgess il capomeccanico australiano che per lui ha abbandonato la Honda.Capelli tricolori a Imola 1998, pelato come il meccanico Brazzi nel 2000 per festeggiare il titolo mondiale della 250, capelli corti a Jerez 2001 per i ventidue anni, capelli lunghi e basettoni come Jovanotti nel 2002.Occhiali scuri e cappello nero come i Blues Brothers. Scarpe da passeggio fluorescenti. Al Mugello sulla moto con una bambola gonfiabile che aveva le fattezze di Claudia Schiffer. Quando divenne campione del mondo la prima volta, iss sulla moto un gigantesco 1 giallo.A Donington, travestito da Robin Hood perch la foresta di Sherwood era vicina. A Barcellona, nel 1998, mostr un pollo per ricordare il suo primo sponsor, la Polleria Osvaldo di Tavullia: a 19 anni da Osvaldo Fratesi non aveva accettato soldi, ma i prodotti del suo negozio.A Rio de Janeiro ha sfoderato un angelo di cartapesta, il suo angelo custode, che poi Uccio, lamico fedelissimo, che fece il giro donore con Vale e langelo di cartapesta. A Barcellona, vestito da dottore, The Doctor, camice bianco e uno stetoscopio, pi una chiave inglese, per auscultare la Yamaha e poi disse: Loperazione riuscita, la moto gode ottima salute.Ha detto: Girando il mondo si invecchia, ma si invecchia con pi divertimento. Lunga vita al ragazzo sorridente, a Valentino settebellezze, al pi sincero e spontaneo di tutti, al divertente boy-biker di Tavullia che nelle moto ha portato una ventata hippie, bambole gonfiabili, angeli custodi, laccento romagnolo, la grazia e laudacia, il filo magico e invisibile su cui corre e non si ferma mai.