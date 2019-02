Bozzetti del barocco napoletano

di Achille della Ragione

Dopo il successo della mostra su Domenico Gargiulo,, il mitico bistrot di piazza Vittoria, prosegue con una mostra di bozzetti del Seicento e Settecento napoletano da ammirare tra un bicchiere di vino ed una vivanda prelibata.Per gli appassionati di arte, anche astemi, proponiamo le immagini dei capolavori che sono in mostra con le relative schede.Una mostra intima e preziosa, tra bellezza e memoria. Nove importanti bozzetti, dipinti da alcuni tra i pi celebri artisti vissuti nel XVII e XVIII secolo.Tracciati in velocit o pensati e ripensati per essere definiti con esattezza, da alcuni sono considerati la rappresentazione pi fedele dellispirazione.C tanta arte autentica nei modelletti degli artisti, frammenti di un tempo per fortuna fermato, contro lingiuria dei terremoti, delle guerre e dellincuria.Ciascuno dei nove studi presentati riferito, come si chiarisce in ogni testo di accompagnamento, ad una relativa opera pubblica, ancora visibile nei luoghi per cui era stata realizzata oppure sventuratamente scomparsa. Questo prezioso dipinto racconta un episodio tratto dagli Atti degli apostoli quando San Paolo, raggiunta la spiaggia di Malta dopo un drammatico naufragio durante il viaggio per Roma, morso da una vipera spaventata dal falò acceso dagli abitanti del luogo per riscaldare gli sventurati; uscendone illeso appare a tutti come un dio.Lopera, con una vecchia attribuzione a Bernardo Cavallino giustificata dalla sua cromia preziosa dallelevata qualità, il modelletto per uno dei riquadri affrescati sul soffitto della basilica di San Paolo Maggiore a Napoli.Il vasto ciclo, realizzato da Massimo Stanzione tra la fine del 1642 e il 1644, dedicato ai santi Pietro e Paolo, che sostituivano gli eroici gemelli Castore e Polluce, cui era dedicato lantico tempio pagano romano sui cui resti era sorta la chiesa.I documenti attestano che il lavoro piacque così tanto ai committenti da riconoscere allartista, il frescante napoletano più richiesto del suo tempo, un premio aggiuntivo rispetto al compenso pattuito.Una foto Alinari degli scorsi anni Venti, che riprende purtroppo solo i due terzi del soffitto, ci consente di avere unidea dello stato dellepoca oggi irrimediabilmente compromesso in seguito a cattivi restauri eseguiti tra Ottocento e Novecento e ai danni causati dalla guerra e dallincuria.La scena in questione ripresa nellaffresco risulta quasi completamente perduta, rendendo questo bozzetto un documento visivo indispensabile per la memoria del lavoro dellartista.Questopera, dipinta velocemente e ricchissima di ripensamenti, costituisce un importante documento storico-artistico relativo alla fase napoletana del pittore emiliano Giovanni Lanfranco.Un suo disegno conservato al Museo di Capodimonte, raffigurante una testa di Cristo molto somigliante alla testa di Cristo di questo bozzetto, stato recentemente ricondotto alla decorazione della cupola del Gesù Nuovo. Pertanto, largamente verosimile che siamo di fronte ad uno studio preparatorio per quellaffresco.Lanfranco vi lavor dal 1633 al 1636 ma purtroppo la cupola and irrimediabilmente perduta in seguito al terremoto del 5 giugno 1688. Il pittore, del resto, era uno specialista del genere avendo realizzato in citt anche la cupola della celebre cappella del Tesoro di San Gennaro.Il dipinto rappresenta il prodigioso intervento dei Santi Benedetto e Pietro durante il temporale che scongiur lattracco delle navi saracene dirette a Montecassino, reduci dalla distruzione di Fondi.Il pittore, impegnato per la decorazione della chiesa dellAbbazia di Montecassino nel 1677 e poi nuovamente nel 1691, realizz questo bozzetto per una delle tele laterali della terza cappella a sinistra, intitolata a SantApollinare abate.Esso rappresenta un raro documento delle numerose opere eseguite dallartista per labbazia benedettina di Montecassino, perdute nel terribile bombardamento aereo alleato del 15 febbraio 1944, il cui nucleo pi cospicuo raffigurava miracoli della vita di San Benedetto. Nel Museo della ricostruita Abbazia conservata una modesta copia della perduta tela.Il dipinto raffigura uno dei pi noti prodigi di SantAntonio di Padova, quando per rispondere allincredula indifferenza dei riminesi, il santo rivolge la sua predicazione ai pesci che accorrono ad ascoltarlo.A incorniciare la scena con fluide e sapienti pennellate presente in alto una cortina retta da un angelo, mentre sulla parte bassa rappresentata la personificazione della Carit, riconoscibile dalla veste rossa e dal cuore ardente stretto nelle mani.Lopera il modelletto preparatorio per uno degli otto riquadri affrescati lungo il registro superiore della parete ellittica della chiesa di SantAntonio dei Tedeschi (gi dei Portoghesi) a Madrid, eseguiti su commissione reale da Luca Giordano tra la fine del 1698 ed il 1701, durante il fecondo decennio spagnolo in seguito alle insistenti richieste del re Carlo II di Spagna.La sveltezza pittorica e le evidenti variazioni del dipinto rispetto allopera finale, si notino le differenti posture dei volti del Santo e della Carit, ci restituiscono tutto il fascino della prima idea, documentando un elemento di una pi ampia serie, di cui un altro esemplare conservato presso la National Gallery di Londra.Questi due bozzetti di angeli furono certamente eseguiti da Francesco Solimena durante la fase di studio per laffresco della controfacciata del Ges Nuovo con La cacciata di Eliodoro dal tempio, datati 1725.Il tema, per il messaggio esplicito, rispondeva alla volont dei Gesuiti come monito per i fedeli che entravano in chiesa.Eliodoro, ministro del re di Siria Seleuco IV, tent di profanare il tempio di Gerusalemme impadronendosi del tesoro. Ma improvvisamente, dopo le preghiere del sacerdote Onia, apparvero un cavaliere e due angeli che riuscirono a cacciare Eliodoro.Solimena raccoglie lattenzione nel centro della scena, mentre il profanatore rovinosamente a terra allontanato con la forza. In particolare, il bozzetto raffigurante langelo in piedi, per la precisa postura del braccio e delle gambe, mette a fuoco inequivocabilmente la figura del maestoso angelo ammantato di bianco che sta colpendo al centro della scena Eliodoro con una verga.Il secondo studio, invece, raffigurante un angelo accomodato su una nuvola mentre stringe tra le mani un tempietto, una prima idea per langelo in cielo, seduto in controparte su una nuvola.Il dipinto il modelletto per uno degli affreschi realizzati da Francesco Solimena, tra il 1682 e il 1685, su una delle pareti laterali del coro della chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova. Negli anni Trenta del 900, per, quando si decise di recuperare la vecchia abside della precedente chiesa trecentesca, una parte del ciclo fu strappata e trasferita in alcuni ambienti dellannesso omonimo convento.La piccola tela rappresenta un prezioso reperto storico-artistico a causa del cattivo stato di conservazione degli affreschi staccati e si fa testimonianza della prima idea del pittore.Interessante notare a riguardo le differenze apportate sul volto di SantAgostino, che inizialmente pensato molto giovane si trasforma poi nellaffresco, forse per una richiesta esplicita delle stesse monache francescane committenti dellopera, in un pi anziano uomo barbuto.Sul piano stilistico, il bozzetto, insieme ad altre tele note e poste in relazione con lo stesso ciclo pittorico, testimonia in questa fase iniziale di una lunga e brillante carriera il significativo volgersi del giovane pittore in direzione barocca, sugli esempi prodotti in citt dai pi anziani Giovanni Lanfranco e Luca Giordano.Giacinto Diano, detto, abit nella sua citt fino al 1752, quando si trasfer a Napoli per cominciare il suo apprendistato presso la bottega del celebre Francesco De Mura (Napoli 1696-1782).Questa piccola tela centinata rappresenta il modelletto, con qualche piccola variante, per una pala daltare conservata nella chiesa di SantAntonio Abate a Procida.Levidente legame con i modelli del maestro, che si evince chiaramente da un disegno di De Mura con lo stesso soggetto conservato presso lo Staatliche Museen di Berlino, insieme ad una preziosit cromatica conquistata in seguito alla conoscenza del pittore Corrado Giaquinto, suggerisce una datazione intorno al settimo decennio del secolo XVIII.Questa tela il modelletto per la pala dellaltare maggiore realizzata da Giacinto Diano nel 1775 per la chiesa della Piet dei Turchini. Il peculiare nome ricorda il colore dellabito indossato dagli orfani accolti nellistituto annesso, dove venivano iniziati alla musica dando vita al famoso Conservatorio della Piet dei Turchini.La Deposizione dalla croce lepisodio finale della passione di Ges culminata con la sua morte, quando dopo essere stato tirato gi dalla croce sul punto di essere sepolto.Lartista ormai maturo, resosi stilisticamente indipendente dal maestro De Mura, si presenta con le sue caratteristiche cromie lievi dai colori quasi pastello, pur mostrando una corposit materica propria della pittura ad olio.