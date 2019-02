Bagnoli trascina il Napoli Basket alla vittoria su Matera

di Mario Triggiani

Napoli lo ha aspettato per pi di un mese, da quando il suo arrivo fu annunciato lo scorso 18 dicembre fino a quando ha finalmente esordito con la canotta azzurra il 20 gennaio a Salerno, ma Bagnoli ha saputo ripagare l'attesa. Il centro classe 1981 si sta confermando uno dei migliori lunghi della categoria imponendosi contro ogni tipo di avversario.La gara di ieri non si preannunciava neanche come delle pi facili, visto che l'Olimpia Matera era seconda in classifica e poteva vantare un centro come Andrea Iannilli (pesantemente contestato dal pubblico partenopeo).Invece Bagnoli ha iniziato subito alla grande il match, con otto punti nel solo primo quarto di gioco. Coadiuvato da un Guarino in giornata di grazia in regia (saranno 9 gli assist al termine della gara, compresi i due decisivi per la vittoria), Bagnoli ha rappresentato la ragione principale per cui Napoli riuscita a scappare fino al +12 nella frazione iniziale.Matera rientra di prepotenza nel secondo quarto grazie ad un Merletto preciso dalla lunga distanza e si va al riposo lungo con il punteggio in parit.Nel secondo tempo la squadra ospite tenta addirittura la fuga ma un tripla di Molinari, trovato da Milani da solo nell'angolino, ed un canestro di Bagnoli sulla sirena del terzo quarto ricuciono lo strappo e si arriva cos al possesso decisivo a sette secondi al termine con il pallone in mano a Chiera.L'italo-argentino, che in penetrazione ha segnato la maggior parte dei suoi punti nelle ultime gare, sbaglia l'appoggio decisivo e costringe le squadre alla disputa di un tempo supplementare.L'overtime non vede mai una squadra in vantaggio di pi di due punti, segno del sostanziale equilibrio delle forze in campo.Nell'ultimo minuto di gioco con il punteggio di 74-74 la splendida difesa di Dincic costringe Iannilli all'errore al tiro. Dall'altra parte Guarino gestisce al meglio il pallone decisivo trovando Bagnoli incredibilmente lasciato solo sotto canestro.Il centro della Generazione Vincente segna i due punti pi importanti ma anche i pi facili della sua gara, la successiva tripla della disperazione da centrocampo di Merletto non trova neanche il ferro ed il numerosissimo pubblico accorso ieri a Casalnuovo pu festeggiare con la squadra azzurra l'ottavo successo di fila.Per la seconda volta in meno di un mese la Generazione Vincente sconfigge dunque una squadra seconda in classifica. Come contro Salerno, anche ieri sera Napoli ha giocato alla pari contro una di quelle squadre che dovr poi incontrare a maggio nei playoff per la promozione.Oltre al risultato, da apprezzare anche l'atteggiamento della squadra azzurra, che non si lasciata abbattere dai break di Matera ma, anzi, ha sempre trovato il modo di reagire per conquistare una vittoria che vale oro per la classifica.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar mercoled prossimo nel recupero della gara con la LUISS che avrebbe dovuto rappresentare la gara d'esordio di Bagnoli ma che non fu giocata a causa della mancata presenza dell'ambulanza (circostanza che poi il Giudice Sportivo ha definito non ostativa all'inizio della partita ordinandone la ripetizione).Si tratter della seconda gara di un trittico infernale per la Generazione Vincente, che affronter poi sabato 23 febbraio la HSC Roma al PalaHoney.Le due capitoline sono le squadre che precedono immediatamente Napoli in classifica e dunque un doppio successo sar tanto importante quanto difficile da ottenere.Ma dopo la gara di ieri e tutti i recenti successi non sembra pi esserci nulla realmente difficile da ottenere per questa squadra che ha saputo riaccendere l'entusiasmo dell'ambiente partenopeo e che si candida sempre di pi come una pericolosissima outsider nella prossima post-season.: Simone Bagnoli 31 (15/20, 0/1), Adrian Chiera 12 (5/9, 0/3), Vincenzo Di viccaro 11 (3/7, 1/4), Nemanja Dincic 8 (4/6, 0/3), Francesco Guarino 6 (3/8, 0/3), Dario Molinari 4 (0/1, 1/1), Tommaso Milani 2 (1/3, 0/0), Hugo Erkmaa 2 (1/2, 0/0), Riccardo Malagoli 0 (0/1, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 6 / 1331 10 + 21 (Simone Bagnoli 12): 20 (Francesco Guarino 9): Daniele Merletto 24 (8/10, 1/8), Maurizio Del testa 14 (4/8, 2/4), Andrea Iannilli 14 (4/11, 0/0), Giacomo Sereni 7 (2/3, 1/3), Matteo De leone 6 (3/4, 0/0), Pasquale Battaglia 5 (1/3, 1/6), Daniel Datuowei 3 (0/0, 1/2), Renato Buono 1 (0/1, 0/2), Mario Mancini 0 (0/0, 0/0), Enzo Cena 0 (0/0, 0/0): 12 / 13: 38 10 + 28 (Andrea Iannilli 13): 12 (Daniele Merletto 6)