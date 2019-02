Passeggiata con tre gol a Zurigo

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 15.02.2019)

Era un avversario abbordabile, lo Zurigo, nei sedicesimi di Europa League, partita dandata in trasferta, e il Napoli lha affondato (3-1) senza spremersi molto, palleggiando con molto ordine e tenendo gli svizzeri nella loro met campo per buona parte della gara.sembrata una amichevole precampionato. Lo Zurigo stato un delicato sparring-partner con qualche guizzo nel finale, azzurri appagati e distratti.Ancelotti schiera quello che sembra essere il Napoli titolare dopo la partenza di Hamsik. Centrocampo con Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. Ma non stato un test attendibile. In campionato non ci sono avversari cos fragili come lo Zurigo. Il sorteggio cattivo in Champions stato benevolo per la prima partita di Europa League.Il Napoli pu considerarsi negli ottavi. Ilcon lo Zurigo al San Paolo non dar sorprese vista la caratura degli svizzeri in questo primo confronto.Serata serena. Non il Letzigrund Stadion, il San Paolo. Bandieroni azzurri, tifo napoletano, fuochi dartificio elvetici per festeggiare la serata. Piovono accendini quando Ghoulam batte i corner. Larbitro (toh, lo scandaloso serbo Mazic della semifinale di Kiev col Dnipro che elimin gli azzurri) richiede un avvertimento dello speaker dello stadio.Il 3-4-3 annunciato dallo Zurigo fasullo. Pressata dal Napoli, la squadra svizzera ripiega sul 4-1-4-1. Bangura della Sierra Leone gioca davanti alla difesa. Gli esterni di centrocampo, Untersee e Kharabadze, sono terzini e retrocedono sulla linea difensiva. Nef (1,91) in controllo su Milik. Mertens (problemi muscolari) non neanche in panchina: largo al baby Gaetano.Lavversario era abbordabile e il Napoli labborda. Spiana la strada il portiere Brecher, un ragazzone di 1,96. Controlla male un retropassaggio di Maxso, Milik gli ruba la palla e serve Insigne che infila a porta vuota. Sono passati dodici minuti. Si annuncia una goleada. Sar una goleada a met.Il Napoli gioca a ritmi bassi con verticalizzazioni immediate. Il palleggio difficile per il terreno scomposto. Se ne lamentano gli azzurri.Il raddoppio arriva presto. Sul cross di Malcuit, Insigne manca la palla e, dietro di lui, al limite dellarea piccola, Callejon adagia in rete (21). Lo spagnolo far anche lassist del terzo gol.Lo Zurigo si affaccia timidamente nella met campo del Napoli. Al 37, al massimo dellaudacia, gli svizzeri ottengono un corner. Ma non c partita, gli azzurri hanno in pugno il match.Zielinski si fa notare sulla sinistra, Insigne gioca a destra. Gli spunti dei due martellano i lati della difesa elvetica. Fabian Ruiz smista il pallone senza squilli: attento, preciso, ordinato. Milik scalda i guantoni di Brecher (40). Non c bisogno della garra di Allan. una partita dolce. Se il campo fosse in condizioni ottime, si potrebbe dire che il Napoli gioca sul velluto.Lo Zurigo si guadagnati i sedicesimi di Europa League battendo il Bayer Leverkusen e il Ludogorets. Ma appare completamente sprovveduto di fronte al Napoli. La differenza tecnica sul piano individuale abissale. Le cifre del primo tempo sono impietose per lo Zurigo: 70% di possesso-palla del Napoli con 314 passaggi completati, 10 tiri a 3 per gli azzurri (5-1 nello specchio).Nella ripresa, lo Zurigo impiega il tinicese Marchesano (un ammiratore di Insigne) al posto di Domgjoni. Callejon, ingolosito dal gol del primo tempo, cerca il bis, ma Brecher devia in angolo. Una seconda conclusione gliela intercetta Maxso davanti alla porta. La musica non cambia anche se lo Zurigo appare pi vivace e il Napoli si ritrae per colpire di rimessa. Gli azzurri sono meno intensi e, nei contrasti, meno decisi. Esce Allan, entra Diawara (59).Il coro gioioso dei tifosi napoletani accompagna una partita che diventa noiosa. Il Napoli non diverte pi. Troppo comoda questa trasferta. Nel secondo tempo, latteggiamento degli azzurri incomprensibile. Si risparmiano energie per il campionato oppure lavversario non eccita. Con molta buona volont e poca capacit lo Zurigo cerca di ravvivarla guadagnando campo e inserendo al 66 un attaccante (Ceesay) per un mediano laterale (Winter).Ancelotti non contento, vuole vivacit e maggiore determinazione e cerca di svegliare la squadra con Ounas per Insigne (68). Il Napoli torna nella met campo svizzera e Koulibaly con un colpo di testa ravvicinato (assist di Zielinski) impegna Brecher (71).Ma sono fuochi fatui, la partita spenta. Laccende allimprovviso Zelinski sullassist di Callejon mettendo fuori gioco due difensori e battendo sicuro a rete il tre a zero (77). Marchesano cerca di accendere lo Zurigo con una conclusione improvvisa, pericolosa, alta, con la difesa azzurra ferma.C Luperto, il gigante di Lecce (1,91), per Ghoulam sulle ultime scene del match. Esce anche Odey, centravanti fantasma, ed entra Khelifi.Fuoco fatuo dello Zurigo negli ultimi minuti. Rigore col cucchiaio di Kololli dopo il fallo di mano di Maksimovic (83). Cioccolatino svizzero. Ma la torta, tutta intera, se la porta via il Napoli.Per lottava volta, il Napoli partecipa allEuropa League. Sono 103 le partite del Napoli fra Coppa Uefa ed Europa League con 45 vittorie, 29 pareggi, 29 sconfitte, 150 i gol segnati. I cannonieri azzurri in attivit sono: Mertens (9 gol), Callejon (7), Insigne (4), Zielinski (2), Chiriches (1), Ounas (1). In Europa League, il Napoli di Benitez arriv in semifinale nel 2014-15, eliminato dalla squadra ucraina del Dnipro, complice un arbitraggio scandaloso nella partita di ritorno a Kiev.Per Carlo Ancelotti stato il debutto in Europa League, ma il tecnico azzurro stato presente nella Coppa Uefa che ha preceduto la nuova competizione. Il suo bilancio in Coppa Uefa di 26 partite, 14 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte guidando il Parma (1996-97), la Juventus (1999-00) e il Milan (2001-02 e 2008-09).In Champions, Ancelotti stato in panchina per 166 partite (92 vittorie, 38 pareggi, 36 sconfitte) guidando Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid, Bayern Monaco e, questanno, il Napoli (6 partite, 2 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta).La prima formazione svizzera affrontata dal Napoli stato il Bienne nella Coppa delle Alpi del 1960. Gli azzurri furono battuti allandata 3-1 e pareggiarono al ritorno 3-3 (gol di Di Mauro, Di Giacomo e Schiavone su rigore). Di nuovo il Bienne nella Coppa delle Alpi 1969, battuto 2-0 (Sportiello, Barison). Il Bienne fallito nel 2012, indebitato per 800mila franchi.Trionfo del Napoli di Pesaola alla Coppa delle Alpi 1966. Fu il primo trofeo internazionale vinto dal Napoli, un torneo fra squadre italiane e svizzere. Il Napoli vinse il suo girone a punteggio pieno, la Juventus non fece altrettanto nellaltro girone. La Coppa and al Napoli.Era la squadra di Sivori e Altafini. Jos con sei gol fu il cannoniere della Coppa. Il Napoli batt una mista Losanna/Zurigo 4-0 (Altafini 3 gol, Orlando), il Basilea 4-2 (ancora tripletta di Altafini e gol di Montefusco), lo Young Boys 4-2 (Sivori, Can su rigore, Bean e il terzino Gatti), il Servette 3-1 (Can, Bean, Montefusco). Nella Coppa delle Alpi 1969, il Napoli batt il Basilea 3-2 (Bariosn, Montefusco, Salvi).Nella Coppa delle Fiere 1968-69, competizione cancellata nel 1971, il Napoli incontr nei trentaduesimi di finale il Grasshoppers di Zurigo. Vittoria al San Paolo per 3-1 (Altafini e doppietta di Salvi) e pareggio in Svizzera (0-0).Nei sedicesimi di finale della Coppa Uefa 1989-90, lavversario svizzero del Napoli fu il Wettingen. Allandata pareggio in trasferta (0-0). A Napoli vittoria azzurra per 2-1 (Baroni, Mauro). Fu la partita in cui Bigon, che aveva sostituito Ottavio Bianchi, escluse Maradona.Cancellate la Coppa delle Fiere e la Coppa delle Coppe, la Coppa Uefa diventata Europa League nel 2009. Nella fase a gironi dellEuropa League 2013-14, il Napoli incontr lo Young Boys di Berna. Sconfitta in Svizzera 0-2, vittoria al San Paolo 3-0 con tre gol di de Guzman.Vittoria con Maradona nel 1989, poi il Napoli si fermato sempre agli ottavi di finale: 1967 (eliminato dal Burnley), 1970 (Ajax), 1975 (Banik Ostrava), 1990 (Werder Brema), 1995 (Eintracht Francoforte).: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (75 Luperto); Callejon, Allan (59 Diawara), Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne (63 Ounas), Milik.: Brecher; Untersee, Nef, Maxso, Kharabadze; Bangura; Winter (66 Ceesay), Kryeziu, Domgjoni (46 Marchesano), Kololli; Odey (79 Khelifi). ARBITRO: Mazic (Serbia).: 12 Insigne, 21 Callejon, 77 Zielinski, 83 Kololli rigore.Zurigo-Napoli 1-3Lazio-Siviglia 0-1Rapid Vienna-Inter 0-1Galatasaray-Benfica 1-2Bate Borisov-Arsenal 1-0Olympiakos-Dinamo Kiev 2-2Rennes-Betis 3-3Krasnodar-Bayer Leverkusen 0-0Slavia Praga-Genk 0-0Celtic-Valencia 0-2Malmoe-Chelsea 1-2Sporting Lisbona-Villarreal 0-1Shakhtar-Eintracht Francoforte 2-2Bruges-Salisburgo 2-1Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria 2-1Fenerbahce-Zenit 1-0