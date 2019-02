Tucci omaggia Pino Daniele

di Adriano Cisternino

Il pianoforte e la chitarra per avvicinarsi alla musica gi da bambino. Ma la batteria, verso i 12 anni, lo ha definitivamente conquistato.Lorenzo Tucci, originario di Atessa (Chieti), ormai romano di adozione, torner al Music Art venerd 15 (ore 21,30) con il Touch trio, che si avvale per l'occasione di Roberto Terenzi al piano e Jacopo Ferrazza al contrabbasso.anche il titolo di un suo album di una decina d'anni fa di cui proporr alcuni pezzi originali. Cos come brani di(aprile 2016) arricchiranno la scaletta in preparazione per questo ritorno napoletano.Diversa dal disco sar la composizione del gruppo, ma questo non a importanza :Una specie di turn-over applicato alla musica, insomma, per poteranche se cambiano i protagonisti. Jacopo Ferrazza, classe '89, frascatano, nel 2011 ha vinto il premio come miglior bassista del concorso. Roberto Terenzi, milanese del '77, ora residente a Roma, nel 2006 stato scelto per il prestigiosoPezzi originali, dunque, per la serata napoletana, ma anche standard tradizionali americani degli anni '50-60 ed un omaggio a Pino Daniele:, tratto dall'albumdel 1982, un pezzo che ilcanta col sostegno di Tullio del Piscopo, Alphonso Johnson e di un Joe Amoruso fra tastiere e armonica.