The Mule- Il Corriere, di Clint Eastwood

di Giovanna D'Arbitrio

, diretto e interpretato da, sispira alla storia vera di, veterano della II guerra mondiale, divenuto corriere per il trasporto della droga negli anni 80. La storia fu raccontata dal giornalistain un suo articolo sul New York Times, intitolatoIl film centrato dunque su Earl Stone (), veterano novantenne che continua a lavorare coltivando fiori, una passione per la quale ha trascurato la sua famiglia. Separato dalla moglie Mary (), poco amato dalla figlia Iris (, sua figlia anche nella realt), ha un rapporto affettuoso solo con la nipote.Prossimo alla bancarotta per crisi economica e avvento di vendite on line, respinto dai familiari, per sbarcare il lunario Earl accetta un ingaggio da parte di loschi messicani per trasportare merci in cambio di grosse somme di denaro.Rimessosi in sesto, ritorna a coltivare i suoi amati fiori, paga le spese per il matrimonio della nipote, aiuta amici in difficolt e si diverte viaggiando come corriere tra agi, buon cibo e prostitute. Quando scopre che trasporta droga, purtroppo, non ha il coraggio di smettere e rinunciare a soldi e benessere.Col passar del tempo, tuttavia, il suo carico di droga diventa sempre pi impegnativo, poich il boss, Laton (), ha fiducia in lui per la sua veneranda et che non desta sospetti. Le cose si complicano in seguito, quando il dinamico agente della Dea, Colin Bates (), comincia ad indagare sullimponente traffico, in particolare dopo luccisione di Laton e il passaggio ai nuovi capi del cartello.Tra vari colpi di scena rischi e pericoli crescenti, Earl comincia a riflettere sugli errori commessi nella vita: comprende che ha trascurato la famiglia anteponendo ad essa il lavoro ed ora perfino il denaro proveniente da sporchi traffici.. Mentre trasporta un enorme carico di droga, sorvegliato da scagnozzi del cartello e inseguito da Bates, non esita ad accorrere al capezzale della moglie morente e si trattiene in famiglia a lungo, anche dopo il suo funerale.ha affermato Clint-".Il film segna il ritorno di Clint Eastwood nella doppia veste di regista e attore dopodel 2008. Anche inClint appare ben ancorato ai temi di patria e famiglia: convinto repubblicano e difensore di valori tradizionali,degli spaghetti western, divenuto grande regista, rivela sempre di avere cuore e sentimenti sotto la scorza dura del conservatore e repubblicano che ha brindato alla vittoria di Trump.