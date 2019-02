Se la strada potesse parlare, di Barry Jenkins

di Giovanna D'Arbitrio

), scritto e diretto da, tratto dallomonimo romanzo di(1974), ha ottenuto la candidatura agli Oscar 2019 per migliore attrice non protagonista a, miglior colonna sonora a, miglior sceneggiatura non originale aAmbientato negli anni 70, il film racconta la storia di Tish () e Fonny (), una giovane coppia di innamorati legati fin dallinfanzia, in un periodo in cui i neri sono ancora vittime di pregiudizi, ingiustizie e razzismo.Mentre i due giovani si preparano al matrimonio, un evento imprevisto sconvolge le loro vite: Fonny costretto a difendere Tish dalle volgari avances di un bianco, ma interviene un poliziotto razzista () che lo perseguiter fino ad accusarlo dello stupro di una donna bianca per farlo imprigionare.Pur se in attesa di un bimbo, la sensibile e tenera Tish coraggiosamente si batte insieme alla sua famiglia per cercare di far scagionare Fonny e finalmente poter riprendere il loro percorso di vita, ma passeranno lunghi anni prima che ci avvenga, costretti a parlarsi al di l di un vetro durante le sofferte visite in carcere.Vincitore dellOscar nel 2017 con, Barry Jenkins cerca di tradurre in immagini il romanzo di James Baldwin che, pur descrivendo un persistente clima di discriminazione razziale negli anni 70, esalta la bellezza dellamore e dei sentimenti sinceri contro ingiustizie e sopraffazioni subite dai neri.Colpiscono i primi piani che inquadrano in particolare lo sguardo dei due innamorati mettendo in evidenza lintensit del loro amore, mentre per gli altri personaggi ne scolpiscono il carattere, come per Sharon (), la madre di Tish, donna forte e volitiva, per Ernestine (), la combattiva sorella, per Daniel (), amico di Fonny, sofferente per le violenze subite in carcere.Il ritmo si fa lento nei dialoghi che danno risalto a pene e sentimenti, sottolineati da belle musiche () e particolari colori (fotografia di), colori che accompagnano i personaggi fino alla fine, quando dure immagini in bianco e nero mettono in risalto i soprusi della polizia, tracciando un legame tra passato e presente.Ecco un video includente alcune immagini del film e unintervista al regista: