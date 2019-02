Il mondo di Galeone

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 06.02.2019)

La sera andavamo a Pescara. Da Napoli, tre ore e mezzo di macchina veloce, aggredendo i tornanti di Roccaraso e adagiandoci sul tratto finale in pianura dopo avere superato il fiume, le trote e i gamberi dacqua dolce di Popoli.Vivevamo un calcio di formidabili narratori. Lo erano stati Nereo Rocco e Bruno Pesaola, anche il mago Herrera a suo modo. Andavamo a Pescara da Giovanni Galeone, lultimo incantatore del pallone.Lappuntamento era da, lo chalet-ristorante sul lungomare. Diceva:. Poi pagava sempre lui, Giovanni Galeone, un uomo del Tirreno e di Bagnoli che aveva finito per trovare il suo mare dallaltra parte, sullAdriatico perch, a Pescara, era diventato limperatore di Pescara.Faccia bruna intarsiata di rughe da simpatico gaglioffo francese, capelli mesciati dal sole, fumatore accanito di Marlboro Rosse, appassionato di jazz (nella sua casa di Francavilla al Mare girava sempre un disco di Jelly Roll Morton, il pianista di New Orleans), lettore di Camus e Sartre, bevitore di champagne, allenatore per 33 anni, dal 1974 al 2007, e, soprattutto, mago del pallone, anfitrione, affabulatore e padrone nella magica Pescara fra gli Ottanta e i Novanta.Era la Pescara di Galeone e di Manuel Estiarte, lasso spagnolo della pallanuoto. Lappuntamento era allo chalet di Eriberto Mastromattei che piant le prime palme sul lungomare e aveva un leoncino sotto una palma vicino al suo ristorante dove Michele Cicchini, il cuoco, preparava fantasticheGaleone era il re incontrastato di una banda di scatenati viveur tra i quali Gianni Pilota, che ospitava Ayrton Senna nella sua villa pescarese, e Gianni Santomo, collezionista di cimeli di DAnnunzio e di tremila cravatte, aereo personale dopo che fece fortuna aprendo 180 negozi Benetton nel centro-sud. Gli altri erano Fef DAnnibale e lelegantissimo Valerio Santilli con negozio di articoli sportivi.Una volta, sulla spiaggia, fecero lalba i giocatori della nazionale brasiliana dopo la partita daddio di Leo Junior che stato tra i giocatori di Galeone con Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. La vita notturna a Pescara girava attorno alla Birreria di Ivan Malaspina. Uno spudorato di Lanciano, Pasqualino, raccoglieva le puntate delle scommesse clandestine.Un mondo scomparso, una favola da raccontare oggi che il calcio non pi favola, ma corsa e milioni di euro, pressing e marcature a scalare, selfie, 4-3-3, 4-2-3-1, un pallone quantistico, lalbero di Natale e luovo di Pasqua.Che cosa si racconter del calcio di oggi? Siamo stati dei privilegiati ad avere vissuto un mondo di adorabili canaglie, di partite anema e core, di calciatori ai quali ci lega ancora un grande affetto, di allenatori che non avevano la spocchia televisiva di oggi e ci raccontavano il pallone, i nostri Fratelli Grimm, i nostri Hans Christian Andersen, i nostri Jonathan Swift di notti infinite di whisky e racconti.Galeone, fra Tocai e orate, ne aveva da raccontare perch la sua vita piena e appassionata era tutta da raccontare. Quel suo mondo pescarese quando aveva sfidato il radiocronista di rugby e assessore al traffico Domenico Marcozzi a tirare cento rigori in una notte di luna allo stadio di Pescara, quando spostava gli orari degli allenamenti per andare in barca raggiungendo la Croazia in quattro ore sul gommone di Anna Catone e quando il sindaco Piscione lo volle allinaugurazione della nuova stazione ferroviaria.Giovanni Galeone, nato a Bagnoli in via Lucio Silla, padre ingegnere allItalsider, and via da Napoli a nove anni, il padre trasferito in altre sedi, Trieste la prima volta. Calciatore capellone e battitore libero, dalla Ponziana allUdinese, si ribell allallenatore Lamanna che gli imponeva tutti i santi giorni di mangiare riso e bistecca, la dieta calcistica di quegli anni. Detestava il riso. Allenatore per destino e ispirazione.Cominciando a Udine nel 1974. Girovagando, fermandosi pi a lungo a Pescara. Passando per Perugia dove i ladri gli rubarono 25 milioni nascosti sotto la legna accanto al caminetto nella casa che aveva a Lacugnana sulla collina sovrastante lo stadio Curi. Concludendo la carriera a Udine nel 2007.diceva.. Il milanese Maurizio Pollini era un grande pianista di quegli anni.A Pescara, i giocatori si ritrovavano da Manuel in via Sulmona e nel negozio di Enzetto. In Piazza Salotto, il profumo degli oleandri stordiva. Citt giovane, movida in grande stile. Deborah Marino lorganizzava allHoneypot, al Niagara, al Lenny.Nel Pescara giocava Massimiliano Allegri,beccato dal fotografo Alessio Di Brigida abbracciato sulla spiaggia a Vanilla Passariello, uno schianto di ragazza pescarese. A Pescara, d, si rifugi Max il giorno in cui mand a monte il matrimonio con Erika, il primo amore nato sul porto di Livorno.Era tutto pronto, padre Ermenegildo aspettava in chiesa. Poche ore prima della cerimonia, Max disse a Erika, in ascensore, che non se la sentiva, era meglio non farlo. Lei gli svenne tra le braccia. Erano stati fidanzati per sette anni, da quando ne avevano diciassette.Col suo Pescara, appena promosso in serie A, anno 1987, a Napoli impazzava Maradona, Galeone and a battere lInter del Trap a San Siro (Zenga, Bergomi, Passarella, Altobelli). Un gol su rigore lo segn Sliskovic, gran bosniaco con un baffo staliniano.Raccontava Galeone:A Galeone piaceva fare il bagno di notte e, di notte, usciva a pesca di granchi rossi col catamarano dellamico Raffaele DAnnibale incappando una volta in un mitico naufragio.Da bambino, a Napoli, dove giocava per strada con la palla di pezza, leggendariadegli anni di guerra, si tuffava a Coroglio dal pontilone fra i pilastri della Montecatini.Maradona lavrebbe voluto allenatore a Napoli. Lo chiese a Ferlaino, ma non se ne fece niente. Ci venne in una annata sbagliata, nella balorda stagione dei quattro allenatori (1997-98). Riusc a spremere una sola vittoria in 15 partite da una banda azzurra allo sfascio.Diceva:Leggeva Sartre e Camus in francese. Si fantastic che un giorno andasse in panchina con una raccolta di poesie di Jacques Prevert. Ma era vero che litigasse con la moglie, professoressa di lettere, sullinterpretazione di certi versi di Leopardi. Dalla madre Dorina, una bellissima reggiana, appassionata di ballo, aveva preso la passione per lopera lirica.. Cos dice. Non sembra invecchiato sotto la corteccia di mare e di sole. Il calcio doggi lo guardaAdesso il mondo di Galeone il mare. Il pallone resta a riva, sotto un ombrellone chiuso.