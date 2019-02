Quando inizia la nostra storia, di Federico Rampini

di Giovanna D'Arbitrio

Che cosa lega l'invenzione della stampa moderna (Gutenberg) nel 1450, la Riforma protestante di Lutero e quel primo esperimento di globalizzazione che furono le grandi esplorazioni navali?

possibile paragonare Facebook o Instagram alle altre rivoluzioni della comunicazione?

Che distanza c' tra quella Et del Caos che chiamiamo Rinascimento, i suoi Savonarola, e i populismi di oggi?

E perch la riscoperta dello Stato-nazione ci sembra un regresso, mentre con la Pace di Vestfalia fu un approdo di stabilit? .

Una citazione tratta daldi Cicerone ci guida alla lettura del libro:Tale concetto della storia, viene ribadita anche nell, in cui lautore sottolinea cheAppare urgente quindi riscoprire la storia come guida, poich chi non la conosce condannato a ripeterne gli errori, dal momento che. Se impariamo a decifrare gli antefatti, a misurarne il peso sulle nostre scelte di oggi, acquisiamo maggiore lucidit e profondit.Tali significative premesse ci conducono alla scoperta di 9 interessanti capitoli:1) 1979-2018. Nascita (e tramonto?) degli islamismi moderni;2) 1972 Nixon-Mao. 2018:Trump-Kim;3) 1963-67:leredit terribile del lungo sessantotto americano;4) 1948:muore un impero, nasce Israele;5) 1845-1870: la Grande Fame irlandese da Karl Max a Donald Trump;6) 1869. Il canale di Suez, Jules Verne e la nascita del globalismo;7) 1839-1860: le guerre delloppio e la lunga rivincita cinese;8) 1600-2008: dalla Compagnia delle Indie a Lehman Brothers;9) 1450 (Gutemberg), 1492 (Colombo), 1648 (Pace di Vestfalia): le tre date della modernit.Il libro si conclude nellcon un invito al dubbio e allumilt attraverso due citazioni: la prima riporta i versi di Montale; la seconda riguarda il librodi Italo Calvino in cui limmenso impero di Kublai Khan diventa il simbolo della caducit di glorie e conquiste terrene, poich arriva un momento anche nella vita degli imperatori in cui allorgoglio per i territori conquistati segue unper la consapevolezza dello sfacelo al quale son destinati per incancrenita corruzione e accumulo di errori ereditati dagli avversari sconfitti. Anche gli imperi che sfuggonoSecondo lautore, anche questo suo libro non nasce, in quanto le letture del passato si fondono con i racconti dei suoi viaggi diche lo hanno condotto dalla profonda provincia americana trumpista al cuore islamico di Harlem, dallIran a Israele e alla Palestina, dalla Cina alla Silicon Valley californiana.E daltra parte lavventura a ritroso nel tempo sollecita domande:Come nel precedente libro, Rampini si servito di, soffermandosi in particolare su alcune date-chiave che evidenziano legami tra eventi epocali del passato e il nostro presente.Nel risvolto di copertina pertanto si legge:Il libro senzaltro molto interessante e dovrebbe essere letto soprattutto dai giovani, poich come ha afferma lo stesso Rampini in unintervista, purtroppo la storia non viene insegnata a scuola in modo approfondito come un tempo e pertanto oggi le nuove generazioni sono molto ignoranti in tal campo.Ecco unintervista allautore (Radio Radicale):