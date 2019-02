Ritorna il sax di Jerry Weldon

di Adriano Cisternino

Aveva 14 anni quando suo padre lo port ad un concerto di Stan Getz al Village Vanguard. Fu allora che Jerry Weldon, gi alle prese col sassofono, decise che quella sarebbe stata la sua strada.Sar al Music Art venerd 8 febbraio (ore 21,30) accompagnato da Michele Di Martino, (pianoforte), Daniele Cordisco (chitarra), Giuseppe Venezia (contrabbasso) ed Elio Coppola (batteria).Nato a New York nel 1957, Weldon uno dei pi famosi e richiesti sassofonisti del mondo da quando, nel 1981 entr a far parte della celebre orchestra di Lione Hampton e vi rimasto fino agli inizi del 2000.Sui palchi nostrani talvolta ama presentarsi scherzosamente come Gerardo Benfatto, un po' come accadeva in epoca fascista quando Louis Armstrong da noi doveva chiamarsi Luigi Braccioforte, e Beniamino Buonuomo altro non era che Benny Goodman.Il gruppo in arrivo sul palco della Torretta ampiamente collaudato. Al di l dell'indubbio spessore artistico dei singoli musicisti, sia Cordisco che Venezia, Di Martino e Coppola in passato hanno suonato insieme con il sassofonista americano pi volte in giro per l'Italia (qualcuno, come Coppola, anche in America).Esiste insomma un feeling artistico collaudato nel quintetto che aggiunge inevitabilmente qualit e gradevolezza all'ascolto.Saranno presentati alcuni brani tratti dall'ultimo album che lo stesso gruppo (unica variante Antonio Caps per Di Martino) ha pubblicato recentemente, dal titolo We 're Rollin che comprende alcuni standard alternati a pezzi originali.