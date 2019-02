Napoli Basket, comoda vittoria contro Pozzuoli

di Mario Triggiani

Non si ferma la marcia inarrestabile della Generazione Vincente Napoli Basket, che si sbarazza facilmente della Virtus Pozzuoli e conquista la sesta vittoria consecutiva a cavallo tra la fine girone di andata e l'inizio di quello di ritorno.Guardando alla classifica l'impegno sarebbe potuto sembrare facile, ma presentava comunque delle insidie per Napoli, alla terza gara in otto giorni e che gi nella gara di andata aveva sofferto e perso al PalaErrico.Tutta un'altra storia al palazzetto di Casalnuovo, dove la Generazione Vincente parte subito benissimo grazie al solito Bagnoli dominatore delle plance.Pozzuoli prova a rispondere con Bini ma i partenopei sono precisi anche dall'arco dove Di Viccaro e Milani regalano la doppia cifra di vantaggio a Napoli gi a met secondo quarto.Il resto della gara pura accademia, con il punteggio mai realmente in discussione e coach Lulli che pu permettersi di far ruotare tutti i suoi uomini dando ampio spazio per la terza gara di fila ai giovani del roster.La preoccupazione principale in vista del tour de force di questa settimana, vista la pochezza delle avversarie, era infatti prevalentemente che i titolari potessero consumare troppe energie in vista delle altre gare di questo mese di febbraio che vedranno opposta la Generazione Vincente a tante compagini da playoff.Il pericolo sembra essere stato scampato, visto che nessuno dello starting five azzurro ha mai sforato i trenta minuti di partecipazione in alcuna gara ma, anzi, molti titolari hanno potuto godere dell'applauso del pubblico accorso a Casalnuovo gi nel terzo quarto, quando l'allenatore ha deciso di far terminare la loro partecipazione ad una gara che non aveva pi nulla da dire dal punto di vista agonistico.Con questa vittoria Napoli conquista l'ottavo posto in classifica in solitaria, con la possibilit di accorciare ulteriormente le distanze con i primi posti potendo contare ancora su una gara da recuperare, quella contro la LUISS che verr disputata il prossimo 20 febbraio.Prima di allora ci sar per la sfida di domenica prossima alle ore 18:00 alla Costa d'Orlando, forse la formazione pi temibile tra quelle che non lottano per i playoff.Una vittoria in Sicilia potrebbe regalare a Napoli l'aggancio al settimo posto attualmente occupato dalla HSC Roma ed il prosieguo di quella rincorsa alle posizioni di classifica che in molti pronosticavano per il Napoli Basket ma che sembravano irraggiungibili fino ad un mese fa.: Tommaso Milani 18 (5/8, 1/2), Simone Bagnoli 16 (7/11, 0/0), Nemanja Dincic 14 (4/9, 1/2), Vincenzo Di Viccaro 14 (0/1, 4/8), Francesco Guarino 8 (4/6, 0/0), Adrian Chiera 3 (0/3, 1/2), Riccardo Malagoli 2 (1/7, 0/0), Dario Molinari 0 (0/1, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/2, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/1, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0), Luca Gazineo 0 (0/1, 0/0): 12 / 18: 32 7 + 25 (Simone Bagnoli 9): 19 (Tommaso Milani 8): Matteo Bini 12 (3/7, 1/4), Iba Koite Thiam 12 (6/7, 0/0), Nicola Longobardi 11 (4/7, 0/1), Matias Nicolas Di Marco 6 (3/6, 0/1), Gennaro Tessitore 4 (2/3, 0/3), Fabrizio De Ninno 3 (1/2, 0/1), Strahinja Denadic 3 (0/0, 1/1), Ernesto Carrichiello 2 (1/3, 0/3), Fatih Mehmedoviq 0 (0/3, 0/0), Nicola Conforto 0 (0/0, 0/1), Valerio Di Domenico 0 (0/0, 0/0), Salvatore Francesco Errico 0 (0/0, 0/0): 7 / 14: 25 3 + 22 (Matias Nicolas Di Marco 5): 9 (Matias Nicolas Di Marco 4).