Ricomincio da me, di Peter Segal

di Giovanna D'Arbitrio

In, di, la bella cinquantenneritorna come protagonista e produttrice di una gradevole commedia centrata sulla condizione femminile.La pellicola in effetti racconta la storia della quarantenne Maya () che da 15 anni lavora come commessa in un centro commercia del Queens .Dopo tanti anni di lavoro si aspetta una promozione per le buone competenze acquisite con lesperienza, ma viene surclassata da un giovane collega laureato, poich i suoi titoli di studio sono ritenuti inadeguati.Donna intelligente e sensibile, Maya si sente profondamente ferita dalle decisione del suo capo che le fa pesare la sua et e la mancanza di un titolo di studio pi avanzato, non acquisito per lumile estrazione sociale.Preoccupati per la sua crisi psicologica, gli amici provano ad aiutarla creando un falso profilo social dove risulta laureata in una delle migliori universit del paese e competente in vari campi. Unimportante azienda nota il suo curriculum e lassume. All'inizio Maya rimprovera gli amici per le falsit inventate, ma poi decide di cogliere l'occasione per dimostrare che le esperienze acquisite sul campo valgono quanto i titoli di studio.Tra difficolt e successi, bugie e colpi di scena, perde il suo compagno, Trey, () e ritrova la figlia, Zoe, () data in adozione a 16 anni.Alla fine preferisce dire la verit, lasciare il prestigioso posto in azienda con lobiettivo di ripartire con maggiore fiducia in se stessa abbandonando le insicurezze e le paure del passato per rispettare la sua identit, con un nuovo lavoro autonomo, creato da lei stessa con spirito diniziativa, un lavoro che oltre tutto le consentir di non rinunciare ad amore e famiglia.Nonostante alcuni clich, le lo stile leggero tipico della commedia brillante, il film stimola riflessioni e domande sulla condizione femminile e su altri temi di carattere socioculturale.Ci si chiede infatti se lesiano ancora una chimera, se le competenze acquisite con lesperienza valgano meno di una laurea, se sia giusto che il diritto ad un livello pi avanzato di studio nella realt sia riservato solo alle classi pi abbienti e dulcis in fundo se a una donna di 40 anni, intelligente e competente sia da preferirsi a un uomo pi giovane anche se meno esperto. Il film alla fine lancia un messaggio incoraggiante alle donne con la frasela sola cosa che ti blocca sei tu!.Nella filmografia diricordiamo altre commedie di successo, come TNel cast di questo filmi riuscito ad unire note star e attori del piccolo schermo, mentre la sceneggiatura stata affidata a, la fotografia a, la colonna sonora aEcco unintervista a J. Lopez: