Napoli, son tornati a fiorire i gol

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 03.02.2019)

Ma che bella partita, che fraseggio, che solfeggio, che aperture, che bei gol. Si dirada la nebbia di Milano nelle teste degli azzurri. Domata la Sampdoria (3-0), la squadra brillante che si arrende al San Paolo a un Napoli superiore. Segnava ininterrottamente da dodici partite (27 gol). Al San Paolo rimasta a secco.Milik ancora a segno (5 gol nelle ultime sei partite), risorge Insigne dopo tre mesi di assurda astinenza, va in gol Verdi con un tocco di classe dal dischetto.un Napoli ordinato, sicuro, non fremente, col gusto del gioco. La novit Callejon pi avanzato (suoi gli assist dei due gol nel primo tempo). Con Callejon pi avanzato e Mario Rui che insiste a sinistra (quanti palloni ha giocato?), Insigne a destra e Zielinski a sinistra giocano da mezzali.Il polacco, dentro il campo, se ne avvantaggia giocando una partita superba. Il match intenso di Zielinski, alla sua miglior esibizione, fa riposare Hamsik che pu distribuire il gioco con calma (apertura spettacolare a inizio dellazione del primo gol).Ordinato e non furente Allan. E Koulibaly cancella Milano. Doma Defrel, blocca Gabbiadini e si lancia allattacco, ala sinistra, centravanti, ala destra con conclusione velenosa che impegna Audero (86).Anche Mario Rui andato magnificamente al tiro col portiere della Samp in tuffo e in corner (40). Il Napoli ha attaccato e tirato anche con i difensori.Quagliarella sotto la marcatura a uomo di Maksimovic che lo pressa, lo anticipa, lo asfissia e gli toglie undici palloni. Tre volte Hysaj a fermarlo. Quando Fabio riesce a prepararsi il tiro in area, Koulibaly gli spazza il pallone in corner (36). E Meret gli esce coraggiosamente tra i piedi (75).La Samp del primo tempo timida, oppure intimidita dal Napoli. Preoccupata di frenare il palleggio azzurro, si ritrae e abbandona in avanti Defrel e Quagliarella. Ramirez, tra le linee, non fa danno. Il Napoli padrone del match e fissa gi il successo. Nel primo tempo 62% di possesso-palla, 11 tiri, 7-0 nello specchio della porta. La Samp soggiogata.un Napoli che gioca da, a specchio del suo allenatore. Corre senza strafare, fa correre di pi il pallone, veloce, preciso. Fraseggio nello stretto sulle linee laterali, cambi di marcia e sovrapposizioni, aperture improvvise a cambiare il fronte del gioco.Buone percussioni centrali quando avanza Allan e si accentra Insigne. La squadra ha questo nuovo assetto: Callejon e Mario Rui sugli esterni, Insigne e Zielinski dentro il campo da mezzali, Milik punta centrale e, alle spalle, il buon lavoro di Hamsik, al rientro dopo cinque assenze, e il gioco attento di Allan. I difensori non corrono mai pericoli.La Sampdoria si affaccia nella met campo azzurra nella ripresa, pi vivace, vuole riaprire la partita dopo che Giampaolo sostituisce Ramirez con Saponara (54). Il gioco doriano migliora. In campo anche Gabbiadini (59 per Defrel).Ma la difesa azzurra attenta. Meret deve fare appena due parate. I primi tiri della Sampdoria arrivano dopo unora di gioco (61 Saponara, 63 Gabbiadini). A Quagliarella il Napoli impedisce di andare alla conclusione.Scintille polacche tra Zielinsky e Bereszynski. Il Napoli vola continuamente allattacco, in contropiede nella ripresa, e non concretizza pi di una occasione. Potrebbe stravincere. Si mantiene sul sicuro perch la Samp non mette mai in allarme la porta azzurra se non con la rasoiata di Bereszynski (71) di poco fuori.Sul tiro di Zielinski, gomito largo di Andersen dentro larea, come accerta il Var, e penalty realizzato da Verdi con un tocco delizioso (88). Tre a zero, amen.La Samp frena la corsa al quarto posto, il Napoli rinsalda la seconda posizione. Le cifre conclusive del mach sono tutte per gli azzurri. Possesso-palla 58-42. Tiri 18-8 (14-2 nello specchio).Non c crisi. Il Napoli vivo. Pubblico affettuoso con Quagliarella e Gabbiadini, gli ex, applauditi. Sul calcio di rigore, dagli spalti sale uninvocazione:. Ma Ancelotti fa rispettare lordine dei rigoristi azzurri ed Verdi che va al tiro.Serata felice. Scongiurato un pericoloso appannamento. La formazione pi logica, con Allan e Hamsik in mediana, ha rimesso le cose al posto. In campo, nel finale, Diawara per Hamsik (73), Verdi per Insigne (83), Ounas per Milik (90). Sbloccatosi al gol, Insigne corso ad abbracciare Ancelotti e Mertens. Lo spogliatoio non ha crepe.Dieci vittorie e due pareggi al San Paolo, campo imbattuto. Roma (1-1) e Chievo (0-0) le due squadre che hanno portato via punti dallo stadio napoletano.Trentasette partite col Napoli (2009-2010) e undici gol: le doppietta contro Livorno (3-1), Bari (3-2) e Atalanta (2-0) e i gol contro Bologna (2-1), Chievo (2-0), Atalanta fuori casa (2-0), Juventus (3-1) e Parma (2-3). Fabio Quagliarella, 36 anni, ha debuttato nel Torino (1999 in serie A, una sola partita).Ha giocato nella Florentia Viola in C2, nel Chieti in C1, di nuovo al Torino in B, nellAscoli in serie A (2005-06), la prima volta alla Sampdoria (2006-07), due anni allUdinese (87 partite, 33 gol), lannata col Napoli, quattro stagioni con la Juventus (102 partite, 30 gol), due stagioni al Torino (109 partite, 32 gol), infine la Sampdoria da tre anni (155 partite, 64 gol).Quagliarella gioca stabilmente in serie A dal campionato con lAscoli: 14 campionati, 143 gol fra campionato e coppe. Il suo record di segnature in serie A sono i 19 gol realizzati con la Sampdoria nel campionato scorso. Questanno ha gi segnato 16 gol. Ieri sera allasciutto, soverchiato da Maksimovic.Nel 3-0 dellandata a Marassi gran colpo di tacco di Quagliarella a chiudere il successo della Sampdoria. Sono sei i gol da ex dellattaccante stabiese contro il Napoli. Un gol con la Juventus (3-0 a Torino nel 2011-12). Due reti col Torino perdendo sul campo granata (1-2 nel 2014-15 e 1-2 nel 2015-16 su rigore). Tre gol con la Sampdoria (2-4 a Genova, 2-3 su rigore a Napoli e il gol del 3-0 allandata a Genova).Rieccolo Manolo Gabbiadini, bergamasco di Calcinate. Venne al Napoli a 23 anni nel gennaio 2015 dalla Sampdoria per 12,5 milioni. Gioc in azzurro 79 partite (25 gol). Ceduto al Southampton per 17 milioni. Dal club inglese alla Sampdoria in questo mercato di gennaio (12 milioni al Southampton), gi un gol nel 4-0 dei doriani allUdinese sabato scorso entrando al 74 per Defrel e andando a segno quattro minuti dopo concludendo la goleada blucerchiata. Ieri sera in campo nellultima mezzora.Negli anni della presidenza De Laurentiis, undici confronti al San Paolo con la Sampdoria: nove vittorie azzurre, due pareggi: 2-0 (Zalayeta, Hamsik), 2-0 (Mannini, Zalyeta), 1-0 (Denis), 4-0 (Cavani 3, Hamsik), 0-0, 2-0 (Mertens 2), 4-2 (Gabbiadini, Higuain 2, Insigne / autogol Albiol, Muriel), 2-2 (Higuain 2 / Eder 2), 2-1 (Gabbiadini, Tonelli / autogol Hysaj), 3-2 (Allan, Insigne, Hamsik / Ramirez, Quagliarella rigore), 3-0 ieri sera (Milik, Insigne, Verdi su rigore).In serie A solo nove le vittorie della Sampdoria sul campo del Napoli contro 24 successi azzurri e 19 pareggi. I successi doriani: 1-0 (Bolzoni 1957-58); 2-0 (Cucchiaroni, Da Silva 1962-63); 3-0 (Francesconi, Frustalupi, Vieri 1968-69); 2-0 (Salvi, Fotia 1969-70); 1-0 (Scanziani 1982-83); 2-1 (Pellegrini, Vialli / Carnevale 1987-88); 4-1 (Vialli 2, Mancini 2 / Incocciati 1990-91 lanno dello scudetto della Sampdoria); 2-1 (Platt, Gullit / Bresciani 1993-94); 2-0 (autogol Crasson, Laigle 1997-98).La Sampdoria nata nellagosto 1946 dalla fusione tra la Sampierdarenese e lAndra Doria. Ha disputato 62 campionati in serie A e 11 in serie B. Ha vinto lo scudetto nel 1990-91 nellultimo anno di Maradona al Napoli. Vinse il campionato con cinque punti di vantaggio su Milan e Inter. Quellanno il Napoli si piazz ottavo.: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (73 Diawara), Zielinski; Milik (90 Ounas), Insigne (83 Verdi).: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetti, Ekdal (73 Vieira), Jankto; Ramirez (54 Saponara); Defrel (59 Gabbiadini), Quagliarella.: Pairetto (Torino).: 25 Milik, 26 Insigne, 88 Verdi rigore.