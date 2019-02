Svolta molto impegnativa per gli azzurri

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 02.02.2019)

Questa partita con la Sampdoria dovr chiarire molte cose, il disagio di alcuni azzurri (Allan suggestionato dalle sirene parigine, Insigne sottratto alla mattonella dove fa la sua giocata migliore, Mertens per la nuova staffetta panchina-campo, Callejon retrocesso in mediana), ma soprattutto dovr chiarire se il Napoli stanco fisicamente o in una crisi tecnica e mentale.Ancelotti una garanzia. Ha esperienza e un curriculum di successi, oltre che essere une trovarsi magnificamente a Napoli () per un progetto condiviso col presidente. Sapr rimettere in piedi il Napoli deludente della doppia trasferta milanese.Lesigenza maggiore, vista dal di fuori, sembra essere quella di schierare una formazione non pi ballerina, ma una squadra-tipo per darle certezze, movimenti collaudati, giocatori nei loro ruoli, la compattezza necessaria e un minimo di personalit.La formula 4-4-fantasia () ha funzionato come novit disorientando gli avversari abituati a contrastare un Napoli pi prevedibile anche se efficace. La formula sembra essersi esaurita.Il Napoli segna poco (quattro gol nelle ultime cinque partite) per il decadimento di forma di alcuni interpreti, ma anche perch la manovra offensiva sembra non avere schemi collaudati e funzionali. Sia la nuova strategia tattica, sia limpiego di Milik (meritatissimo) hanno cancellato leffervescenza dellattacco dei. Certo, non sembra possibile il ritorno al 4-3-3.Il recupero di Hamsik, assente da cinque partite e attrazione cinese a parte, dovrebbe restituire al centrocampo la migliore combinazione (con Allan) per la costruzione del gioco che la coppia futuribile Fabian Ruiz-Zielinski, schierata al centro della linea mediana in condizioni di emergenza a Milano (campionato), non assicura per le caratteristiche (offensive) dei due giocatori.N i due funzionano da esterni di centrocampo. Contro la Lazio, ultima buona partita del Napoli, cera Fabian Ruiz ma con Diawara al centro della linea mediana.come se il Napoli avesse perso i suoi equilibri anche per limpiego di giocatori fuori ruolo. I due gol presi da Piatek a San Siro non sono stati solo conseguenza di errori individuali (Maksimovic e Koulibaly), ma anche di una squadra squilibrata.ipotizzabile che Ancelotti stia provando delle soluzioni per il futuro, consentite dal secondo posto blindato, e scarter ovviamente gli espedienti che non funzionano. Ma proprio per il futuro lannunciata partenza di Allan e Hamsik porr ad Ancelotti un grosso problema per il centrocampo.Restiamo al presente e al match con la Sampdoria, squadra che attraversa un momento brillante, esaltato dai gol spettacolari di Quagliarella. Allandata stato un secco 3-0 dei doriani con tacco finale dellattaccante stabiese senza esultare (il Napoli sempre nel suo cuore). Lasciamo stare la suggestione del gioco sarriano di Giampaolo (giocare divertendosi). Allandata il Napoli di Ancelotti era alla terza partita, troppo presto per avere risposte dal nuovo corso azzurro. Ora di partite ne sono passate ventinove, tra campionato e coppe, e, pur con i problemi menzionati, la nuova conduzione tecnica pu e deve offrire riscontri soddisfacenti.La Samp gioca con un 4-3-1-2 che pu creare imbarazzi al Napoli, molto evidenti a Marassi. La squadra di Giampaolo va a segno da dodici partite consecutive (27 gol con otto giocatori: 14 Quagliarella; 4 Ramirez; 3 Caprari; 2 Saponara; 1 Defrel, Pratet, Linetty, Gabbiadini), frutto di un gioco intenso. Nei confronti con le prime cinque della classifica, la Samp ha battuto solo il Napoli e ha perduto con Juve (1-2), Milan (2-3) e Roma (1-4) in trasferta, con lInter a Marassi (0-1). Avrebbe questo tab con le grandi. Al San Paolo non ci saranno Fabian Ruiz (squalificato) e Caprari (infortunato).La Samp si rinforzata con Gabbiadini e Sau. Il Napoli, assente sul mercato di gennaio, cerca una vittoria che rassereni squadra e ambiente ricreando entusiasmo e fiducia. Una formazione pi equilibrata, in campo i giocatori pi in forma a costo di qualche esclusione eccellente, dovrebbe reggere il confronto con un avversario pi in salute e in piena corsa per lEuropa. La Samp in zona Europa League ed a due punti dal Milan quarto, ultima frontiera Champions.Il Napoli atteso da una prova molto impegnativa, ma al di l del risultato conter la prestazione per non immalinconirsi in una stagione con tre obiettivi mancati (pesa molto leliminazione in Coppa Italia).