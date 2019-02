Napoli Basket, tutto facile a Battipaglia

di Mario Triggiani

Nessun problema per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B si sbarazza agevolmente della Treofan Battipaglia fanalino di coda del girone D ed ancora a digiuno di vittorie in questa stagione.Dopo qualche incertezza nei primissimi minuti di gioco, Napoli ha conquistato un comodo vantaggio in doppia cifra gi nel primo quarto permettendosi poi di dare ampio spazio a tutti i propri giocatori in modo da far riposare i titolari in vista della prossima gara, la terza in otto giorni, domenica contro Pozzuoli.A livello statistico, da apprezzare le cifre di Bagnoli, che segna 26 punti e cattura 11 rimbalzi giocando solo il primo ed il terzo quarto, e di Chiera, che conferma il buon momento di forma.Positivo anche l'apporto dei pi giovani, con Giovanardi che attacca pi spesso il canestro prendendosi responsabilit in attacco, Gazineo che finalmente segna anche dalla media distanza e Puoti che difende duro su ogni pallone.Anche se la vittoria era francamente scontata vista la differenza di valori in campo, la Generazione Vincente ha comunque motivo di gioire per averla conquistata in quanto regala alla formazione partenopea l'aggancio all'ottavo posto in classifica, ultima piazza utile per disputare playoff, attualmente occupato da Scauri.Lo scontro diretto con la formazione laziale si disputer solo il prossimo aprile dunque presto per fare calcoli sulla differenza canestri ma Napoli, che deve ancora recuperare la gara contro la LUISS il prossimo 20 febbraio, al momento si posiziona sopra gli avversari in virt della vittoria nel girone di andata.La Generazione Vincente, come detto, torner sul parquet domenica prossima quando ospiter la Virtus Pozzuoli al palazzetto di Casalnuovo.La formazione puteolana occupa attualmente la tredicesima posizione in classifica e sta lottando duramente per conquistare una salvezza tranquilla evitando i playout.Napoli non dovr per scendere in campo pensando di aver gi vinto. sempre bene ricordare, infatti, che la formazione di coach Serpico ha sonoramente sconfitto i pi quotati napoletani nella gara di andata, a dimostrazione di come la Generazione Vincente non dovr assolutamente abbassare la guardia se vuole evitare altre brutte sorprese.La formazione partenopea sta infatti faticosamente risalendo la classifica dopo un girone di andata avaro di soddisfazioni e sarebbe dunque un peccato se dovesse inciampare in gare sulla carta agevoli per aver sottovalutato un avversario che peraltro nelle ultime gare ha gi dimostrato di poter far paura anche alle formazioni di alta classifica.: Diego Martino 20 (6/8, 2/9), Alessio Ronconi 9 (0/5, 2/4), Antonio Vigilante 9 (3/4, 1/1), Alessandro Zaccaro 5 (0/1, 1/5), Benjamin Vietri 4 (2/3, 0/1), Michele Del vacchio 3 (1/3, 0/1), Luigi Romanelli 3 (0/2, 1/5), Niccol Volpe 3 (0/0, 1/1), Giovanni Coppa 2 (1/2, 0/3), Luigi Dispinzeri 0 (0/0, 0/0): 8 / 12: 17 1 + 16 (Diego Martino 6): 17 (Alessio Ronconi 5): Simone Bagnoli 26 (13/15, 0/0), Adrian Chiera 20 (4/5, 3/6), Nemanja Dincic 14 (4/7, 1/1), Riccardo Malagoli 12 (5/6, 0/0), Pietro Giovanardi 7 (1/3, 1/3), Francesco Guarino 5 (1/2, 1/2), Tommaso Milani 5 (1/2, 1/3), Vincenzo Di viccaro 4 (2/4, 0/5), Alessandro Puoti 4 (2/2, 0/2), Hugo Erkmaa 4 (2/3, 0/1), Dario Molinari 3 (1/1, 0/1), Luca Gazineo 2 (1/3, 0/0): 11 / 15: 49 16 + 33 (Simone Bagnoli 11): 29 (Adrian Chiera, Francesco Guarino 5)