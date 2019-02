Scelte precise, basta esperimenti

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 31.01.2019)

il momento della riflessione. Il Napoli non solo fuori da tre obiettivi su quattro, ma sta incappando in una crisi tattica, tecnica, di forma e di personalit. Sembra avere esaurito lo slancio impresso da Ancelotti, la novit della guida tecnica, i propositi di ripartire dopo Sarri con nuove chance e nuove prospettive.Liverpool e Milano (Coppa Italia) ne hanno stroncato ambizioni ed entusiasmo. Ma la crisi (evidente) non nasce da questi due inciampi.il momento della chiarezza. Non sono iAllan, Hysaj e Mario Rui a destabilizzare. Nemmeno lo scadimento di forma di molti protagonisti pu essere la causa principale della. C dellaltro.Milano, tra campionato (una squadra stravagante) e Coppa Italia (una formazione ripetutamente ritoccata), ha segnato la fine di tutti gli esperimenti. Ora c bisogno di una squadra-tipo con un suo gioco preciso e la personalit giusta. Il turn-over non deve essere pi la regola (fare giocare tutti), ma leccezione per tamponare emergenze e procedere a logici cambi tattici nel corso delle partite. E basta anche con limpiego di giocatori fuori ruolo, soprattutto per non frenare lesplosione di Fabian Ruiz.anche il momento di smettere, per puro spirito polemico, il raffronto continuo tra Ancelotti e Sarri, tra la squadra di oggi (con Fabian Ruiz) e quella di ieri (con Jorginho). Sarri aveva esaurito il suo ciclo giungendo al massimo dei punti in campionato dopo tre anni di lavoro ossessivo.Al di l del complicato rapporto tra Sarri e De Laurentiis, si imponeva una svolta. I titolarissimi erano giunti al capolinea, schiacciati dalla notte di Firenze dopo avere battuto la Juve a Torino. Il logorio atletico e nervoso della squadra e let non pi giovanissima di molti interpreti non consentivano di andare oltre.De Laurentiis stato abile nellattrarre Ancelotti, tecnico di grande esperienza e successi, con una dote essenziale per il cambio di gestione, quella delche non avrebbe fatto nessuna rivoluzione e avrebbe proceduto per gradi ail Napoli conservando ildei giocatori allenati da Sarri ma innovando sul piano tattico.Una squadra menoe pi spedita, pi rapida negli affondo offensivi (le verticalizzazioni), riducendo al massimo il palleggio e il possesso-palla.Non era facile ilche mandava in difficolt i maggiori protagonisti assuefatti al gioco di Sarri da allenamenti martellanti. Tuttavia, non si poteva cambiare di botto perch avrebbe significato una profonda campagna-acquisti, adeguata alle idee del nuovo tecnico.Ancelotti, per giunta, non ha chiesto nulla, anzi si detto soddisfatto se fosse rimasta la squadra di Sarri,. Ha proceduto con i suoi esperimenti i cui risultati positivi sembrano rientrati.In realt, Sarri aveva reso forte una squadra con un grande artificio portandola a un alto livello tecnico complessivo che non era esattamente la somma delle qualit tecniche individuali dei giocatori. Tirata via la coperta di Linus Sarri, molti giocatori si sono ritrovati nudi.Aggiungiamoci la partenza di Jorginho e lappannamento di Hamsik ed ecco che Ancelotti si venuto a trovare senza i migliori organizzatori di gioco. Ha fatto giocare tutti, Ancelotti, venticinque elementi, non tanto per ildel presidente, che accusava Sarri di far giocare sempre gli stessi, ma anche per conoscere lintera potenzialit dellae programmare il suo secondo anno sulla panchina del Napoli.Adesso, a occhio e croce, i punti fermi sembrerebbero Meret, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Fabian Ruiz, Milik, Insigne, defilati per et Hamsik, Callejon, Mertens, Albiol, da valutare Zielinski campione inespresso e con un ruolo preciso da cucirgli addosso, Verdi e Ounas.Occorrer un play di livello e personalit, un esterno offensivo determinante, un incontrista di centrocampo (Allan andr via), almeno un attaccante che spacchi le partite. A giugno, non sar un mercato facile. Il Napoli dovr acquistare anche maggiore fisicit.Il massimo punto fermo Ancelotti che, oltretutto, staa Napoli ed convinto di fare un buon lavoro. Solo per polemica verso glidi Sarri, De Laurentiis ha chiesto al nuovo tecnico la conquista di un trofeo (la Coppa Italia sembrava possibile), ma il presidente ha anche convenuto obiettivamente che questoE, semmai, idi Ancelotti si vedranno in capo a tre anni, come successo con Sarri e come autorizza il contratto del tecnico emiliano (tre pi tre se va bene).Sabato pomeriggio la Sampdoria verr a testare quel che resta del Napoli di Sarri e della squadra di Ancelotti dissoltasi a met stagione. Accettiamo qualsiasi risultato a patto che ci siano idee chiare per il futuro che complicato, ma lesperienza di Ancelotti pu renderlo positivo.