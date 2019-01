Tommasone, un lupo irpino verso il mondiale di boxe

di Adriano Cisternino

Da Avellino a Frisco, Texas, all'assalto del titolo mondiale di pugilato. l'avventura di Carmine, il lupo, Tommasone, irpino di Contrada, anni 34, che nella notte fra sabato 2 febbraio e domenica 3 (diretta su Dazn, ore 4) sfider il messicano Oscar Valdez per il titolo mondiale dei pesi piuma versione Wbo.Tommasone partito domenica scorsa dall'Italia con un grande sogno nella valigia, accompagnato da Michele Picariello, suo allenatore di sempre. Un sogno che nel 1995 accompagn un altro lupo irpino, Agostino Cardamone, chiamato a Worchester, provincia di Boston, dal popolare Don King per sfidare il terribile Julian Jackson. In palio il mondiale dei medi Wbc.Cardamone, gi campione d'Europa, sfior il grande colpo che lo avrebbe collocato fra i pochissimi pugili italiani capaci di conquistare un titolo mondiale di boxe negli States, la patria dei pugni.La breve lista fu inaugurata da Primo Carnera, re dei pesi massimi il 29 giugno 1933 a Long Island, dopo aver abbattuto al sesto round il campione Jack Sharkey, origini lituane (vero nome Joseph Zukauscas).Dopo il gigante di Sequals gli Stati Uniti hanno laureato re del ring nei pesi medi Nino Benvenuti, protagonista della triade newyorkese contro Emile Griffith negli anni 1967-68, e Gianfranco Rosi, umbro di Assisi che nel 1989 ad Atlantic City batt contro ogni pronostico Darrin Van Horn per la corona Ibf dei superwelters. Carnera, Benvenuti e Rosi, punto.Cardamone (che poi conquist in Italia il titolo Wbu) sfior l'impresa clamorosa. Qualcuno ha detto:, vediamo perch.A bordo ring, nel settore stampa, tre giornalisti, Franco Esposito, Dario Torromeo e chi scrive, venuti dall'Italia con la segreta convinzione che quell'impresa non fosse affatto impossibile, venuti dunque per Cardamone, che aveva trascinato fin laggi anche una cinquantina di tifosi personali da Montoro, sindaco Izzo in testa.A bordo ring si aggirava firmando autografi Don King, ex-galeotto, poi celebre organizzatore dai capelli dritti, passato alla storia per aver allestito nel 1974 a Kinshasa, Zaire, lo storico e indimenticabile Al-Foreman,Cardamone part come un fulmine al primo gong. Era uno che non andava tanto per il sottile Agostino, peso medio di Montoro, mancino, un guerriero del ring, aveva portato il suo titolo europeo in giro per l'Europa pur di guadagnare un po' di soldi e si era fatto rispettare: all'estero - si sa - o stravinci o lasci il titolo.Julian Jackson, nero delle Isole Vergini (conterraneo di Emile Griffith), un fuoriclasse, pugno pesante, gi campione del mondo dei superwelters e dei medi, cercava un ritorno ai vertici mondiali.Ma il(cos avevano battezzato l'irpino) non era tipo da lasciarsi impressionare dai titoli: picchi subito, una tempesta di pugni, proprio come uno che non si perde in preamboli inutili.Jackson se la vide brutta, un occhio subito chiuso dai colpi di Agostino, cercava di ripararsi col mestiere da quella tempesta di pugni. Il gong alla fine del primo round come una liberazione per l'americano. Nell'intervallo sale il medico sul ring per controllarne lo stato fisico: ti do al massimo un'altra ripresa, l'ultimatum del dottore.Seconda ripresa, Ago riparte come una furia, vuole chiudere subito il match, picchia a due mani e si apre di quel tanto che consente ad un fuoriclasse come Jackson di infilare un terribile gancio destro. Gi, il destro, il classico colpo ammazza-mancini, e sfortuna vuole che Ago lo becchi proprio l, alla punta del mento. Lui steso a terra e Jackson che fa i salti di gioia per quel successo assolutamente insperato per come si era messo il match.Ancora oggi si morde le labbra dalla rabbia, Ago, al ricordo di quella sera:- azzarda, magari esagerando -Sabato tocca a Tommasone, irpino come lui. Ago lo conosce bene:- racconta -,Campione italiano, campione intercontinentale Wba e soprattutto primo pugile professionista italiano alle olimpiadi. A Rio 2016 stato fra i pi brillanti della spedizione azzurra: vittorioso nel primo match contro il messicano Delgado, poi eliminato dal cubano Alvarez con l'onore delle armi.Sabato gli tocca Oscar Valdez, 28enne messicano imbattuto con un record di 24 vittorie di cui 19 prima del limite, una percentuale del 79 per cento. Carmine imbattuto da professionista con 19 vittorie di cui 5 prima del limite. Una grande chance, sia pure con i rischi del caso. Ed gi tanto - con l'aria che tira da noi - che i rapporti internazionali dellasia riuscita a procurargli questa opportunit.- sottolinea Cardamone -Gi, perch il lupo proprio lui, CarmineTommasone.