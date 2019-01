Il Napoli Basket regola senza problemi la IUL Roma

di Mario Triggiani

Vittoria senza alcun patema per la Generazione Vincente Napoli Basket, che conquista il quarto successo consecutivo sconfiggendo la IUL Roma con il punteggio di 81-66.Il Napoli Basket, dopo qualche difficolt iniziale nei primi quarti caratterizzati da ingenuit nella gestione dei possessi ed imprecisioni al tiro dalla lunga distanza, prende il largo gi al termine della seconda frazione e mantiene sempre un vantaggio in doppia cifra, potendosi permettere negli ultimi cinque minuti di far ruotare tutti gli effettivi in prospettiva anche del turno infrasettimanale che si disputer nei prossimi giorni.In una gara che non ha visto alcun giocatore azzurro sfigurare particolarmente, sugli scudi ci sono sempre i lunghi, con Dincic che registra un'altra prova perfetta dalla lunetta e Bagnoli che all'esordio casalingo mette a referto 14 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.Tra gli esterni spicca l'intensit difensiva di Molinari, i 7 assist di Milani ed i 7 rimbalzi di Erkmaa.Proprio il dato dei rimbalzi catturati particolarmente significativo, con Napoli che per la nona volta nelle ultime dieci gare ha vinto la battaglia sotto le plance (a Scauri la formazione azzurra stata peraltro superata di un solo rimbalzo).In questo intervallo di tempo i partenopei hanno collezionato sei vittorie e quattro sconfitte, di cui tre entro un margine di quattro punti, dopo un inizio di campionato stentato in cui alle difficolt a rimbalzo (solo due volte nelle prime sette gare Napoli aveva prevalso in questa statistica) cui era corrisposto un parziale di sole tre vittorie e quattro sconfitte nonostante un calendario certamente pi agevole.Napoli ha conquistato dunque la sua quarta vittoria consecutiva e pu guardare con pi serenit ad un calendario che la vede opposta gioved prossimo al fanalino di coda Battipaglia ancora a zero punti in classifica e la domenica successiva a Pozzuoli che naviga nella parte bassa della classifica e dovr lottare fino all'ultima giornata per evitare l'incubo dei playout.Anche se sulla carta il doppio impegno pu apparire agevole, i giocatori dovranno rimanere umili: gi nella gara di andata Napoli soffr enormemente contro Battipaglia e venne addirittura sconfitta con ampio margine al PalaErrico di Pozzuoli.La classifica per il momento continua a condannare la Generazione Vincente, inchiodata al nono posto ed ancora fuori dai playoff. La recente serie di convincenti vittorie ha per fatto tornare l'ottimismo e l'entusiasmo nell'ambiente.I tifosi ora credono nelle capacit della squadra ed hanno ricominciato a sognare: sar compito dei giocatori che indosseranno la canotta azzurra realizzare quel sogno chiamato promozione.