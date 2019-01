Malcuit, serata di gala a San Siro

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 27.01.2019)

Il Napoli pi offensivo della storia, pi del Napoli di Sarri, pi del Napoli di Maradona, pi del Napoli di Vinicio scende a San Siro contro il Milan per abbattere la squadra rossonera. Ma il match resta inchiodato sullo 0-0, come lanno scorso.Il Napoli ha avuto le migliori occasioni per vincere con Callejon (5), Milik (64) e Zielinski (87) ma Donnarumma stato pronto ad annullare le insidie. Il Milan non s mai arreso. Con generosit, sacrificio, applicazione ha retto il confronto. stato a un passo dal gol con Musacchio nel finale, ma Ospina ha risposto alla grande (87).Partita a tratti spettacolare per la voglia delle due squadre di cercare il successo pieno. Lha cercato di pi il Napoli. Nel finale, Ancelotti non s arreso allo 0-0 e ha tentato di forzare il match con altri due attaccanti (80 Verdi per Mertens, 88 Ounas per Insigne). Ma non c stato verso. I gol sono rimasti nellaria.La formazione del Napoli un uovo di Pasqua con grandi sorprese. Con Ancelotti, non indovineremo mai la squadra che far scendere in campo. Impallidisce la rivoluzione copernicana. Contro il Milan a San Siro, Ancelotti scaraventa in campo tutti gli attaccanti che ha.Nel 4-4-2 porta Insigne quarto a sinistra, in mediana affianca Fabian Ruiz a Zielinski, due mezzali, in attacco accompagna Milik con Mertens. Non basta, propone due terzini che spingono, Malcuit e Mario Rui. Completa le sorprese col colombiano Ospina alla diciassettesima presenza in porta (dieci in campionato, tredici giorni fa in campo contro il Sassuolo in Coppa Italia), decisivo in una occasione.Ancelotti vuole spaventare il Milan. Di sicuro, Gattuso rimane sorpreso. Siamo tutti sorpresi. San Siro sorpreso. Dunque, un Napoli che vuole vincere. Pressing alto e gioco a fisarmonica, molti ad attaccare, molti a difendere. Una fisarmonica gigantesca, un bandoneon.Il Milan non si fa incantare e, quando si libera dal pressing azzurro, vola in attacco. Paquet e Calhanoglu tra le linee creano qualche difficolt alla fase passiva del Napoli. Fabian Ruiz accusa qualche impiccio in cabina di regia. C un fantastico Malcuit in campo. Spinge molto, ma puntuale e imbattibile negli uno contro uno con Calhanoglu (ne vince sette nel primo tempo).Al Napoli manca la ferocia in attacco. Negli ultimi venti metri non rapido. Nel primo tempo Callejon ha le migliori occasioni, due. Sulla prima, Donnarumma scatta a deviare in corner (5). Sulla seconda, il sinistro di Callejon non preciso, palla fuori (38).Il Milan non sta a guardare, ma lento nelle repliche. Tuttavia arriva pi di una volta in zona tiro. Per nel primo tempo non c nessuna parata decisiva di Ospina. Al Milan manca lincisivit di Suso che Mario Rui e Koulibaly controllano bene. La squadra rossonera cerca sulla destra di incidere con le discese di Calabria. A sinistra, gli spunti di Calhanoglu sono spenti da Malcuit.Il primo tempo, senza reti, piuttosto equilibrato anche se il Napoli d la sensazione della squadra superiore. Il Milan gioca con applicazione e umilt. Nella fase passiva, il Napoli accusa qualche difficolt nei due mediani Fabian Ruiz e Zielinski che mediani non sono.Il destino del match rinviato nella ripresa. Nel primo tempo, il Napoli tutto offensivo non d mai limpressione di sfondare. Leggera superiorit nel possesso-palla (53%), ma pareggio nei tiri (6-6, nello specchio 3-2 per il Milan). Qualcosa Ancelotti deve mettere a punto nellintervallo.il Milan, alla ripresa del gioco, che vuole forzare il destino ed subito pericoloso. Ma il fantastico Malcuit di una serata fantastica salvava in corner su Kessi strappandogli la palla-gol. E subito dopo, Ospina era attento sulla conclusione di Paquet.Dopo unora di gioco, il Napoli sembra pi incisivo. Ma Donnarumma sventa il tiro centrale di Milik (64). Sale in cattedra Zielinski, che allandata rifil due gol al Milan nella vittoria in rimonta degli azzurri al San Paolo.Zielinski, che si fatto valere anche in un paio di azioni difensive, va al tiro. La prima volta, Donnarumma si oppone con i pugni al violento sinistro del polacco (67), poi un tiro di Zielinski esce di poco a lato (84) e ancora Donnarumma salva sul terzo tiro di Zielinski (87).Per agguantare la vittoria, anche il Milan fa le sue prove inserendo Piatek per Cutrone al 71 dopo la sostituzione di Paquet con Borini (69).Ma lo 0-0 resiste sino alla fine. Il match ha una conclusine surreale. Fabian Ruiz rimedia il secondo giallo e lascia il Napoli in dieci negli ultimi tre minuti. Espulso anche Ancelotti nel finale, mentre nello stadio sventolava un grande striscione: Carletto per sempre leggenda rossonera.Carlo Ancelotti, da allenatore, tornato per la prima volta sul campo del suo Milan. Cinque anni da giocatore in rossonero dal 1987 al 1992 (160 partite, 11 gol). Otto anni da allenatore dal 2001 al 2009 (420 partite: 238 vittorie, 101 pareggi, 81 sconfitte) vincendo uno scudetto (2003-04), due Champions, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Supercoppe Uefa, una coppa del mondo per club.Milan-Napoli si replica marted sera per i quarti di Coppa Italia, partita secca. Chi vince sfider in semifinale la vincente di Inter-Lazio.Dal 2007, sotto la presidenza De Laurentiis, il Napoli ha vinto tre volte sul campo del Milan. Nella stagione 2013-14 con i gol di Britos e Higuain (2-1, rete rossonera di Balotelli). Nel 2015-16 il clamoroso 4-0 con doppietta di Insigne, gol di Allan e autorete di Ely. Lanno dopo il 2-1 con i gol di Insigne e Callejon. Con tre reti, Insigne il cannoniere azzurro sul campo del Milan. Il cannoniere azzurro assoluto sul campo del Milan Vojak con 5 reti.Nei sette anni di Maradona, 5 vittorie sul Milan, 4 pareggi, 5 sconfitte in campionato fra andata e ritorno. Furono 19 i gol azzurri: 6 Maradona, 4 Careca, 3 Carnevale, 2 Giordano, 2 Incocciati, 1 Bagni, 1 Francini.Nei confronti a Milano, 32 vittorie rossonere, 24 pareggi, 14 vittorie del Napoli. La prima vittoria azzurra si registr nel secondo campionato di serie A, 1930-31. Il Napoli vinse 3-2 con i gol di Innocenti, Vojak e Tansini. La squadra azzurra che si piazz sesta in quel campionato (seconda dietro la Juve alla fine del girone dandata) schier a Milano: Cavanna; Vincenzi, Castello; Colombari, Roggia, Fontana; Innocenti, Vojak, Buscaglia, Mihalic, Tansini.Lanno scorso 0-0 a Milano. Recente lultima vittoria del Napoli sul campo del Milan: 2-1 il 21 gennaio 2017, sabato. Gol di Insigne (6) e Callejon (9), per il Milan Kucka (37). La squadra di Sarri (4-3-3) gioc con Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Strinic; Allan (86 Rog), Jorginho (61 Diawara), Hamsik (74 Zielinski); Callejon, Mertens, Insigne.Dopo sette anni nel Milan (205 partite di campionato, 120 gol), Jos Altafini venne al Napoli. I rapporti con la societ rossonera serano rotti. Viani non voleva pi saperne di Jos che defin coniglio e avvi una trattativa con la Juventus per la sua cessione in cambio di Salvadore pi milioni. Il club bianconero offr invece Bercellino pi 170 milioni. Su Jos aveva gi puntato il Napoli di Roberto Fiore contattando Viani e il vicepresidente del Milan Federico Sordillo, avellinese.Fiore con i vicepresidenti Corcione e Tardugno tratt lingaggio di Altafini nellabitazione del presidente del Milan, Felice Riva. Il Napoli avrebbe pagato 270 milioni con la clausola che non avrebbe mai ceduto Altafini allInter. La trattativa fu definita poi nella sede del Milan dopo unora e dieci minuti di discussione. Jos arriv al Napoli nel 1965. Aveva 27 anni.Gioc in azzurro sette campionati (180 partite, 71 gol). Segn al Milan nella prima partita da ex col Napoli battuto per a San Siro 4-1. Fu il suo unico gol in maglia azzurra al Milan in campionato. Segn ancora al Milan in Coppa Italia nel girone finale della competizione, stagione 1970-71, 3-2 a Napoli.- Ai tempi in cui Berlusconi scese in campo e a gamba tesa sul calciomercato, il Milan prese Nando De Napoli dal Napoli. Era il 1992. Il giocatore avellinese aveva 28 anni. Lidea fu di Capello che aveva preso il posto di Arrigo Sacchi sulla panchina rossonera.Frank Rijkaard, giunto al Milan per 5,8 miliardi nel 1988, aveva ormai 31 anni e desiderava tornare allAjax. Capello individu nel mediano azzurro il sostituto dellolandese per schierarlo in tandem con Albertini sulla linea dei mediani.Il Napoli aveva acquistato De Napoli dallAvellino per 5,8 miliardi. In maglia azzurra gioc 176 partite segnando 8 gol dal 1986 al 1992. Fu ceduto al Milan per 6,5 miliardi. Nando soffriva da quattro anni a un ginocchio (danni alla cartilagine). Non si riprese mai completamente e nel Milan gioc appena nove partite in due stagioni. Il club rossonero aveva anche trovato in Marcel Desailly il giocatore da far giocare in mediana.0-0: Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (71 Ghoulam); Callejon, Fabian Ruiz (93 espulso), Zielinski, Insigne (88 Ounas); Milik, Mertens (80 Verdi).: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessi, Bakayoko, Paquet (69 Borini); Suso, Cutrone (71 Piatek), Calhanoglu (90 Laxalt).: Doveri (Roma).