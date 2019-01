Inizia un mese fondamentale

per il Napoli Basket

di Mario Triggiani

stata finalmente fissata la data per il recupero della gara tra Generazione Vincente Napoli Basket e LUISS Roma, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 13 gennaio ed invece fu rinviata dalla coppia arbitrale a causa del mancato arrivo tempestivo dell'ambulanza (evento che il Giudice Sportivo ha poi considerato non sufficiente per il rinvio della partita ordinandone la ripetizione).Il giorno prescelto per il recupero mercoled 20 febbraio, poco pi di un mese dopo la data originaria.L'inserimento di un'altra gara in questo periodo della stagione ha comportato la creazione di un vero e proprio tour de force per la Generazione Vincente Napoli Basket, che si trover ora a dover disputare sette gare in ventotto giorni.Si comincia infatti domenica prossima, 27 gennaio, quando i partenopei ospiteranno a Casalnuovo la IUL Roma, formazione al decimo posto in classifica che gi all'andata ha perso contro la formazione napoletana.Nei giorni successivi ci sar poi un doppio derby per la Generazione Vincente, che gioved 31 gennaio andr a Battipaglia per affrontare il team fanalino di coda prima di ricevere la visita domenica 3 febbraio della Virtus Pozzuoli, sempre alle prese con la rincorsa ad una salvezza tranquilla senza l'obbligo di disputare i playout.Non ci sar molto tempo per riposare, visto che il weekend successivo i partenopei partiranno per la Sicilia dove domenica 10 febbraio incontreranno Costa d'Orlando, squadra attualmente appaiata alla formazione napoletana in classifica (seppur con una gara disputata in pi).L'indisponibilit del Palazzetto dello Sport di Casalnuovo ha costretto la Generazione Vincente a chiedere di anticipare a sabato 16 febbraio la gara del turno successivo di campionato, che la vedeva opposta all'Olimpia Matera, formazione che nella prima met del campionato ha conquistato la terza posizione in classifica.Ci sar poi il doppio confronto contro formazioni capitoline da playoff, prima con il gi citato incontro con la LUISS mercoled 20 febbraio e poi, sabato 23, andando a giocare al PalaHoney contro l'HSC Roma di Njegos Visnjic.Tanti impegni dunque contro squadre di diversa caratura per la Generazione Vincente Napoli Basket, che potr poi prendersi una meritata pausa di quattordici giorni in virt della Coppa Italia di Serie B (Caserta e Salerno le due squadre del girone D qualificate alla manifestazione), tornando in campo solo sabato 9 marzo per ospitare a Casalnuovo la Virtus Valmontone.Nei ventotto giorni di questo tour de force Napoli dovr dimostrare innanzitutto a se stessa di aver trovato, con la convincente vittoria di Salerno, la rotta giusta per aggredire le posizioni di alta classifica e regalarsi un finale di campionato da protagonista assoluta.Giocatori e staff sono sembrati pi che felici di poter esultare e cantare cori insieme ai tifosi domenica scorsa. Un bel filotto di vittorie in questa serrata serie di partite potrebbe regalare alla societ ed alla tifoseria tante altre occasioni per gioire insieme.