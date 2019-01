Emma Hamilton

di Franco Polichetti

Sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli presso il Regno delle due Sicilie dal 1764 al 1800, fu una poliedrica figura, pioniere della moderna vulcanologia, raffinato conoscitore darte, cultore di archeologia, eppure pi noto nella storia per essere stato unper la tresca che la bella e fascinosa Emma, sua seconda moglie, ebbe con lammiraglio Orazio Nelson di cui per Hamilton conserv grande amicizia, nonostante fosse a conoscenza dellintrigo.Viveva lambasciatore nella celebre abitazione descritta da Goethe, nel palazzo Sessa a Cappella Vecchia nei pressi di piazza dei Martiri esattamente nel vicolo, attualmente confinante con la libreria Feltrinelli. che attraverso le panoramiche rampe del Calascione sale a via Monte di Dio.Da qui lambasciatore godeva la vista dellincantevole panorama del golfo di Napoli.Nel XVIII secolo, per, i ricchi aristocratici avevano lobbligo mondano di disporre oltre che di una residenza in citt, anche di pi luoghi di delizie, posti in localit amene per lo svago o il riposo. Hamilton, per il suo rango, non poteva fare eccezione a tale regola.Vediamo, quindi, come egli, felice e ostentatamente orgoglioso di tale privilegio, descrive, in una lettera del 1780, indirizzata a suo nipote Charles Greville che si trovava a Londra, la sua giornata nella delizia della straordinaria natura partenopea:. Quindi un raffinato e voluttuoso edonismo quello di Hamilton al quale aveva improntata la sua esistenza.Di questa residenza di Posillipo, durante lottocento, si erano perse le tracce e lesatta posizione; tra la fine del secolo e linizio del ventesimo si accese, tra i cultori di storia patria napoletana, un forte interesse per essa perch luogo di incontri diplomatici, mondani e sentimentali di notevole importanza.Famoso era finanche il suo nome, Hamilton, romanticamente, laveva chiamata, una tenerezza coniugale verso la moglie appena ventisettenne lui quasi settantenne.Da questa casa, Hamilton, in compagnia della sua fascinante consorte e di alcuni suoi amici, osserv la tremenda eruzione del Vesuvio, che nella notte del 15 giugno 1794 seppell, sotto un fiammeggiante torrente, una parte della citt di Torre del Greco.A Posillipo esiste, ancora oggi, unache la mappa del Duca di Noia indica come,e che nel secolo scorso larchitetto Enrico Alvino ha individuato essere lantica villa abitata dal celebre Hamilton. Essa si eleva su uno sperone di roccia tufacea prospettante il mare di Posillipo, poco distante dal palazzo DonnAnna.Che si tratti proprio di Villa Emma. e che la ricerca dellAlvino sia esatta ci pervengono a conferma gli scritti di alcuni storici napoletani quali G. Nobile con la suaNapoli 1863 vol. I p.160, Benedetto Croce con larticoloin, 1897,vol. VI, p.102, ed inoltre anche due immagini suggestive del Casino di Mappinola che decorano un piatto ed una gelatiera del celebrecustodito nella pinacoteca di Capodimonte.Dunque oggi non ci sono pi dubbi: laproprio lantica seconda residenza di Hamilton.Ma vediamo ora chi era Lady Hamilton.Il suo nome di battesimo era Emma Lyon, suo padre, un modesto fabbro mor quando lei aveva appena due mesi. Fu cresciuta dalla madre, ad Hawarden, in condizioni di estrema povert e non ebbe alcuna istruzione regolare fino all'et di diciassette anni.Emma era una splendida ragazza precoce intelligente e piuttosto spregiudicata. Infatti allet di quindici anni aveva raggiunto gi la maturit (anche sessuale), tanto che nel 1780, ebbe una figlia da un suo poco scrupoloso "".La bimba venne allevata da sua nonna nel Galles, ed Emma andava a farle regolari e frequenti visite. Ma quando la bimba divenne giovinetta labbandon inspiegabilmente rifiutandosi addirittura di vederla.Nel 1781, Emma Lyon si trasfer a Londra e cambi il suo nome in Emma Hart. La sua bellezza ed il suo fascino, uniti alla sua intelligenza, trovarono nella capitale lhumus adatto a farla emergere.Nel 1782, era gi una diciassettenne ben nota a Londra, essendo stata tolta da un bordello da una tale Madame Kelly, divenne quindi la mantenuta di molti uomini dell'alta societ londinese: A diciannove anni divent l'amante di Charles Francis Greville nipote di sir William Hamilton, che, come innanzidetto in quel periodo era ambasciatore inglese a Napoli, capitale del Regno delle due Sicilie.Greville era profondamente innamorato di Emma ed ebbe tre figli da lei mai riconosciuti dal padre, ma Emma, alquanto incurante, prefer, grazie a questa relazione, mettere in luce le sue doti positive; cominci infatti a studiare ed in breve acquis un'istruzione adeguata che le consent di frequentare l'alta societ londinese del tempo.Nel 1786 Greville, avendo deciso di sposare una donna ricca, mand Emma a Napoli perch diventasse l'amante di suo zio, Sir William Hamilton, lambasciatore. Egli sperava cos di riuscire nello stesso tempo a liberarsi da Emma e ad evitare che suo zio, di cui voleva diventare erede, si risposasse. Sir William si invagh di Emma, e con grande sorpresa di Greville la spos il 6 settembre del 1791.Emma intanto, sia come amante che come successivamente moglie, non cess mai di essere una donna esuberante e originale in cerca di notoriet e cos, durante un periodo di felice menage matrimoniale, cre quelle esibizioni teatrali che erano un misto di prosa, danza e recitazione, che lei chiamavae che ebbero enorme successo in Europa.Usando alcuni scialli, ella posava evocando personaggi femminili dell'antichit come Medea e Cleopatra.Tali esibizioni affascinarono aristocratici, artisti, scrittori, tra cui il grande Johann Wolfang Goethe, ed anche re e regine; le nuove tendenze nella danza da essa lanciate in tutta Europa furono un esaltante trionfo, con esse si diffuse anche la moda di un abbigliamento drappeggiato in stile ellenico.Loriginalit e lintelligenza favorirono il suo ingresso nella corte di Ferdinando IV di Borbone divenendo intima amica della Regina Maria Carolina dAustria.Nel 1793, in qualit di moglie dellAmbasciatore britannico, diede il benvenuto a Orazio Nelson, quando il celebre ammiraglio venne a Napoli a chiedere rinforzi contro i francesi. Emma in quella circostanza us lintelligenza e la sua influenza sulla regina per ottenere che il Re Ferdinando concedesse i rinforzi a Nelson.Nelson torn a Napoli cinque anni dopo, quando era ormai una leggenda vivente, dopo la sua strepitosa vittoria nella battaglia del Nilo. Ma le vicissitudini della guerra lo avevano prematuramente invecchiato: aveva perso un occhio, un braccio e la maggior parte dei dentiTuttavia Emma, forse gi colpita dalla grandezza e dal genio delluomo, lo cur con estrema dedizione nella casa di suo marito, lAmbasciatore, con il consenso di questultimo, tanto che nel giorno del quarantesimo compleanno dellAmmiraglio, pot concedersi di organizzare un memorabile ricevimento in suo onore, proprio in quella residenza.Presto tra i due nacque l'amore, e sembra che la loro relazione sia stata tollerata, e persino incoraggiata, dall'anziano William, il quale non manifestava altro che ammirazione e rispetto per Nelson, ampiamente ricambiata dallAmmiraglio.Ebbe cos inizio una delle pi grandi storie damore di tutti i tempi.La loro relazione, tanto mal dissimulata quanto analizzata, divent loggetto di attrazione e pettegolezzo dei giornali scandalistici di mezzo mondo e, inevitabilmente, il bersaglio dei caricaturisti satirici, soprattutto inglesi.Emma era ormai all'apice del successo, amica intima dellautoritaria Maria Carolina, regina di Napoli e Sicilia, era l'unica che non era tenuta a rispettare i tre inchini di protocollo previsti alla presenza dei monarchi ed all'uscita a non voltare le spalle ai sovrani ritirandosi facendo i passi indietro sino alla porta.Di ci ella dette una prova quando, dopo la breve pausa della Repubblica Napoletana, Maria Carolina prima di rientrare a Napoli da Palermo con Ferdinando ed il suo seguito, scrisse una lettera ad Emma perch si adoperasse a che Nelson non lasciasse Napoli senza aver fatto giustizia di tutti i capi promotori della rivoluzione.Emma con il suo ascendente su Nelson, vinse la riluttanza di questultimo e lo convinse, mentre si era gi allontanato con la sua nave ammiraglia, dal porto di Napoli, a tornare indietro, e a fargli eseguire, contro la sua morale sempre integerrima,, la volont di Re Ferdinando IV.Fu da lui, vilmente, portata a termine la vendetta richiesta da Maria Carolina ed in tal modo, quasi la totalit dei capi promotori della rivoluzione, il fior fiore della intellettualit napoletana, sal sul patibolo.Era il 1800 quando Sir William Hamilton fu richiamato in patria. Una volta ritornata a Londra con il marito e lamante lidillio tra lAmmiraglio ed Emma non si interruppe anzi si intensific, con il beneplacito di Hamilton, il quale per si prese una piccola, alquanto meschina rivincita.Infatti quando nel 1803 mor, per testamento non lasci nulla dei suoi averi alla moglie, tranne una piccola rendita, assolutamente insufficiente per mantenere il suo tenore di vita nella societ. Un duro colpo quindi per Emma che, come tutte le donne dellepoca, era finanziariamente completamente dipendente dal marito.Ma non era ancora la tragedia che sopravvenne di l a poco. quando Nelson fu richiamato in servizio per combattere contro Napoleone.Sinfranse allora di colpo il futuro che i due amanti avevano sognato. Nelson contro la sua volont, ma fedele al giuramento di soldato, a malincuore part.Colpito da un tiratore francese che gli perfor un polmone durante la battaglia di Trafalgar, Nelson mor il 20 Ottobre 1805.Quasi avesse presagito il terribile futuro che aspettava la donna della sua vita, Nelson affid al suo vice, Thomas Masterman Hardy, la raccomandazione di prendersi cura della sua cara Lady Emma. e di Horatia, la figlia che lei gli aveva dato.Ma nonostante alla vigilia della battaglia di Trafalgar Nelson avesse aggiunto, di sua mano, un codicillo al suo testamento, raccomandando al Re e alla Nazione per cui stava andando a combattere, di provvedere ad Emma e Horatia, le sue ultime volont furono ignorate, persino dal fratello che non mostr neppure un pizzico di amore verso la piccola nipote, che per fortuna fu presa in cura da un gruppo di soldati riconoscenti della memoria del loro grande comandante.Ebbe cos inizio la fine di Emma. Desolata e distrutta dal dolore, le fu finanche negato di partecipare al grandioso funerale del suo amato Orazio che ebbe luogo nella capitale. Fu lepilogo della leggenda. Si apr per Emma la inesorabile discesa verso linferno.La celebrata bellezza che laveva resa famosa in tutta la sua convulsa e mutevole esistenza, era ormai del tutto sfiorita. Priva della irresistibile forza che le derivava dal suo fascino e di un uomo che la proteggesse, Emma, umanamente e socialmente distrutta, rest una donna sola e sventurata non pi in condizioni di riemergere.Esclusa dai salottiper la sua condizione di adultera, sola e dimenticata, si dette allalcol, precipit nei debiti e in pochi anni fu costretta a vendere non solo la piccola casa alla periferia dellodierna Wimbledon, ma anche lunica cosa pi cara che le era rimasta di lui: la sua uniforme, fin in galera per insolvenza verso i creditori, mor a Calais, povera e abbandonata, nel gennaio del 1815, a soli cinquantanni.Eppure c chi ancora oggi ritiene, meschinamente, in nome di una pretesa e indimostrata superiorit maschile che la donna sia un essere perennemente minorenne, di intelligenza e capacit costruttiva e volitiva inferiore a quella maschile, su cui luomo avrebbe il diritto di dominare.La smentita di una tale inaccettabile, presuntuosa concezione ci viene offerta da questo straordinario esempio di donna, che partita dal nulla ha compiuto uneccezionale scalata sociale, non solo per la sua bellezza ed il suo fascino, ma soprattutto per la sua intelligenza, per la sua ferma volont ad essere protagonista in ogni momento della sua vita, mentre un giudizio morale postumo, ha voluto meschinamente mortificarne la grandezza.Si tratta invece, a mio giudizio, di un esempio di donna che pienamente incarna e coincide con la concezione ed il rispetto per questa creatura stupenda ed unica di tutto lintero creato, che da sempre mi affascina.