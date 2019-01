Maria regina di Scozia, di Josie Rourke

di Giovanna D'Arbitrio

),diretto da, trae ispirazione dalla biografia, diIl film narra le vicende della regina cattolica Maria Stuarda () a partire dal 1561, quando dopo la morte del marito Francesco II, re di Francia, torn nella natia Scozia caduta nelle mani dei nobili protestanti capeggiati dal fratellastro illegittimo James () e supportati dalla cugina, la regina inglese Elisabetta I() e dal suo Segretario di Stato, il barone William Cecil () che temevano le legittime rivendicazioni di Maria al trono inglese.Al suo rientro ella dovette affrontare una nazione dilaniata da conflitti religiosi, mentre l'eretico calvinista John Knox (laccusava di immoralit e incapacit nelle sue prediche, asserendo che "l'autorit delle donne genera mostri".Cerc invano di essere tollerante verso i protestanti e disponibile al dialogo con Elisabetta, pur rivendicando i suoi diritti al trono inglese. Per temporeggiare, la cugina le sugger di sposare il protestante Robert Dudley (), conte di Leicester, del quale si fidava , essendo suo favorito e amante.Maria rifiut la proposta e prefer sposare suo cugino Enrico Stuart, Lord Darnley (). L'unione preoccup lInghilterra, perch sia Maria che Enrico erano discendenti diretti di Margherita Tudor, sorella di Enrico VIII.Rimasta incinta, Mary dovette affrontare anche suo marito, bisex amorale e violento che pretendeva da lei maggiori poteri politici. La storia si complic con i pettegolezzi sullambiguo musicista italiano Davide Rizzio (), ritenuto amante sia di Darnley che di Mary.I nobili protestanti capeggiati dal fratellastro James e dal losco conte di Bothwell () trucidarono barbaramente litaliano in presenza di Mary. Dopo la nascita del loro figlio, Giacomo VI nel 1566, anche Darnley fu ucciso in un attentato e Bothwell costrinse Mary a sposarlo con la forza e poi, quando ella si rifiut di abdicare, la fece imprigionare.Mary riusc a scappare in Inghilterra dove chiese protezione a Elisabetta che ritenne prudente tenerla confinata per circa 20 anni nel castello di Sheffield e in altre residenze. Alla fine a causa di una serie di complotti orditi dai cattolici, Elisabetta che si era sempre opposta alla condanna a morte di Mary, acconsent alla sua decapitazione, avvenuta nel castello di Fotheringhay nel 1587. Sul patibolo le sue dame l'aiutarono a spogliarsi, rivelando un sottabito rosso, colore dei martiri cattolici, scelto dalla regina che desiderava morire come loro davanti ai protestanti inglesi.La storia, si sa, spesso soggetta a manipolazioni e anche in questo ennesimo film sulle due regine rivali ci colpiscono improbabili corti cinquecentesche multietniche con nobili di colore, nonch litaliano Davide Rizzio impersonato dal cubano mulatto Cordova e la dama inglese, Bess of Harwick, interpretata dalla cinesePi realistiche appaiono invece le orde di maschi aristocratici assetati di potere che cercano di condizionare le scelte di due sovrane che dovettero spesso combattere contro il maschilismo imperante. Altrettanto veritiere le divisioni e le sanguinose stragi causate dalle religioni.Particolare nel film, come del resto nella storia ufficiale, appare la figura di Elisabetta, icona inglese intoccabile, destinata ad essere un eternasterile e senza marito, consacrata al bene della nazione, deturpata dal vaiolo e invidiosa di Maria, anche se seri storici hanno fornito prove del matrimonio segreto di Elisabetta con Robert Dudley dal quale nacquero i figli Francis e Robert (il primo affidato al Cancelliere Nicholas Bacon e il secondo alla famiglia degli Essex), una tesi sostenuta anche dai, illustri studiosi convinti che il filosofo Francis Bacon, figlio di Elisabetta, fosse il vero autore dei drammi shakespeariani. Ardua la ricerca della verit!Il film ha un ritmo veloce e coinvolgente, grazie alla sceneggiatura die alla bravura degli interpreti. Notevoli la fotografia di, le musiche di, la scenografia die i costumi di, candidati a diversi premi internazionali.