I Tessuti d’Arte del Regno Di Napoli”, di Nicoletta D’Arbitrio

di Giovanna D'Arbitrio

Su Nicoletta D’Arbitrio, mia sorella, ho scritto solo qualche articolo per commemorarne la memoria, poiché era già un personaggio noto a Napoli in campo culturale per tutte le sue attività e iniziative alle quali da tempo veniva dedicato ampio spazio su giornali cartacei e siti on line.Mi sembra ora quasi doveroso scrivere qualcosa sul suo ultimo libro presentato il 21 dicembre 2018, al Museo Pan di Napoli, presentato dae da(docente, storico dell’arte e scrittore) “” ().Nicoletta aveva fretta di completare questo libro, una sorta di testamento culturale sul restauro, quasi presagisse di non riuscirvi per mancanza di tempo che le scorreva in fretta tra le fragili dita indebolite da un male che non perdona.Sperava che potesse essere pubblicato nel giugno 2017: incalcava Carlo Ziviello, figlio di suo marito Luigi ed editore di Ad Est dell’Equatore, affinché l’aiutasse a realizzare il suo sogno. Purtroppo il 25 maggio 2017 Nicoletta D’Arbitrio, mia sorella, lasciò questo mondo dopo una coraggiosa lotta per la vita.Nicoletta era nata a Napoli nel 1948, a Capodimonte nell’antica casa dei nonni materni, da Ada Mastropaolo e Salvatore D’Arbitrio, in una bella famiglia, ricca di cultura, valori e ideali. Dotata di senso artistico e grande manualità, volle iscriversi all’Istituto d’Arte e poi all’Accademia di Belle Arti.Divenuta restauratrice di tessuti antichi, docente al biennio di specializzazione all’Accademia di Belle Arti di Napoli, autrice di diversi libri (tra i quali alcuni scritti con il marito, arch. Luigi Ziviello), organizzatrice di numerosi eventi culturali in Italia e all’estero, Nicoletta si è sempre trovata a suo agio tra le antiche vestigia del passato che ha riportato allo splendore, combattendo la disinformazione sui tessuti con paziente ricerca ed approfonditi studi di archivio per far comprendere quanto sia importante inquadrare i tessuti da restaurare nell’epoca in cui furono realizzati.Sulla quarta di copertina si legge: “”. (Maria Andaloro).Tra i numerosi libri di Nicoletta e suo marito(anche lui scomparso lo scorso anno),diversi furono dedicati ad Ischia , in particolare quello su ”” e pertanto a loro qualche giorno fa è stata dedicata una targa in una strada dell’isola.Un articolo pubblicato su Ischia News, inoltre, ben descrive Nicoletta e il suo ultimo libro che ””.Ecco l’intero articolo: