Il Napoli Basket vince e convince

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli Basket trova la sua quarta vittoria esterna stagionale violando per la prima volta il PalaSilvestri di Salerno.L'avversario era la Virtus Arechi Salerno seconda in classifica e che all'andata aveva rifilato quattordici lunghezze di distacco alla formazione partenopea, dunque le speranze di poter portare a casa il risultato potevano apparire risicate.Invece i ragazzi agli ordini di coach Lulli hanno sfoderato la migliore prestazione stagionale risultando competitivi per tutti i quaranta minuti e piazzando al momento giusto la zampata decisiva che ha consentito loro di portare a casa i due punti, proprio come si addice ad una grande squadra.La gara di Salerno ha rappresentato anche l'esordio in canotta azzurra del neo-acquisto Simone Bagnoli, che ha tenuto fede alle promesse calandosi subito nel ruolo di protagonista del gioco di Napoli.Seppur limitato dai falli ed in qualche momento apparso un po' troppo impetuoso, Bagnoli ha mostrato a cavallo di terzo e quarto quarto dei momenti di puro dominio sotto i due canestri chiudendo una gara che lo ha visto in campo per soli 21 minuti con 13 punti ed 8 rimbalzi.Il vero protagonista del match stato per Nemanja Dincic. Il serbo, colui che pi avrebbe dovuto patire il nuovo acquisto, ha trascinato Napoli nei momenti pi difficili della gara conquistandosi tiri liberi (11/12 lo score alla lunetta) e contenendo gli attacchi dei lunghi di Salerno.Bene anche Chiera, pedina sempre pi fondamentale delle rotazioni di Lulli, che riuscito a trovare la via del canestro sia dalla lunga distanza che in penetrazione.La Generazione Vincente, dopo una settimana burrascosa a causa dell'affaire-LUISS, pu tornare dunque a sorridere per il convincente successo in casa di una delle forze di questo campionato.La strada ancora lunga ed i napoletani dovranno compiere tanti sforzi ulteriori per riuscire a risalire la china, ma per una sera sono tornati ad essere temuti da tutte le altre formazioni del girone.Ora sar compito di tutti dare continuit a quanto mostrato sul parquet della Virtus Arechi per poter completare quella rincorsa alle posizioni di alta classifica che mai come stasera appare possibile.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente sar domenica prossima alle 18:00 al palazzetto di Casalnuovo contro la IUL Roma, formazione che attualmente occupa il decimo posto in classifica e che all'andata stata sconfitta in casa da Napoli con il punteggio di 69-64.Tabellino: Roberto Maggio 15 (0/1, 3/8), Lorenzo Tort 15 (5/7, 0/2), Francesco maria Villa 15 (4/4, 1/5), Manuel Diomede 14 (6/11, 0/3), Bruno Duranti 11 (1/1, 3/5), Paolo Paci 8 (4/8, 0/0), Massimiliano Sanna 3 (0/2, 1/2), Andrea Antonaci 0 (0/1, 0/0), Mark Czumbel 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Mario Corvo 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0): 17 / 21: 27 8 + 19 (Roberto Maggio 7): 13 (Roberto Maggio 4): Nemanja Dincic 28 (4/6, 3/4), Adrian Chiera 15 (3/5, 2/4), Simone Bagnoli 13 (6/8, 0/0), Tommaso Milani 10 (3/6, 0/1), Vincenzo Di viccaro 9 (0/1, 3/5), Francesco Guarino 7 (1/3, 0/0), Dario Molinari 5 (1/2, 0/2), Hugo Erkmaa 5 (1/1, 1/1), Riccardo Malagoli 1 (0/0, 0/0), Luca Gazineo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Pietro Giovanardi 0 (0/0, 0/0): 28 / 33: 27 2 + 25 (Simone Bagnoli 8): 15 (Francesco Guarino 4)