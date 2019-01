La partita di Fabian Leone Ruiz

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 21.01.2019)

Una partita daltri tempi. Pali (tre del Napoli), tiri, rovesciamenti di fronte, palleggio e palloni lunghi, ricami e colpi di spada, scontri (malconci Mertens e Malcuit), cartellini gialli (quattro per la Lazio) e unespulsione (70 Acerbi), tre gol e molte opportunit in fumo. Vince il Napoli (2-1) soffrendo un po nel finale.<br><br>











Erano temute le quadrate legioni laziali, squadrone fisico, compatto, con alcuni colossi, Milinkovic-Savic 1,91 e Acerbi 1,92, e una tattica arcigna, un 3-5-1-1 che sembrava dovesse consegnare il centrocampo alla squadra di Simone Inzaghi. <br><br>











Ma, sotto la pioggerellina di Fuorigrotta, sbuca un Napoli rammentato (Koulibaly, Allan, Insigne squalificati, Hamsik indisponibile) ma sorprendente, un Napoli che si diverte e diverte, palleggia, vince, segna, soffre e vince. <br><br>











Perch Fabian Leone Ruiz da solo, con un partitone qualit e quantit, dissolve il robusto ostacolo laziale in mezzo al campo. Cancella la regia arretrata di Lucas Leiva, fa ombra a Luis Alberto. <br><br>











Fabian dovunque. Il Napoli, nel primo tempo, dovunque. Ricama e dilaga. Gli esterni Malcuit e Mario Rui vengono avanti, lasciano in ombra Lukaku e Lulic. <br><br>











Fabian Ruiz il punto di forza azzurro che crea le premesse della vittoria. Il partitone di Fabian toglie parecchi impicci a Diawara che pu giocare con grande tranquillit. Alle spalle ha un Maksimovic puntuale e deciso. Partita regale di Albiol. <br><br>











Ad aprire la partita, dopo poco pi di mezzora, la vecchia ditta di Sarri (Mertens-Callejon). Canta il canarino spagnolo uscendo dalla gabbia dellastinenza e mette a segno il suo primo gol in questa stagione. Capitano e goleador. <br><br>











E chi se non Callejon a bucare la Lazio? Alla quindicesima partita contro i laziali, Jos Maria timbra il suo sesto gol. E, intanto, Milik sempre sotto porta stravincendo il duello a distanza con Immobile che, per, poco servito dai compagni nel primo tempo. <br><br>











Due pali e un gol per il laziale che pi vivace e meglio servito nella ripresa, undici palloni giocati (nove nel secondo tempo). Milik domina nel primo tempo con nove palloni giocati, due pali e un gol. <br><br>











Il bel Napoli del primo tempo si abbassa nella ripresa, ma solo unimpressione. La Lazio potenzia la manovra offensiva con Correa (due incursioni pericolose a inizio del secondo tempo) al posto di Lukaku, il congolese col treccione nero che non la spunta mai contro la pannocchia di Malcuit. <br><br>











Nella ripresa c pi Lazio. Correa lanima della squadra romana. Il Napoli stampa il terzo palo con Fabian Ruiz, anche Callejon (in offside) accarezza un legno laziale con un solitario colpo di testa. E, pam, sbuca Immobile ad accorciare le distanze. <br><br>











La partita torna in bilico. Perch Correa un ossesso, domina sulla fascia sinistra e per Malcuit il match diventa sofferenza. Ma Pannocchia non molla e si concede due sombreri. Manca un apporto pi consistente da parte di Zielinski (due tiri parati, non granch, mai molto visibile n sulla corsia sinistra, n dentro al campo). <br><br>











Per, per, Acerbi falcia da dietro Callejon e incorre nella seconda ammonizione e va fuori (70). Napoli in superiorit numerica, un bel vantaggio negli ultimi venti minuti. <br><br>











Con luomo in pi, Ancelotti richiama Diawara e lancia Verdi. Poi inserisce Ounas per Mertens sofferente a una caviglia. Simone Inzaghi inserisce Patric per Milinkovic-Savic. Ma ora la Lazio va in difficolt. E Ounas impegna Strakosha in una paratissima. Il Napoli ha cercato ripetutamente il terzo gol. Ancelotti rinforza gli ormeggi negli ultimi minuti: Hysaj per Callejon. <br><br>











La vittoria resiste, strameritata per il magnifico primo tempo, la resistenza e il contropiede nella ripresa. Tredici a nove i tiri in porta per il Napoli. il marchio azzurro sulla partita. Secondo posto blindato: sono aumentati da 5 a 7 i punti di vantaggio sullInter terza. <br><br>











ANCELOTTI<br>





Carlo Ancelotti ha debuttato sulla panchina azzurra proprio contro la Lazio, prima giornata del girone dandata vincendo a Roma 2-1. Milik e Insigne rimontarono il gol iniziale di Immobile. Ha fatto i bis al ritorno. Ancora 2-1 per il Napoli. <br><br>











BILANCIO POSITIVO<br>





In netto vantaggio il Napoli nei confronti con la Lazio in campionato: 126 partite, 49 vittorie, 41 pareggi, 36 sconfitte. A Napoli, 63 partite, 31 vittorie, 22 pareggi, 10 sconfitte. <br><br>











UN GENTILUOMO<br>





Edy Reja, il gentiluomo di Gorizia, ha allenato Napoli e Lazio. Ieri sera in tribuna. Sulla panchina azzurra ha affrontato la Lazio otto volte (una vittoria, tre pareggi, quattro sconfitte). Alla guida della Lazio affront il Napoli sette volte (due vittorie, un pareggio, quattro sconfitte). Nel campionato 2008-09, proprio la sconfitta contro la Lazio al San Paolo (0-2, doppietta di Rocchi) cost a Reja lesonero che concluse la permanenza del tecnico goriziano sulla panchina azzurra. Reja stato lallenatore del Napoli in 193 partite (94 vittorie, 53 pareggi, 46 sconfitte). Ha guidato la Lazio in 131 partite (63 vittorie, 27 pareggi, 41 sconfitte). <br><br>











IL LEONE<br>





Luis Vinicio allen la Lazio in due campionati (1976-77, 1977-78), dopo avere lasciato il Napoli. Affront la squadra azzurra quattro volte raccogliendo tre pareggi e una sconfitta. Nel campionato 1976-77, contro il Napoli di Pesaola la Lazio di Vinicio fece 0-0 a Roma e 1-1 al San Paolo (gol di Speggiorin e Garlaschelli). Nel campionato successivo, contro il Napoli allenato da Gianni Di Marzio, la Lazio di Vinicio fece 1-1 a Roma (Garlaschelli e Juliano) e perse 3-4 al San Paolo (gol azzurri di Juliano e Savoldi, doppietta di Capone; gol laziali di Giordano, un rigore e un gol, e Lopez). Per la sconfitta rimediata a Napoli, Vinicio fu esonerato dalla Lazio e gli subentr Lovati.<br><br>











DE GAUDIO<br>





Un ricordo di Carlo De Gaudio, il pi illustre dei dirigenti sportivi napoletani, venuto a mancare nellagosto di quattro anni fa a 87 anni. Fu Carlo a cedere Chinaglia alla Lazio. King George giocava nellInternapoli con Pinotto Wilson e Peppiniello Massa, giunti dalla Flegrea. <br>





LInternapoli era la seconda squadra cittadina che De Gaudio fond nel 1964 insieme a Giovanni Proto, industriale dello zucchero. Scov Chinaglia che faceva il militare a Grosseto. Era un ragazzo ribaldo e spesso rimaneva consegnato in caserma. Giocava nella Massese. A De Gaudio ne aveva parlato con entusiasmo Rosati, il presidente della societ toscana. <br>





Per Chinaglia, centravanti impetuoso, cera un problema. Era considerato straniero, tesserato in giovent per la Federazione scozzese (emigrato col padre a Glasgow). Questo limitava il valore commerciale del giocatore perch cerano restrizioni per il tesseramento degli stranieri. <br>





La Massese lavrebbe ceduto per 100 milioni. Era il 1969. De Gaudio era disposto a pagare quella cifra, ma avrebbe confermato lintenzione di ingaggiare il giocatore solo nel caso in cui Chinaglia fosse diventato italiano per la Federcalcio. In ogni caso, era nato a Carrara. <br>





De Gaudio chiuse la trattativa sotto forma di prestito pagando alla Massese la met dei 100 milioni e riservandosi il diritto di riscatto sul giocatore per laltra met. <br>





De Gaudio litig con Artemio Franchi, prestigioso presidente della Federcalcio che negava al giocatore lo status calcistico di italiano. <br>





La mancata promozione in serie B condann lInternapoli alla fine. La societ aveva accumulato debiti per un miliardo. Era il 1970. LInternapoli cedette i migliori elementi per salvare il bilancio. De Gaudio trasfer Chinaglia alla Lazio per 200 milioni, ma tutti in cambiali. Alla societ romana cedette anche Wilson e Massa. Le cessioni coprirono poco meno della met del disavanzo. <br><br>

















NAPOLI-LAZIO 2-1 (2-0)<br><br>











NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon (87 Hysaj), Fabian Ruiz, Diawara (71 Verdi), Zielinski; Milik, Mertens (82 Ounas). <br><br>











LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe (26 Batos), Acerbi (70 espulso), Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic (72 Patric), Lukaku (46 Correa); Luis Alberto; Immobile.<br><br>











ABITRO: Rocchi (Firenze). <br><br>











RETI: 34 Callejon, 37 Milik, 65 Immobile. <br><br>





SERIE A 20 GIORNATA<br>





Roma-Torino 3-2, Udinese-Parma 1-2, Inter-Sassuolo 0-0, Frosinone-Atalanta 0-5, Fiorentina-Sampdoria 3-3, Spal-Bologna 1-1, Cagliari-Empoli 2-2, Napoli-Lazio 2-1. Luned 21: Genoa-Milan, Juventus-Chievo. <br><br>











CLASSIFICA<br>





Juventus 53; Napoli 47; Inter 40; Roma 33; Lazio 32; Milan e Atalanta 31; Sampdoria 30; Parma 28; Torino e Fiorentina 27; Sassuolo 26; Cagliari 21; Genoa 20; Udinese e Spal 18; Empoli 17; Bologna 14; Frosinone 10; Chievo 8. <br><br>





PROSSIMO TURNO<br>





Sabato 26: Sassuolo-Cagliari, Sampdoria-Udinese, Milan-Napoli (20,30). <br>





Domenica 27: Chievo-Fiorentina, Bologna-Frosinone, Atalanta-Roma, Parma-Spal, Torino-Inter, Lazio-Juventus. <br>





Luned 28: Empoli-Genoa.









.



