Oliva, 60 anni e la laurea “honoris causa”

di Adriano Cisternino

Chiamatelo dottore, ma stavolta la laurea (la seconda) gli è stata conferita “” dall'università di Foggia, laurea in “”.Ecco la motivazione: ””.Il 18 dicembre scorso il pronunciamento del Miur su proposta del prof. Pietro Mango, approvata prima dal consiglio del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale e poi dal senato accademico dell'Università di Foggia. Presumibilmente in primavera la cerimonia di conferimento la cui data sarà concordata a breve.– precisa Patrizio –– sottolinea –”.Compirà 60 anni il 28 gennaio, Patrizio, un nuovo dottorato da incorniciare ed una vita che non finisce di regalargli nuove emozioni e soddisfazioni: “”.Il pugilato primo amore, lo ha accompagnato per tutta la vita, l'oro olimpico a Mosca 1980 da dilettante, il titolo mondiale da professionista nei superleggeri: soltanto quattro pugili italiani sono riusciti in questa accoppiata, con Oliva sono nella storia Nino Benvenuti, Maurizio Stecca e Giovanni Parisi, un poker d'assi che pochi mesi ha ha inaugurato a Castrocaro la “” della boxe italiana, un'iniziativa del giornale online Boxeringweb.Pochi ricordano che è stato anche campione europeo dei welters. È uscito dal ring con un record di 93 vittorie su 96 incontri a torso nudo. Ma è rimasto all'angolo: allenatore Aiba, due olimpiadi con gli azzurri, poi una rottura ancora insanata con la Federazione, troppo ingombrante forse la sua figura con quel ricco passato.60 Anni e un grande passato da pugile, ma sul ring e dintorni anche allenatore, arbitro, organizzatore, e poi per hobby (ma non tanto) cantante, calciatore, attore, scrittore, imprenditore.Il teatro l'ultima passione: “” è una pièce costruita su misura per lui e tratta dalla sua autobiografia “”, un libro scritto con il nipote Fabio Rocco Oliva. È andata in scena con successo nell'ambito del Napoli Teatro Festival: “”.60 Anni, oro olimpico e mondiale professionistico quando in Italia ancora la boxe seguiva percorsi tradizionali e riempiva i palasport (per non parlare di quando riempiva gli stadi!): “”.60 Anni, e un grande passato, ma oggi il ring in Italia piange. Palasport semivuoti, la tivù snobba il ring. Perché? “”.60 Anni, spesi in gran parte sul ring e dintorni, ma non solo: un bilancio? “”.60 Anni e una nuova laurea che gli apre nuovi orizzonti di vita. Auguri Patrizio!