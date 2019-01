Nuovi incursori della Marina Militare

di Claudio Romano

attacco da sotto la superficie del mare a unit navale e mercantili in porto o alla fonda con l'impiego di diversi sistemi d'arma;

raids contro obiettivi lungo la costa o in profondit entro la fascia dei 40 Km dalla costa con proiezione dal mare;

condotta di missioni di raccolta informativa e/o di supporto al fuoco aereo e navale in territorio ostile con metodi di avvicinamento occulti;

attivit di assistenza militare a favore di forze armate di paesi terzi;

concorso con le unit di sicurezza nazionali nelle operazioni di Contro-Terrorismo.

Somalia (1992-1994-1996), missione umanitaria ONU

Ruanda (1994), missione di evacuazione connazionali

Timor Est (1999), missione umanitaria ONU

Iraq (2003-2006), Operazione Antica Babilonia

Afghanistan, Enduring Freedom (2003), ISAF (2006-2015) e Resolute Support (2016-2017)

Iraq (2015), Operazione Inherent Resolve

Libano (in corso), operazione MIBIL (Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano)

Antartide (in corso), a supporto della XXXIV Spedizione Italiana organizzata dallEnea

Il 18 gennaio 2019 alle ore 12.30 presso il Comando Subacquei e Incursori (COMSUBIN) del-la Marina Militare a La Spezia, si svolger la cerimonia di conferimento dei brevetti da Incursore agli allievi del corso Ordinario 2018, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli.Grazie alla possibilit offerta dal concorso per Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1), numerosi giovani hanno potuto affrontare limpegnativo corso formativo della durata di circa un anno - caratterizzato da quattro fasi distinte, durante le quali gli allievi ricevono ladeguata preparazione fisica e professionale di base necessarie a condurre operazioni subacquee, anfibie e terrestri - che ha portato il Gruppo Scuole di COMSUBIN a brevettare 12 operatori.I neo incursori riceveranno in occasione della cerimonia lambito basco verde ed entreranno a far parte delle Forze Speciali della Marina Militare.Diventare Incursore significa vivere una professione appassionante e unica, con la possibilit di una carriera avvincente e appagante nel Gruppo Operativo Incursori, il reparto di Forze Speciali italiane conosciuto e rinomato in tutto il mondo.Si pu diventare un Incursore della Marina Militare attraverso la frequenza dellAccademia Na-vale di Livorno - per la quale attualmente aperto il relativo bando concorsuale - e delle Scuole Sottuffi-ciali, oppure partecipando ad un apposito concorso per Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che permette di accedere direttamente alla Scuola del COMSUBIN.Per maggiori informazioni basta consultare il sito www.marina.difesa.it alla sezione Concorsi.--------------------------Il Gruppo Operativo Incursori (GOI) una delle due articolazioni operative del Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) e costituisce la componente delle Forze Speciali della Marina Militare.Il GOI trae le sue origini sia dalla operazioni condotte in Adriatico dalla Marina durante la prima guerra mondiale, attraverso i MAS e i primordi delle apparecchiature speciali quali la mignatta - utiliz-zata a Pola dal Maggiore del Genio Raffaele Rossetti e dal Tenente Medico Raffaele Paulucci per affon-dare la corazzata Viribus Unitis (1 novembre 1918) - sia dai Mezzi dAssalto della seconda guerra mondiale. In particolare questi ultimi riuscirono ad affondare o danneggiare gravemente naviglio da guerra avversario per 72.190 tonnellate e naviglio mercantile per 130.572 tonnellate.Tra tutte, lazione pi ardita fu quella che port allaffondamento delle corazzate inglesi Valiant e Queen Elisabeth, colpite nella rada di Alessandria dEgitto il 19 Dicembre 1941.Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Marina Militare mantenne unaliquota di personale che fosse in grado di proseguire lopera dei Mezzi dAssalto. Nacque cos un iter addestrativo specifico e venne scelta la storica fortezza del Varignano, vicino a La Spezia, come sede del Gruppo Arditi Incur-sori. Nel tempo, accanto alle attivit addestrative del periodo bellico, si cominciarono a sperimentare nuove tecniche e tattiche operative.Dopo numerose riorganizzazioni, nel 1957 nacque il Gruppo Operativo Incursori. Da quel momento il GOI ha continuato a sviluppare autonomamente tecniche operative, equipaggiamenti e mez-zi, idonei a contrastare le insorgenti minacce, confrontandosi con le corrispondenti Forze Speciali di altri Paesi nel corso di numerose attivit interforze e multinazionali.In particolare, negli anni Settanta gli Incursori del GOI affrontarono la minaccia del terrorismo nazionale e internazionale, con la costante collaborazione con i reparti di controterrorismo stranieri. Il GOI svilupp, in quegli anni, tattiche innovative ed equipaggiamenti allavanguardia e cre al suo inter-no un nuovo organismo: lUnIS (Unit Intervento Speciale) perfettamente addestrato, pronto a inter-venire in caso di minaccia terroristica.Oggi gli ampi margini di capacit, flessibilit e autonomia operativa e logistica fanno del GOI uno strumento di grande efficacia nella gestione di situazioni critiche. Gli attuali scenari di conflittualit internazionale e la continua minaccia terroristica richiedono lintervento di piccole unit, particolarmente addestrate ed equipaggiate.In questo difficile contesto gli Incursori della Marina Militare costituiscono uno strumento agile e flessibile, particolarmente idoneo ad affrontare le sfide mutevoli. I compiti assegnati al GOI sono di norma di pertinenza del livello strategico, risultano spesso assai delicati, tecnicamente difficili e politi-camente sensibili.Tra questi:operazioni di Contro-Terrorismo navale per la liberazioni di ostaggi su unit passeggeri o mercantili e su installazioni marittime;A tale scopo, il personale interamente professionista e l'addestramento molto duro, selettivo ed approfondito, in modo da garantire elevati standard operativi. Dagli anni bellici, con le operazioni subacquee contro il naviglio nemico, agli anni di piombo con la lotta al terrorismo nazionale ed interna-zionale che ha visto impegnato il Reparto anche durante il sequestro dellAchille Lauro, ultimamente i compiti affidati al GOI hanno subito un ulteriore evoluzione, implementandone la capacit di proiezione globale.Dall11 settembre 2001 ad oggi il GOI stato impegnato in maniera sempre pi preponderante anche nei principali teatri operativi terrestri, quali lIraq e lAfghanistan, e per il contrasto a fenomeni quali la pirateria in Oceano Indiano o la monitorizzazione degli sviluppi di crisi regionali quali la prima-vera araba. Da segnalare, soprattutto, le attivit di Assistenza Militare a favore delle forze di sicurezza di altri paesi attraverso attivit addestrative, di supporto e di intelligence.Con la creazione del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) nel 2004, il GOI ha iniziato a operare inserito allinterno di dispositivi interforze allestero, oltre a prendere parte ad attivit ed esercitazioni che hanno favorito una sempre maggiore interoperabilit tra le unit del Comparto Forze Speciali nazionale.Tra i principali teatri operativi in cui hanno operato i Baschi Verdi della Marina Militare negli ultimi venti anni spiccano quelli di: