Scritti sulla pittura del Seicento

e Settecento napoletano (IV tomo)

di Achille della Ragione

Scritti sulla pittura del Seicento e Settecento napoletano (IV tomo)Scritti sulla pittura del Seicento e Settecento napoletano IV tomo, raccoglie una serie di articoli pubblicati dallautore nel 2018 su riviste cartacee e telematiche.Si tratta in prevalenza di contributi alla storia della pittura napoletana del Seicento e del Settecento, ma non trascurato il mercato e soprattutto linvito a scoprire, in egual misura, capolavori inediti ed autori poco noti.Sono inoltre recensiti alcuni dei pi importanti libri darte usciti negli ultimi mesi.Vi sono anche alcuni contributi cronologicamente fuori tema, come la descrizione di una importante pala daltare cinquecentesca e due brevi saggi su pittori attivi nel Novecento, che meritano di essere ricordati.Per abbattere i costi di stampa e di conseguenza di vendita del libro, esso esce con le numerose foto in bianco e nero, per ogni capitolo indica il link di collegamento per poter ammirare sul computer le immagini a colori.Inoltre lautore si impegna a fornire gratuitamente a chi lo desidera la facolt di pubblicare, citando la fonte, le riproduzioni ad alta definizione delle foto; basta richiederle a a.dellaragione@tin.it Non mi resta, nel ringraziare lamico Dante Caporali, autore di gran parte delle splendide foto, che augurarvi buona lettura.Napoli dicembre 2018---------------------------------------Il libro si pu ordinare presso:Libro Co Italia tel. 055 8229414 055 8228461 libroco@libroco.it Libreria Neapolis tel. 081 5514337 info@librerianeapolis.it Si pu consultarlo gratuitamente cliccando sul titolo:Uno splendido martirio di San Sebastiano di Agostino BeltramoIl best seller di NataleAlcuni inediti di natura morta napoletana del SettecentoLe memorabili visite guidate ed il leggendario salotto culturaleNapoli e Caravaggio ringraziano il PelideCapolavori del Seicento napoletano in asta a ViennaDiana De Rosa, detta Anella Di Massimo. Opere certe e nuove ipotesi attributiveUn'Annunciazione di Pietro Negroni a Cassano allo Ionio41 visita guidata su Il MattinoGiacinto Diano. pittore nativo di PozzuoliBotta e rispostaUna mostra da non perdere: Artemisia e i pittori del conteUn nuovo dipinto di Abraham BrueghelUn importante libro di Egidio ValacciaUn soggetto neo testamentario di Andrea VaccaroUna inedita Maddalena di Andrea Vaccaro dalla sensualit prorompenteLe chiese di PosillipoUn inedito ed alcune aggiunte a Pacecco De RosaAlessandro (?) San Giovanni, un grande quanto sconosciuto pittoreFrancesco Solimena superstarUn pittore da rivalutare: Vito BrunettiMaurizio Valenzi, sindaco rosso ed eccellentissimo pittoreUn nuovo libro di Achille della Ragione. (Di Elvira Brunetti)Edicola sacra con immagine virile...