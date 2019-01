Il do di petto di Arcadio Milik

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 14.01.2019)

Il do di petto di Milik, un gol funambolico, apre al Napoli nel primo tempo la strada dei quarti di Coppa Italia (contro il Milan) e Fabian Ruiz, nella ripresa, mette il timbro del 2-0 che elimina il Sassuolo nella serata al San Paolo. Per Milik il gol e lassist del raddoppio.Si va avanti in Coppa, obiettivo di prestigio dopo la sfortunata eliminazione in Champions e con la Juve troppo avanti in campionato. C anche lEuropa League da giocare.Bench fortemente rivoluzionato da Ancelotti, s visto un buon Napoli. Ed stata una bella partita contro il Sassuolo che non ha fatto mai la parte dellavversario-materasso. Dalla sosta vien fuori un Napoli pimpante, con tanta voglia di gioco, di dominare, di vincere.Il Sassuolo di De Zerbi (4-3-3) accetta la sfida a viso aperto, non fa ostruzione anche se la pressione del Napoli lo costringe spesso nella sua met campo.Tutti fuori, tutti dentro. Ancelotti vara lennesima formazione a sorpresa. Sono indisponibili Albiol e Hamsik, fuori Verdi per squalifica in Coppa Italia, Allan in panchina.Le novit della serata sono Ospina, Hysaj che comincia con un paio di errori, soffre Djuricic ma si riprende; Mario Rui; Diawara; Fabian Ruiz che fa quasi il regista, prende palla e parte a razzo; Ounas, che ha gi punito il Sassuolo in campionato, gioca sulla destra con notevoli spunti in velocit.Insigne gioca molto sulla fascia sinistra, la sua vecchia zona di competenza. Callejon fa un gran lavoro di raccordo, ma si fa vedere anche in attacco (9 conclude a tu per tu con Pegolo che salva di piede). Milik d un gran contributo anche nella fase passiva.Il Sassuolo non si fa intimidire. Se recupera palla, parte allattacco, non sta a guardare, cerca di tenere testa al Napoli con coraggiosa disinvoltura. una bella partita.Nel primo tempo, il Sassuolo fa pi possesso-palla (53%). La partita corre sul filo del vantaggio azzurro al quarto dora. Sul cross di Insigne, pugno in volo di Pegolo, il pallone batte sul petto di Milik ed gol.La squadra di De Zerbi non si lascia abbattere. Va anche in gol con Locatelli (35), ma la conclusione dellex milanista viziata da un tocco di braccio. il Var che decide per lannullamento della rete. Il Sassuolo prende pi coraggio. Si sente in partita, si batte con bella baldanza.La partita apertissima. Koulibaly deve risolvere pi di unazione pericolosa del Sassuolo perch, nella ripresa, un Napoli impreciso favorisce la fase difensiva degli emiliani che schizzano in contropiede (gran regia del ventiquattrenne Sensi).un match in grande equilibrio. Il Napoli deve chiudere la partita per non correre il rischio di una sorpresa. Il Sassuolo se la sta giocando con grande determinazione. Eccede nelluscire palla al piede con qualche pasticcio difensivo.Dopo unora di gioco, il vantaggio del Napoli minimo. Non mancano gli scontri duri e fioccano i gialli per il Sassuolo. Quattro ammoniti (i due centrali della difesa tra gli altri).De Zerbi cerca di forzare la gara inserendo Babacar e Boga per Boateng e Djuricic (69), attaccanti freschi. Ancelotti rinforza il centrocampo (72 Allan per Ounas).E, nel giro dei cambi, il Napoli raddoppia con Fabian Ruiz sul cross da sinistra di Milik (74) eliminando ogni rischio di sorpresa. Il Sassuolo deve arrendersi, ma continua a battersi.Ospina si prende la scena intercettando la conclusione ravvicinata di Locatelli (88). Non ci sono sorprese.E c Gianluca Gaetano, 18 anni, di Cimitile, negli ultimi cinque minuti del match con una incursione a rete sventata da Magnani. Nel finale si vede anche Younes per Callejon.La squadra emiliana si qualificata per gli ottavi di Coppa Italia eliminando la Ternana (5-1) e il Catania (2-1).San Paolo tab per il Sassuolo che, in sei partite di campionato, non ha mai vinto a Fuorigrotta, perdendo 4 volte e cogliendo 2 pareggi.Le partite: 1-1 (Dzemaili, Zaza); 0-2 (Zapata, Hamsik); 1-3 (Callejon, Higuain 2, Falcinelli rigore); 1-1 (Insigne, Defrel; 1-3 (Allan, Callejon, Mertens, Falcinelli); 0-2 (Ounas, Insigne). Ha ceduto anche in Coppa Italia.Il Napoli ha vinto cinque volte la Coppa Italia: 1962 (allenatore Pesaola), 1976 (Delfrati), 1987 (Bianchi), 2012 (Mazzarri), 2014 (Benitez).Finale a Roma: 2-1 contro la Spal. La formazione azzurra: Pontel; Molino, Gatti; Girardo, Rivellino, Corelli; Mariani, Ronzon, Tomeazzi, Fraschini, Tacchi. In gol: Corelli e Ronzon.Finale a Roma: 4-0 contro il Verona. La formazione vincente: Carmignani; Bruscolotti, La Palma; Burgnich, Vavassori, Orlandini; Massa, Juliano, Savoldi, Esposito, Braglia. In gol: autorete Ginulfi, Braglia, Savoldi 2.Doppia finale: Napoli-Atalanta 3-0; Atalanta-Napoli 0-1. La formazione: Garella; Ferrara, Volpecina (Bigliardi, Bruscolotti); Bagni, Ferrario, Renica; Carnevale (Sola, Muro), De Napoli (Caffarelli), Giordano, Maradona, Carnevale (Romano). In gol: Renica, Muro, Bagni, Giordano.Finale a Roma: 2-0 contro la Juventus. La formazione del Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Paolo Cannavaro, Aronica; Maggio, Dzemaili, Inler, Hamsik (Dossena), Zuniga; Lavezzi (Pandev), Cavani (Britos). In gol: Cavani (rigore) e Hamsik.Finale a Roma: 3-1 alla Fiorentina. La formazione vincente: Reina; Henrique, Fernandez, Albiol, Ghoulam; Inler, Jorginho; Callejon, Hamsik (Mertens), Insigne (Behrami); Higuain (Pandev). In gol: Insigne 2, Mertens.Il Napoli stato finalista di Coppa Italia in altre quattro edizioni. 1972: Milan-Napoli 2-0. 1978: Inter-Napoli 2-1. 1989: Napoli-Sampdoria 1-0 e Sampdoria-Napoli 4-0. 1997: Napoli-Vicenza 1-0 e Vicenza-Napoli 3-0.La Juventus ha vinto 13 finali di Coppa Italia (5 perse). Roma 9 vittorie (8 perse). Inter 7 vittorie (6 perse). Fiorentina 6 vittorie (4 perse). Lazio 6 vittorie (3 perse). Milan 5 vittorie (9 perse). Torino 5 vittorie (8 perse). Napoli 5 vittorie (4 perse). Sampdoria 4 vittorie (3 perse). Parma 3 vittorie (2 perse). Bologna 2 vittorie. Atalanta una vittoria (2 perse). Genoa una vittoria (una persa). Venezia una vittoria (una persa). Vado una vittoria. Vicenza una vittoria. Verona 3 perse. Palermo 3 perse. Udinese, Alessandria, Novara, Spal, Catanzaro, Padova, Cagliari, Ancona 0 vittorie, una persa.riprende il campionato con tre anticipi della prima giornata di ritorno: Roma-Torino, Udinese-Parma, Inter-Sassuolo.: Frosinone-Atalanta, Fiorentina-Sampdoria, Spal-Bologna, Cagliari-Empoli, Napoli-Lazio (20,30).: Juventus-Chievo, Genoa-Milan.: Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (81 Younes), Fabian Ruiz, Diawara, Ounas (72 Allan); Milik (90 Gaetano), Insigne.: Pegolo; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio (81 DellOrco); Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Boateng (69 Babacar), Djuricic (69 Boga).: Chiffi (Padova).: 15 Milik, 74 Fabian Ruiz., ottavi.Sampdoria-Milan 0-2 d.t.sLazio-Novara 4-1Bologna-Juventus 0-2Napoli-Sassuolo 2-0Inter-Benevento 6-2Torino-Fiorentina 0-2: Roma-Entella, Cagliari-Atalanta.Napoli MilanLazio InterFiorentina Roma/EntellaJuventus Cagliari/Atalanta