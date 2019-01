Van Gogh, sulla soglia dell’eternità

di Julian Schnabel

di Giovanna D'Arbitrio

Premiato nel 2018 alla 75ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia con laper il Miglior Attore a Willem Dafoe e con una candidatura ai Golden Globe 2019, il film) di Julian Schnabel, pittore newyorkese di successo nonché regista, non può essere considerato un comune biopic, poiché cerca di rompere schemi e cliché presenti in precedenti pellicole.Il film si concentra sugli ultimi anni di vita di Van Gogh, partendo dalla decisione dell’artista di abbandonare Parigi, dove si era trasferito per vivere con il fratello nel febbraio 1886, per spostarsi in Provenza alla ricerca di un clima più mite e di una “” per realizzare quadri meno cupi (fotografia,).Pur raccontando i momenti drammatici dei suddetti anni, come il taglio di un orecchio dopo la partenza dell’amico Paul Gauguin e la dura esperienza del manicomio, in effetti il regista utilizza anche episodi che la gente non conosce: non una pedissequa biografia, dunque, come ha affermato, che ha scritto la sceneggiatura cone con lo stesso, in quanto il racconto si ispira non solo alle lettere scritte dall’artista al fratello, ma anche a racconti privi di testimonianza storica.Secondo il regista la vita di Van Gogh era diventato quasi “”.Nel film vengono sottolineati i rapporti con il fratello Theo () e il pittore).Il fratello infatti accorre sempre per offrirgli conforto e aiuto ed è tra le poche persone che apprezzano i suoi dipinti: toccante la scena in cui Theo si sdraia accanto a lui sul letto del manicomio. Paul Gauguin, altra figura importante, diventa suo amico, grazie a Theo che gli chiede di prendersi cura di Vincent in cambio dell’acquisto mensile di un suo dipinto.Significativa la scena del film in cui Van Gogh spiega a Gauguin il suo modo di sentire nel dipingere: “”.Lo stesso titolo scelto,, evidenzia la vita di un artista che si dedicò con fatica e passione alla pittura, una passione spesso incompresa e derisa che fu apprezzata solo dopo la morte, come egli stesso aveva previsto nel corso di un dialogo con un prete () durante la sua degenza in manicomio.Un artista senz’altro “”, più che pazzo forse un visionario incompreso, spinto da una vocazione, dalche sollecita l’anima a creare, come insegnano Platone nel Mito di Er e James Hillman nel “” .Ecco un’intervista a W.Dafoe: