Il Napoli Basket non gioca contro la LUISS

di Mario Triggiani

Doveva essere la gara d'esordio di Simone Bagnoli, doveva essere l'inizio di un girone di ritorno grintoso, doveva essere l'occasione per dare continuit alle due vittorie consecutive delle ultime gare, invece l'incontro tra Generazione Vincente Napoli Basket e LUISS Roma non stato letteralmente niente.L'ambulanza necessaria da regolamento per disputare la gara non era infatti ancora giunta al Palazzetto alle sei meno venti e dunque gli ufficiali di gara non sono neanche entrati sul rettangolo di gioco.Le squadre in campo hanno continuato l'allenamento pre-partita fino a quando non si fatta reale la paura che non si sarebbe arrivati ad alzare la palla a due.Il termine ultimo per l'arrivo dell'ambulanza era quindici minuti dopo l'orario ufficiale di inizio della gara, dunque entro le 18:15.Purtroppo per le sorti della Generazione Vincente, l'ambulanza pi volte sollecitata dalla societ partenopea si palesa al palazzetto con qualche minuto di ritardo su tale scadenza e dunque gli arbitri hanno deciso di non far disputare l'incontro invitando le squadre a tornare negli spogliatoi.Con ogni probabilit la LUISS si vedr nei prossimi giorni concessa la vittoria a tavolino per 20-0 e non affatto esclusa una multa a carico della societ partenopea.Bisogner poi individuare le responsabilit del problema sorto a pochi minuti all'inizio della gara. Se la societ ha operato in modo del tutto corretto, possibile che la vicenda avr degli strascichi legali con chi doveva garantire la presenza tempestiva dell'ambulanza.Resta il fatto che, per l'ennesima volta, dopo stipendi non pagati, fallimenti e stagioni deludenti, la pallacanestro napoletana ha dovuto subire un bruttissimo colpo per l'immagine ed il morale.