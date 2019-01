La lezione di Ancelotti sul razzismo

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 13.01.2019)

Ancelotti tornato ieri sugli insulti negli stadi contro Napoli e i napoletani ribadendo che se ci saranno ancora tali cori razzistiSe il tecnico azzurro, alla ripresa del calcio giocato, ha riaffermato la posizione del Napoli vuol dire che il calcio italiano, al di l delle dichiarazioni di comodo, non sembra voler dare una concreta risposta al problema del razzismo e del razzismo territoriale. Il designatore arbitrale Rizzoli, dal canto suo, ha precisato con grande chiarezza i momenti ineludibili e previsti dal protocollo-razzismo di Fifa e Uefa, recepito in Italia, per dare una risposta sul campo.Ma attorno alle poche posizioni chiare c un quaquaraqu indegno che vuole minimizzare il problema a cominciare dal ministro dellInterno Salvini, il primo responsabile dellordine pubblico negli stadi, che paragona gli insulti a Napoli e ai napoletani a dei semplici sfott.Siamo alla negazione di un fenomeno che una autentica vergogna del calcio italiano come ha sottolineato lUefa. E siamo sempre in un Paese in cui ci sono leggi, norme, regolamenti, ma non vengono applicati per negligenza e, ancora pi spesso, per comodo e complicit.Laggressione continua, con cori e striscioni, contro Napoli e i napoletani negli stadi italiani diventata una consuetudine vigliacca e impunita alla quale non si vuole porre fine. Dopo la presa di posizione di Ancelotti sono state rare le adesioni di condivisione e solidariet. La gran parte dei protagonisti del calcio italiano ha girato le spalle minimizzando il problema.Ma se anche i ragazzi di una squadra giovanile di un grande club insultano Napoli e i napoletani vuol dire che il marcio profondo e va combattuto. Si insultano Napoli e i napoletani anche nel corso di partite in cui non gioca il Napoli.Allora chiaro che gli insulti a Koulibaly non sono rivolti alla sua pelle nera, ma in quantodel Napoli. C una bassa cultura contro Napoli, fatta di stereotipi, bugie e prevenzioni, che trova nel calcio unampia e becera risonanza.Minimizzare e far finta di niente di un calcio che tradisce i suoi valori di sportivit, lealt ed etica. E se il calcio lo specchio del Paese, ora proprio uno specchio brutto e sporco.Napoli chiede rispetto e Ancelotti solo a pretenderlo.Per gli insulti a Napoli, in passato ha pianto Maradona. Da allora, nulla cambiato.