Proviamo a prenderci la Coppa

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 13.01.2019)

Ottavi di Coppa Italia a match unico e la meglio serie A scende in campo. Il Napoli stasera contro il Sassuolo. Il torneo entra nel vivo, ma non eccita in maniera particolare.Sar un contentino per chi non vince altro oppure sar un ennesimo record della Juventus, vincitrice delle ultime quattro edizioni e di 13 trofei in 71 annate.Il Napoli vorrebbe vincerla passando da Sarri che giocava bello ma zero tituli ad Ancelotti che gioca bene e deve vincere qualcosa. Benitez lha vinta nel 2014 (3-1 nella finale contro la Fiorentina, due gol di Insigne, uno di Mertens). Sarri si fermato due volte ai quarti, una volta in semifinale. Mazzarri lha vinta nel 2012 contro la Juve.Pi della Coppa, tiene banco il calciomercato. Il Napoli in attesa dellincontro fra De Laurentiis, di ritorno da Los Angeles, e Ancelotti. Avremo idee pi chiare. In entrata e in uscita, per ora, solo indiscrezioni e fantasie. Su Allan gli occhi e una cascata di danaro degli sceicchi di Parigi. Si parla di proposta indecente che farebbe vacillare De Laurentiis.Il Napoli ha bisogno di vendere per autofinanziarsi. una societ autarchica che sinora ha fatto miracoli rinnovando la squadra sempre ad alto livello. Oltre ad Allan, c Koulibaly in ballo. Due partenze che, se confermate, fra il mercato invernale e giugno, non saranno solo dolorose. Con tanti giocatori sulla trentina, perdendo eventualmente i due colossi di centrocampo e difesa, il Napoli dovr ricominciare daccapo.Ancelotti dovr indicare i giocatori del nuovo corso. E sar finalmente il suo Napoli. Fra i nomi che girano non ce n uno che pu cambiare il trend azzurro, squadra sempre competitiva con lobiettivo-principe di guadagnare la qualificazione in Champions (la Juve continuer a sbarrare la strada dello scudetto, roba sua).Lattenzione puntata sui sostituti di Callejon (Lazzari?) e Hamsik (Almendra, diciottenne argentino del Boca Junior, valutato trenta milioni). In attacco, la tentazione il messicano Irving Lozano del Psv, 23 anni, 1,74, ala molto incisiva.Non vero che De Laurentiis non spenda. Pi di cento milioni di euro allultimo calciomercato. Ma il progetto azzurro deve muoversi entro limiti finanziari ben precisi. Mai il passo pi lungo della gamba. una politica saggia. Per superare il limite di questo programma, De Laurentiis ha ingaggiato Ancelotti, allenatore plurivincitore. il valore aggiunto del Napoli post-Sarri.Ed eccoci a Napoli-Sassuolo, primo passo per portare a casa un trofeo (ci sar anche lEuropa League). In campionato, il Sassuolo stato battuto al San Paolo con i gol di Ounas e Insigne. Poich si insegue un primo risultato e un successo di prestigio, puntando alla finale, dovrebbe giocare il miglior Napoli, ma sono indisponibili Hamsik, Mertens, Allan, Albiol, Verdi squalificato.Il Sassuolo di De Zerbi, squadra sbarazzina, non dar facilmente strada. Potrebbe essere una bella partita perch la squadra emiliana gioca un buon calcio e ha unanima offensiva, fuori casa per non ha avuto sinora un percorso efficace (11 gol in trasferta, la met di quelli segnati sul suo campo). Il Sassuolo giunto agli ottavi sbarazzandosi della Ternana (5-1) e del Crotone (2-1). De Zerbi mander in campo la formazione migliore (4-3-3).Ancelotti dovr risolvere lassenza di Hamsik per indisponibilit. Sar ancora Zielinski la soluzione, il polacco atteso ormai da tempo a una prova convincente, con Fabian Ruiz sulla corsia sinistra? Con Ancelotti a prevedere la formazione si fa peccato e non ci si azzecca mai.Saranno in campo Koulibaly e Insigne che salteranno per squalifica la gara di campionato contro la Lazio, primo match del girone di ritorno al San Paolo fra sette giorni. Allan in dubbio, Diawara allerta. In attacco, mancando Mertens, c Milik titolare.In ogni caso, vittoria a portata di mano pur con le incognite della sosta prolungata. Da escludere una sorpresa che, dopo la sfortunata eliminazione in Champions, metterebbe in discussione lannata azzurra, la prima di Ancelotti.