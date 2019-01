Quando il calcio va a segno sulla ruota dello zodiaco

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 07.01.2019)

Campionato in sosta, calciomercato in partenza. Non c emozione, c molta illusione. Langue il cazzeggio televisivo. Giocatori al mare tra il dire e il fare. Indiscrezioni di chi ne fa le voci. Azzardiamo un giro dello zodiaco per ingannare il tempo. Cos fan tutti.- Aurelio De Laurentiis nasce con la barba il 24 maggio, Carlo Ancelotti nasce col sopracciglio sinistro a sesto acuto il 10 giugno. Entrambi sotto il segno dei Gemelli, Dio prima li ha fatti e poi li ha accoppiati.Aurelio nasce col cinema nella prima casa, ascendente Cinecitt, la luna in celluloide. Il passaggio di Saturno lo rapisce al calcio, ascendente Pier Paolo Marino, Edj Reja in esaltazione. Il successo garantito da Plutone e Benitez.Irritazione dovuta alla pressione di Marte e degli striscioni contrari, ma leffetto positivo. Sarri in transito, Ancelotti stabile. Callejon-Mertens-Insigne in trigono, Mazzoleni in opposizione. Iracondo, rilascia parole incendiarie ().Ancelotti nasce con Giove in tortellini, mortadella in prima casa, Venere propizia con Mariann in seconda casa, ascendente Liedholm. Ospite gradito, commensale soddisfacente (Carlo Magna). Sfida la Juventus portando il Napoli a Torino, ma viene respinto e deve cambiare rotta (dallAppendino alle Ande).Leader calmo e, come tutti i calmi, finisce in gloria. Di notevole possa (il fermo possa), sognatore di grande stazza (il cielo in una stazza). Numeri preferiti 4, 4, 2. Progetta lo scudetto a Napoli e. Si iscritto a un corso di- Massimiliano Allegri nasce sotto il segno del Leone, lavoratore instancabile dallAmbra al tramonto, del leone ha una scarsa criniera. Come tutti i nati a Livorno ha occhi di triglia, labbra acuminate, fisico a una dimensione, piatto e magro.Ha voce metallica di tipo splendido stridente. Juventus in prima casa. Se stuzzicato, polemizza a lama di coltello. Attore a bordo-campo, lancia giacche costose e bottigliette di plastica, sorrisi ironici e sguardi taglienti.il Che del pallone italiano.. Non contempla la sconfitta, concede il pareggio, non pi di uno o due.Allenatore elettrico, se perde una volta allanno perch anche i latini dicevano enel in anno licet insanire. Var in opposizione. Con Ronaldo dovr vincere la Champions, altrimenti torner ad essere la Colpa dei Campioni.Antonio Conte nasce Leone a Lecce. Crocefisso da Roman Abramovic che lo esonera al Chelsea, Lecce Homo. Un pugliese sfortunato, esonerato anche dalla Juventus. Puglia, incarta e porta a casa.Disoccupato in attesa del reddito di cittadinanza. Il Conte dei sospiri. Allenatore di grande temperamento, sanguigno, terragno, scarpe grosse e capello finto. Marte in prima casa, Londra di traverso, Torino lontana. Vaga stella dellOrso. D un occhio alle squadre che potrebbero chiamarlo, uno sguardo dal Conte.Andrea Agnelli nasce Sagittario nel 1975 e presidente della Juventus nel 2010. Come tutti i Sagittari un centauro, met uomo, met Fiat. Exor in prima casa. Mezza luna in seconda. Si avvia a vincere lo scudetto numero 8 diventando Andreotto che a pensar male si fa peccato.Il Sagittario segno mobile di fuoco governato dal budget. Non fa prigionieri. Si ispira ai guerrieri Dayak del Borneo, tagliatore di teste. Rotolano quelle di Antonio Conte, Alessandro Del Piero e Giuseppe Marotta. Pi giustizialista che garantista, in ogni caso un fantasista. Giovane di bella presenza, sorride di rado. Piatto sconsigliato:. Bevanda preferita:Sotto il segno del Sagittario cinese Steven Zhang nasce a Nanchino, presidente dallottobre scorso di unInter che procede a zig-Zhang. Guarda le partite della squadra nerazzurra che, senza i sottotitoli in cinese, gli risultano incomprensibili. Ma si appassiona con grazia orientale muovendo gli occhi in senso orario.Luciano Spalletti nasce a Certaldo sotto il segno dei Pesci, ma non fa il pesce in barile, sente, vede, commenta, parla. Il microfono in prima casa lo eccita. Analisi in favore, sintesi allopposizione. Parla rotondo, accademico della Crusca pallonara, visionario, benedicente, circonvoluto, curvilineo.Un mistico. Un missionario. Con leloquio fra il tosco e il brusco avvolge lascoltatore, lo attrae, lo respinge, lammalia, lo circuisce, lo stordisce, lannienta. La sua voce bassa insinua dubbi, marcature a scalare, pressing di squadra, oscillazioni periodiche delle punte.Non commenta le partite, le sviscera e le scarta, le capovolge e le apre, le squaderna. Un futurista del pensiero tattico. Molte parole, zero tituli.Sotto il segno dei Pesci del Massachusetts nasce James Pallotta, un americano a Roma che non fa ridere come Alberto Sordi, di pi. Vende i pezzi migliori della squadra giallorossa, compra i peggiori. Un presidente Usa e getta. Chiacchiere da bar col suo deflettore sportivo, il Monchi bar.Per il nuovo stadio a Tor di Valle di lacrime, Raggi in opposizione, Parnasi ai domiciliari. La Roma diventata la disperazione dei tifosi. Pagher per tutti lallenatore Di Francesco gentile, amabile, disponibile. Il caro espiatorio.Mauro Icardi nasce Acquario e nellacquario vede un pesce di nome Wanda e di cognome Nara. Se ne innamora e la sposa. Lui fa i gol, lei ne gestisce i contratti. Li dilata, li rinnova, li approva, li sospende, li appende, li riprende. Attenta allammonimento secondo cui chi si firma perduto, esita, tergiversa, rilancia col seno di poi.Una coppia conforme: sgusciante Mauro, sinuosa Wanda. Lui una fionda, lei una bionda. Il pianeta dominante Wanda, lelemento Mauro. Maxi Lopez in opposizione, ma acquario passato. Venere in esaltazione.Gennaro Gattuso nasce Capricorno a Corigliano, allena il Milan e alleva pesci in Calabria. Ringhio in prima casa. Passaggio favorevole di Marte, Higuain in caduta, Montolivo in esilio, Leonardo e Maldini in attesa.Sempre sul punto dessere impallinato ricorda che chi nasce quadrato non muore tordo. un allenatore pane e nduja. Pensa e parla in calabrese. Sostiene che se giocano undici Gattuso contro undici Montella di sicuro non perdono.Confessa di mandar gi una sconfitta da solo in cucina preparandosi un panino e prendendolo a morsi. Scuote e agita la squadra, le urla, impreca, la spinge, la insulta. Il terrone dei mari.TORO Claudio Lotito nasce Toro senza volerlo preferendo essere unaquila, ma gli capita dessere un piccione. Proverbio appropriato: quando Lotito indica la luna, lo stolto guarda Lotito.Pontifica in latino e, se solleva il dito fra lindice e lanulare, sostiene che in medio stat virtus. Propugnatore della sinestesia concettuale, labracadabra del suo eloquio retorico. Abituato a comandare, fa quello che gli Tare.Titolare di unimpresa di pulizia, con gli ultr in opposizione si vanta dessere Ges Cristo per averli cacciati dal tempio dellOlimpico. Pulizia municipale. Un uomo tutto dun pezzo che si ribellato al pizzo. Laziale dallet di sei anni, si arreso sullaltare a Mezzaroma (Cristina).