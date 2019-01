Cold War, di Pawel Pawlikowski

di Giovanna D'Arbitrio

Premiato per la miglior regia al Festival di Cannes 2018,il film di, racconta una struggente storia damore che si svolge nellarco di quindici anni, dal 1949 al 1964, tra Polonia, Parigi, Berlino, Jugoslavia.Siamo in Polonia nel 1949: il musicista Wiktor () e la giovane cantante Zula () si incontrano nel dopoguerra in un paese ridotto in macerie. Pur provenendo da ambienti diversi, si innamorano perdutamente in unepoca difficile, quella della Guerra Fredda, quando Zula viene scelta da Viktor per far parte di una compagnia di danze e canti popolari.Purtroppo la situazione politica cambia con il consolidarsi dello stalinismo: Lech Kaczmarek (), direttore amministrativo della scuola, introduce nel repertorio musicale canti di propaganda del regime e Wiktor non approva le sue idee.Nel '52 durante una performance teatrale a Berlino Est, Viktor oltrepassa il confine, ma Zula non ha il coraggio di seguirlo. Qualche anno dopo ritroviamo Wiktor a Parigi dove suona in un jazz club e vive con una scrittrice francese, bench non abbia mai dimenticato Zula.Durante una tourne del gruppo polacco, i due sincontrano di nuovo e Zula alla fine accetta di stabilirsi a Parigi, ma stare insieme ancora una volta si rivela impossibile, sempre ostacolati da barriere politiche o psicologiche.Dopo un litigio Zula rientra a Varsavia e Wiktor decide di ritornare in patria, ma viene a arrestato, torturato e condannato a quindici anni di prigione.Zula con laiuto di Kaczmarek riuscir a farlo uscire: sono gli anni 60, ma per i due innamorati non sembra esserci un luogo al mondo in cui convivere in pace. La triste conclusione del film suscita sorpresa e discussioni tra gli spettatori, ma tutto sommato appare logica.Pawel Pawlikowski, gi vincitore di un Oscar connel 2013, nel dedicare questo film ai suoi genitori Zula e Viktor, ha affermato che erano entrambiGirato in uno stupendo bianco e nero in formato 4:3 (fotografia di),si avvale di una notevole colonna sonora che spazia tra diversi generi musicali, come musica classica, folkloristica, jazz , canzoni leggere e cos via, adeguandosi ad epoche e paesi diversi.Numerosi i riconoscimenti ottenuti dal film (oltre alla Palma dOro), comeMiglior film, Miglior regista a, Miglior attrice a, sceneggiatura a, Miglior montaggio a, la miglior fotografia aEcco un interessante video sul film: