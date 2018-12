Rubens, Van Dick e Ribera

in mostra a Palazzo Zevallos

di Achille della Ragione

La pi importante mostra del momento in Italia: Rubens, Van Dick e Ribera la collezione di un principe : quella che si tiene a Napoli a Palazzo Zevallos e si potr ammirare fino al 7 aprile (fig.1).Essa racconta la storia di un prezioso patrimonio di famiglia, appartenuto alla famiglia Vandeneynden che a partire dagli ultimi decenni del Seicento abit nella sontuosa dimora di via Toledo, disperso, ritrovato dopo secoli e ricongiunto per la prima volta nelle stesse sale dove in passato fu a lungo ammirato.Tommaso Puccini che visit la raccolta nel 1783 ne offr una dettagliata descrizione nei suoi appunti di viaggio. Mentre il canonico Carlo Celano, precedentemente, aveva parlato invece diLinventario del 1688, stilato da Luca Giordano, registra in effetti oltre trecento dipinti, tra cui esemplari di Paul Bril, Caravaggio, Jan Brueghel, Aniello Falcone, Luca Giordano, Jan Miel, Mattia Preti, Nicolas Poussin, Francesco Albani, Jusepe de Ribera, Salvator Rosa, Pieter Paul Rubens, Anton Van Dyck, numerose nature morte, paesaggi e battaglie di altri maestri, per lo pi fiamminghi, alcuni dei quali erano legati alla famiglia Vandeneynden da stretti rapporti di parentela.Questa fitta rete di relazioni aveva favorito la formazione delle due maggiori raccolte napoletane del XVII secolo che esercitarono grande influenza sui gusti collezionistici e sugli sviluppi della pittura napoletana coeva.In mostra a Palazzo Zevallos si potranno ammirare in tutto 36 opere, in prestito da collezioni private e musei nazionali e stranieri: dalla Galleria Sabauda di Torino al Museo e Real Bosco di Capodimonte, dal Museo Nazionale del Prado al Los Angeles County Museum of Art.Fra questi figurano alcuni dipinti mai esposti in Italia come La merenda di Jan Miel che proviene dal Prado, i due Jan Fyt di collezione spagnola, e gli inediti Scena di porto di Cornelis de Wael, Erode con la testa del Battista attribuita a Orbetto, la Tentazione di Adamo ed Eva di Vincenzo Gesualdo.Capolavori in mostra che celebrano il respiro europeo dellarte e del collezionismo nel Seicento a Napoli, a partire dal quarto decennio del Seicento, che fu il periodo di pi intenso rinnovamento e di pi vivace emancipazione culturale per gli artisti napoletani.Per anni le esperienze pittoriche pi svariate si affrontarono e si confrontarono come in un grande crogiolo per dar luogo agli orientamenti dei decenni successivi.Tutti i pittori aggiornarono e modificarono il loro linguaggio al confronto di nuove forme espressive facendo tesoro degli apporti esterni, dallesaltante colorismo barocco di Rubens e van Dyck.La corrente pittoricistica che prende quota a Napoli nella seconda met degli anni Trenta, oltre ai modelli del Van Dyck e del neo venetismo, trae spunto dal lavoro incessante di Pieter Paul Rubens, lartista pi spettacolare e rappresentativo del gusto barocco, il cui messaggio gioioso ed irrefrenabile si irradia su tutta la pittura europea.Nel 1640 giunge a Napoli nella collezione di Gaspare Romer il suo Banchetto di Erode (fig.2), oggi ad Edimburgo, gemma della National Gallery of Scotland, in un tripudio di colori, una musica soffusa nella fermentante vitalit degli accordi cromatici.Il De Dominici ci parla dellinflusso che questo dipinto ebbe sul Cavallino cheda questa pittura, luminosa e dilagante, che nascer quella barocca, che trover negli anni a venire in Luca Giordano il protagonista assoluto.E diamo di nuovo la parola al De Dominici il quale ci rammenta che nelle case dei pi grandi collezionisti napoletani, abitualmente frequentate dal Giordano, era possibile ammirare capolavori del Rubens:Il messaggio del Rubens, che da Venezia a Genova, citt dove visse pi a lungo, si irradi per tutta la penisola, fu pregno di novit: intensit, calore e ricchezza cromatica, briosit di esecuzione, abbandono del chiaroscuro a vantaggio di colori vivi e vibranti di luce che cangiando muta i colori, caldi e ricchi di materia, massima libert di esecuzione, con una pennellata grassa e fluida.Tutti questi caratteri furono lentamente assimilati da generazioni di pittori, che ne fecero parte integrante della propria cifra stilistica.Ladesione a questi nuovi messaggi linguistici da parte dellambiente artistico napoletano non signific un rifiuto della precedente esperienza naturalista bens un arricchimento culturale ed unoccasione per sperimentare nuovi mezzi espressivi pi ricchi e variegati, in grado di esprimere i sentimenti e le emozioni pi profonde, in un clima di cordiale comunicativit e di naturalezza espressiva.I soggiorni a Roma, anche brevi, erano frequenti e tutti gli artisti tornavano dalla citt eterna con negli occhi un mondo tumultuante di immagini in volo vorticoso negli spazi illusori di cieli infiniti, tra il dilagare di luci solari e di materie preziose.Nellaria si respiravano le creazioni dai colori squillanti che Rubens, tra una missione diplomatica e laltra, ci donava, immagini di gioia, archetipo di mondi di felicit travolgente o si potevano ammirare le solenni composizioni di Poussin immerse in una calma serafica di un mondo regolato da leggi al di fuori del tempo e dello spazio; ma questa la meraviglia dellarte che ci offre il conforto di grandi certezze, di punti di riferimento sereni e sicuri e, nello stesso tempo, lascia libero spazio alla fantasia ed alla sensibilit di ciascuno di noi nel percepire il messaggio che lartista ci invia e ci invita a raccogliere.Diamo ora la parola alle immagini e proponiamo al lettore alcuni dei dipinti in mostra partendo da uno spettacolare capolavoro di Luca Giordano: una Nascita di Venere (fig.3) dalla sensualit prorompente, che espone dei seni, talmente affascinanti che losservatore rimane letteralmente stregato.Esso conservato in un museo dimenticato della provincia francese, mentre meriterebbe un posto di rilievo nel museo di Capodimonte, dove viceversa dimorano numerosi quadri gi nella celebre collezione, come il Sileno ebbro (fig.4-5), eseguito nel 1626 dal Ribera, che ci mostra un individuo dalladdome batraciano, che deborda senza ritegno oltre ogni limite.Sempre da Capodimonte proviene il quadro di Stanzione che si intravede in fondo alla sala (fig.6), mentre a sinistra esposto un celebre Martirio di Mattia Preti ed a destra un Ritratto di due incisori di Van Dyck (fig.7), autore anche dei ritratti di principe e principessa (fig.8), posti lungo il corridoio.Proseguiamo la nostra carrellata con un tenebroso Banchetto di Erode (fig.9) di Mattia Preti a cui fa compagnia un Guercino (fig.10) da favola, giunto a piedi al secondo piano (fig.11), perch non aveva la monetina per adoperare lelegante ascensore.In un angolo, solenne, spicca un raro quadro di soggetto sacro di Aniello Falcone (fig.12), da alcuni anni esposto nel museo diocesano, dopo aver soggiornato a lungo nella sacrestia del Duomo.Passiamo ora a Paesaggi e Marine (fig.13), soffermandoci in particolare su un dipinto di Salvator Rosa (fig.14), per concludere con un Giordano fasullo in compagnia di un modesto Ribera (fig.15).Ed approfittiamo di questo dipinto, con la sigla di un famoso pittore fiammingo, per confermare laffermazione di un Luca, non tanto falsario, quando in grado, se richiesto dal committente, di imitare lo stile di qualsiasi artista.Una capacit di cui egli era orgoglioso, a tal punto che quando nel 1688, come abbiamo riferito, fu incaricato di stilare linventario della collezione Vandeneynden, trovandosi al cospetto di un celebre quadro, pomposamente firmato:, non ebbe remore nel dichiarare nella scheda:, dichiarando chiaramente di essere lui lautore del quadro.